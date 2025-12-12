Emergencia en el aeropuerto de Barranquilla: avión tuvo que aterrizar de emergencia y sigue bloqueando la pista

Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla presenta retrasos en las operaciones por fallas de una aeronave en una de las pistas- crédito @veranodelarosa/X

Un incidente ocurrido en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025 obligó al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla a suspender temporalmente todas sus operaciones, luego de que un avión de carga de la empresa AeroSucre sufriera un fallo en el tren de aterrizaje al intentar regresar a la terminal.

La situación ha generado retrasos en al menos cuatro vuelos y ha afectado a cientos de pasajeros, mientras las autoridades trabajan para despejar la pista y restablecer la normalidad.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades aeronáuticas y recogida por El Heraldo, el incidente se produjo cuando el Boeing 727-200 de matrícula HK-5216 despegó del mismo aeropuerto alrededor de las 4:00 a. m.

Poco después, la tripulación detectó irregularidades en el tren de aterrizaje izquierdo, lo que motivó un retorno de emergencia. Durante la maniobra de aproximación, una parte del tren colapsó y golpeó la pista, obligando a detener la aeronave en plena zona de rodaje.

A las 5:40 a. m., la terminal aérea permanecía completamente cerrada, sin salidas ni llegadas de vuelos, según confirmaron las autoridades.

Las operaciones aéreas se encuentran parcialmente paralizadas, mientras equipos técnicos trabajan en la remoción del avión y en la inspección de la pista para garantizar la seguridad de las próximas operaciones.

Testigos citados por el medio de comunicación relataron que el impacto del tren de aterrizaje contra la pista generó alarma entre el personal y los pasajeros presentes en la terminal. No obstante, las autoridades confirmaron que los pilotos se encuentran fuera de peligro y que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente.

La presencia del avión bloqueando la pista desde las primeras horas del día ha provocado retrasos en varios vuelos y ha dejado a cientos de viajeros a la espera de una solución. Las autoridades continúan evaluando la situación y coordinando las labores para restablecer el flujo normal de operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Comunicado de la Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil de Colombia comunicó a la opinión pública y a los usuarios del transporte aéreo detalles sobre el incidente que involucró al Vuelo KRE140 (HK-5216) de Aerosucre, el cual despegó del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla.

Según la entidad, la aeronave “retornó al aeropuerto de origen tras presentarse una falla en el tren de aterrizaje izquierdo”.

La respuesta de los equipos de emergencia fue inmediata, tal como se explicó en la confirmación de la emergencia: “Los equipos de Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra del aeropuerto actuaron de manera inmediata y coordinada, confirmando la condición de la falla durante la maniobra de aterrizaje”.

La Aeronáutica Civil de Colombia también aclaro que a pesar de la maniobra todos las personas a bordo de la aeronave resultaron ilesos: “Se detuvo sobre el margen izquierdo de la pista”, añadiendo que “no se reportaron heridos entre la tripulación”.

Como consecuencia del incidente, el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz permanece cerrado de forma temporal. La Aeronáutica Civil de Colombia explicó que la medida se mantendrá “mientras se llevan a cabo labores de revisión de posibles daños en la infraestructura, incluyendo una luz de pista afectada”.

La investigación sobre el incidente ya está en marcha: “La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil está verificando la condición de vuelo y ha activado el Protocolo de Investigación de Accidentes e Incidentes que se ejecuta en conjunto con las áreas pertinentes de la Entidad para determinar las condiciones operacionales o técnicas que originaron este incidente, y se estará informando oportunamente sobre los hallazgos”.

La entidad recomendó a los pasajeros tomar precauciones ante posibles alteraciones en los vuelos: “Se solicita a los usuarios prever posibles demoras y consultar directamente con sus aerolíneas sobre los cambios y afectaciones a sus itinerarios de vuelo”, advirtió la Aeronáutica Civil de Colombia.