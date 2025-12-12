Colombia

Emergencia en el aeropuerto de Barranquilla: avión tuvo que aterrizar de emergencia y sigue bloqueando la pista

La tripulación detectó irregularidades en el tren de aterrizaje izquierdo, lo que motivó un retorno de emergencia. Durante la maniobra de aproximación, una parte del tren colapsó y golpeó la pista, obligando a detener la aeronave en plena zona de rodaje

Guardar
Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla
Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla presenta retrasos en las operaciones por fallas de una aeronave en una de las pistas- crédito @veranodelarosa/X

Un incidente ocurrido en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025 obligó al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla a suspender temporalmente todas sus operaciones, luego de que un avión de carga de la empresa AeroSucre sufriera un fallo en el tren de aterrizaje al intentar regresar a la terminal.

La situación ha generado retrasos en al menos cuatro vuelos y ha afectado a cientos de pasajeros, mientras las autoridades trabajan para despejar la pista y restablecer la normalidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades aeronáuticas y recogida por El Heraldo, el incidente se produjo cuando el Boeing 727-200 de matrícula HK-5216 despegó del mismo aeropuerto alrededor de las 4:00 a. m.

Poco después, la tripulación detectó irregularidades en el tren de aterrizaje izquierdo, lo que motivó un retorno de emergencia. Durante la maniobra de aproximación, una parte del tren colapsó y golpeó la pista, obligando a detener la aeronave en plena zona de rodaje.

A las 5:40 a. m., la terminal aérea permanecía completamente cerrada, sin salidas ni llegadas de vuelos, según confirmaron las autoridades.

Aeropuerto Ernesto Cortissoz Cerrado Por Emergencia De Una Aeronave - crédito @colombialaire/X

Las operaciones aéreas se encuentran parcialmente paralizadas, mientras equipos técnicos trabajan en la remoción del avión y en la inspección de la pista para garantizar la seguridad de las próximas operaciones.

Testigos citados por el medio de comunicación relataron que el impacto del tren de aterrizaje contra la pista generó alarma entre el personal y los pasajeros presentes en la terminal. No obstante, las autoridades confirmaron que los pilotos se encuentran fuera de peligro y que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente.

La presencia del avión bloqueando la pista desde las primeras horas del día ha provocado retrasos en varios vuelos y ha dejado a cientos de viajeros a la espera de una solución. Las autoridades continúan evaluando la situación y coordinando las labores para restablecer el flujo normal de operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

La emergencia está ocasionando que cientos de viajeros empiecen a presentar retrasos en sus itinerarios. Por los menos cuatro vuelos se han retrasado.

Comunicado de la Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil de Colombia comunicó a la opinión pública y a los usuarios del transporte aéreo detalles sobre el incidente que involucró al Vuelo KRE140 (HK-5216) de Aerosucre, el cual despegó del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla.

Según la entidad, la aeronave “retornó al aeropuerto de origen tras presentarse una falla en el tren de aterrizaje izquierdo”.

Comunicado Aerocivil sobre emergencia en
Comunicado Aerocivil sobre emergencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla - crédito @DIACC_COL/X

La respuesta de los equipos de emergencia fue inmediata, tal como se explicó en la confirmación de la emergencia: “Los equipos de Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra del aeropuerto actuaron de manera inmediata y coordinada, confirmando la condición de la falla durante la maniobra de aterrizaje”.

La Aeronáutica Civil de Colombia también aclaro que a pesar de la maniobra todos las personas a bordo de la aeronave resultaron ilesos: “Se detuvo sobre el margen izquierdo de la pista”, añadiendo que “no se reportaron heridos entre la tripulación”.

Como consecuencia del incidente, el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz permanece cerrado de forma temporal. La Aeronáutica Civil de Colombia explicó que la medida se mantendrá “mientras se llevan a cabo labores de revisión de posibles daños en la infraestructura, incluyendo una luz de pista afectada”.

Un incidente ocurrido en la
Un incidente ocurrido en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025 obligó al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla a suspender temporalmente todas sus operaciones, luego de que un avión de carga de la empresa AeroSucre sufriera un fallo en el tren de aterrizaje al intentar regresar a la terminal - crédito redes sociales/X

La investigación sobre el incidente ya está en marcha: “La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil está verificando la condición de vuelo y ha activado el Protocolo de Investigación de Accidentes e Incidentes que se ejecuta en conjunto con las áreas pertinentes de la Entidad para determinar las condiciones operacionales o técnicas que originaron este incidente, y se estará informando oportunamente sobre los hallazgos”.

La entidad recomendó a los pasajeros tomar precauciones ante posibles alteraciones en los vuelos: “Se solicita a los usuarios prever posibles demoras y consultar directamente con sus aerolíneas sobre los cambios y afectaciones a sus itinerarios de vuelo”, advirtió la Aeronáutica Civil de Colombia.

Temas Relacionados

Aeropuerto Ernesto CortissozBarranquillaFallas de un aviónRetrasos en la operaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Petro mostró cómo es ‘La Galletería’: “Una tiendita de navidad en la Casa de Nariño”

Bajo la decoración característica de diciembre, la Casa de Nariño abrió sus puertas con una tienda temporal de dulces y repostería para apoyar diferentes iniciativas en el país

Petro mostró cómo es ‘La

Karen Sevillano mostró a su mamá graduándose de bachiller y le dedicó sentido mensaje: “Con disciplina todo se puede”

La influenciadora compartió imágenes del logro académico de su madre, quien recibió su diploma, acompañada por su familia

Karen Sevillano mostró a su

La SIC se pronunció sobre sanción por uso de lactosueros en cuatro compañías lecheras: “Confiamos en las pruebas del Invima”

La entidad supervisora emitió un comunicado oficial en el que resumió la resolución reservada que se había divulgado, que ratificó que las empresas lecheras habían usado lactosuero en sus productos

La SIC se pronunció sobre

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Tiburones y Pijaos se enfrentarán en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Incertidumbre financiera en la Nueva EPS amenaza la continuidad de tratamientos para miles de usuarios, advirtió Pacientes Alto Costo

El aumento de la deuda y la falta de interlocución directa entre los pacientes y los interventores generan preocupación por la continuidad de los tratamientos y la cobertura de servicios médicos para el 2026

Incertidumbre financiera en la Nueva
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Kevyn y Sofía arrasan en

Kevyn y Sofía arrasan en el ‘Desafío 2025’: la fortuna ganada en la prueba de capitanes dejó a todos con los bolsillos vacíos

Marcela Reyes confesó qué piensa su novio de la relación que tiene con DJ Exotic y el hecho de que pasen tiempo juntos

Qué se sabe de la muerte de Casiano, reconocido rapero caleño: “La gente lo va a tener en su memoria siempre”

Mila: por qué la bebé de Sara Corrales tendrá ese particular nombre que surge de un apodo

Manuela Gómez respondió críticas sobre su participación en ‘La casa de los famosos’: “No pongan palabras en mi boca”

Deportes

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Deportes Tolima tuvo una sorpresa: Ministerio del Trabajo visitó las instalaciones del club Pijao, previo a la gran final de ida ante Junior

Técnico del Tolima afirmó que Junior tiene mayor presión en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Es el favorito”

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver la gran final de ida de la Copa BetPlay

Cucho Hernández sería visto por un reconocido equipo de la Serie A italiana: este sería el destino del goleador de Betis