Bancos advierten sobre la estafa del “cambiazo” en Navidad y Año Nuevo y entregan recomendaciones

En temporada de compras de fin de año, usuarios y entidades refuerzan medidas para evitar delitos asociados a productos bancarios

Las últimas semanas del año concentran un alto volumen de compras en Colombia, tanto en tiendas físicas como en plataformas electrónicas.

Este incremento en la actividad comercial provoca que los delincuentes busquen nuevas oportunidades para cometer fraudes, apropiarse de datos personales y acceder de manera indebida a cuentas bancarias.

Las festividades de fin de año, acompañadas por el pago de primas y bonificaciones, representan una temporada de mayor flujo de dinero y transacciones. Esto incrementa el atractivo de estas prácticas fraudulentas para quienes buscan vulnerar la seguridad bancaria.

Una de las prácticas más identificadas en estas fechas se denomina “cambiazo”, un tipo de engaño en el que el estafador suplanta a la víctima para tomar el control de sus tarjetas bancarias.

El procedimiento involucra el intercambio de la tarjeta original por una falsa o clonada, que suele presentarse idéntica en apariencia y peso. Luego de hacerse con la tarjeta auténtica y obtener la clave, el delincuente retira fondos o realiza compras no autorizadas.

Tener las notificaciones del banco activas en el celular es clave para detectar movimientos extraños - Crédito Andina

El cambiazo no se limita a un solo escenario. Puede ocurrir en supermercados, restaurantes, estaciones de servicio, cajeros automáticos y entidades financieras. En algunos casos, funcionarios de establecimientos participan en la maniobra. Por esta razón, las entidades bancarias recomiendan monitorear cualquier movimiento extraño y prestar atención a los detalles al efectuar pagos o retiros.

Recomendaciones básicas para protegerse del ‘cambiazo’:

Nunca reciba ayuda de desconocidos al usar cajeros automáticos , datáfonos o medios electrónicos.

No pierda de vista la tarjeta bancaria en ningún momento. En caso de extravío o manipulación indebida, notifíquelo sin demora a la entidad financiera.

Revise cuidadosamente la tarjeta al momento de recibirla , antes y después de cada transacción. Asegúrese de identificar marcas, desgaste y cualquier patrón propio de su plástico.

Cambie periódicamente sus claves personales y evite anotarlas en objetos de fácil acceso para terceros , como teléfonos móviles o papeles guardados en carteras o bolsos.

Verifique que la tarjeta mantenga el chip y el estado adecuado. Si detecta alteraciones, no realice transacciones y contacte al banco.

En los cajeros automáticos, use la cubierta de seguridad al digitar la clave para impedir la observación por parte de extraños .

Bajo ninguna circunstancia entregue la tarjeta para ser retirada de su vista durante las transacciones. En oficinas y establecimientos, siga los procedimientos de entrega y devolución en presencia suya.

La clave para evitar este tipo de delitos radica en no apartarse de la tarjeta ni confiar en personas que ofrezcan asistencia, salvo que sean empleados identificados de la entidad financiera y dentro de los protocolos establecidos. En caso de identificar algo inusual, repórtelo de inmediato.

Diciembre motiva nuevas recomendaciones por parte de los bancos para sus usuarios en torno al uso seguro de productos financieros (Freepik)

Un punto crítico de la maniobra de cambiazo consiste en la sustracción de la información contenida en el chip. Mediante el uso de dispositivos especiales, los criminales pueden clonar los datos y posteriormente acceder a los recursos del titular. Inspeccione la tarjeta después de cada transacción y verifique que esté completa y libre de daños.

Desde la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) se reportó, a través de Noticias Caracol, que la cantidad de casos registrados por este delito disminuyó en el último periodo. Según cifras más recientes, hubo 28 incidentes de extracción fraudulenta frente a 57 reportados el año anterior.

El gremio destacó que “aunque la disminución permite ver avances, no puede interpretarse como una razón para relajarse frente a la seguridad en servicios bancarios”.

El indicador contrasta con los datos de años previos, como el periodo 2018-2019, cuando los hurtos y despojo de tarjetas por cambiazo se mantenían en niveles más altos y con presencia persistente en centros urbanos.

El sector bancario resaltó que la protección de las cuentas requiere la suma de acciones del titular y la vigilancia permanente de los protocolos internos.

La temporada de fin de año impulsa llamados de atención a los clientes bancarios para estar atentos ante posibles fraudes - crédito Centro Comercial Plaza 90 / Instagram

La cultura de prevención y el uso responsable de los productos financieros adquieren especial relevancia para no ser víctima de estas maniobras en ninguna época del año, especialmente durante las festividades.