Yina Calderón puso en duda historia de la ‘Barbie colombiana’ sobre un atentado en su contra: “Me molesta que se lo haya inventado”

La creadora de contenido dijo no creer la historia de la influenciadora paisa para ingresar a la casa estudio - crédito @quebuyaquevivaelchisme/TikTok

La controversia en torno a la participación de Tatiana Murillo, conocida como ‘La Barbie colombiana’, en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha escalado tras las declaraciones de figuras del entretenimiento que cuestionan la veracidad de su relato sobre un atentado en Medellín.

El debate, que involucra a personalidades como Yina Calderón y Juliana Calderón, ha puesto en duda los límites entre la estrategia mediática y la integridad personal en la búsqueda de popularidad. Estas afirmaciones se dieron en el canal de Tiktok de la exparticipante del reality del Canal RCN.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Tatiana Murillo es reconocida por ser la Barbie colombiana, se ha realizado varias cirugías para parecerse a la muñeca - crédito @canalrcn/IG

Desde el inicio, Yina Calderón expresó su escepticismo sobre la versión de Murillo, sugiriendo que la creadora de contenido podría estar utilizando la polémica para obtener ventaja en las votaciones.

“No, no me caes mal y ojalá se te dé la oportunidad porque eres un buen personaje de reality, pero yo sé perfectamente que no hubo ningún atentado ni te hicieron absolutamente nada. Solamente que necesitabas la bulla para las votaciones ahorita de la casa de los famosos. Y todos hemos hecho eso”, afirmó Yina Calderón en su canal de chismes.

La conversación se tornó más crítica cuando la huilense manifestó su molestia ante la supuesta invención del atentado. “La Barbie, ahorita no estoy hablando mucho con ella, la verdad. Me molesta que se haya inventado lo del atentado, porque, Barbie, yo sí te conozco”, declaró, haciendo énfasis en la desconfianza que existe incluso entre quienes han compartido espacios con Murillo.

Así quedó el vehículo de La Barbie Colombiana tras sufrir atentado - crédito La Barbie Colobmiana/Instagram

El intercambio entre ambas continuó, profundizando en la ética de recurrir a escándalos para captar la atención del público.

Yina Calderón sostuvo: “El que no haya inventado un escándalo está mintiendo”, mientras que Juliana Calderón intervino para advertir sobre los riesgos de manipular temas delicados: “Pero jugar con su vida...”.

La discusión también abordó antecedentes de supuestas invenciones por parte de Murillo. Yina Calderón recordó: “Pero, mi amor, si se inventó que le había regalado un carro a la hija y fue y lo alquiló y se lo...”, a lo que Junior, amigo de las hermanas Calderón y Juliana, respondieron confirmando la falsedad de ese episodio.

Yina Calderón señaló a Isabella Ladera de haber difundido el video se viralizó en redes sociales en el que se le ve teniendo intimidad con Beéle - crédito @yinacalderontv/Instagram

“Eso era mentira”, ratificó Yina Calderón, mientras Juliana Calderón exclamó: “Ay, ¿en serio? Eso era mentira”.

Finalmente, Yina Calderón advirtió sobre las posibles consecuencias de estas estrategias: “Entonces, ojalá se le dé. Ojalá no les salga, como dice mi papá, el tiro por la culata por ponerse a jugar con la vida y con este tipo de cosas que en verdad no es gracioso”, cerrando así un debate que expone la tensión entre la búsqueda de fama y la responsabilidad personal en el ámbito de los realities colombianos.

Esto dijo Murillo sobre el atentado que aparentemente sufrió

Murillo aclaró que el hecho ocurrió mientras regresaba a su residencia. Afirmó que “no fue un intento de robo porque no se llevaron nada” y expresó su desconcierto, asegurando que no tiene enemigos.

La Barbie colombiana aseguró que no tiene enemigos que atenten contra ella - crédito @Labarbiecolombianaoficial/Instagram

Sostuvo que “todo lo pone en manos de Dios y de las autoridades”, señalando que ha iniciado un proceso formal con la Policía para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

La situación generó reacciones entre sus seguidores, que expresaron su preocupación por la seguridad de la creadora de contenido.

“La sangre de cristo tiene poder Dios te cubre con su manto y te proteje de todo ataque del enemigo“; ”Todos sabemos que comienza con M y termina en ‘la traqueta’“; ”Eso fue Marcela jajaja”; ”Hoy en día no estamos en tiempos de mostrar la vida de uno y mas cuando se es figura pública ,más precaución y menos confianza estamos en tiempos muy difíciles que la vida importa poco“, fueron algunas declaraciones al respecto.