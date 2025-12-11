Videos | Así fue la caída de los ‘Yorki’ en Bogotá, la banda de ladrones a la que se le acusa de 17 hurtos a entidades bancarias

Los detalles del caso se conocieron en rueda de prensa la mañana del jueves 11 de diciembre de 2025 - crédito Mebog

En video quedó el operativo de allanamiento y captura, además de cómo era el modus operandi de los ‘Yoker’, como era conocida una organización delincuencial dedicada al robo de entidades bancarias en Bogotá.

Este resultado se conoció la mañana del jueves 11 de diciembre luego de que la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) informó en su comunicado la captura de siete personas y la imputación de dos más que permanecen en centros carcelarios, señaladas de integrar este Grupo Delincuencial Común Organizado (Gdco) y que efectuaba sus golpes bajo la modalidad de ‘taquillazo’.

A los hoy detenidos se les acusa por los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir en entidades financieras de la capital, y serían los responsables de al menos 17 casos en varias localidades distribuidas por toda Bogotá.

Según el comunicado oficial, la operación se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y luego de una investigación de ocho meses que incluyó cotejos morfológicos y dactiloscópicos, reconocimientos fotográficos, entrevistas judiciales, análisis de imágenes, trabajo de campo y denuncias penales.

“Mediante cinco diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Kennedy y Bosa, logramos la captura mediante orden judicial de nueve delincuentes de esta estructura criminal”, señaló en declaraciones a medios de comunicación el comandante de la Mebog, brigadier general Giovanny Cristancho.

Los 17 hurtos a entidades bancarias se cometieron en 9 localidades de la capital - crédito Mebog

Los roles y el ‘modus operandi’ de los ‘Yoker’ para robar bancos en Bogotá

De acuerdo con la investigación, los integrantes del grupo cumplían roles específicos como instalador, transportador, controlador y campanero.

El modus operandi consistía en labores de vigilancia para identificar horarios y medidas de seguridad en bancos, y posteriormente ingresar a las sucursales, y en donde, mediante el uso de armas de fuego, intimidaban a usuarios y empleados para sustraer el dinero de las cajas.

Tras los robos, los implicados huían en vehículos de servicio público (como taxis) y de alta gama, siguiendo rutas establecidas con antelación para evitar la captura. Además, utilizaban radios, motocicletas, armas de fuego y teléfonos móviles para coordinar sus acciones. Algo digno de una película de acción o inspirada en una serie.

Para demostrar que estos grandes golpes y lo botines que se llevaban consigo los hoy detenidos podrían ser inspirados en libros como Plata quemada (del escritor argentino Ricardo Piglia) o series como La casa de papel (Netflix), los ‘Yoker’ contaban con diferentes medios logísticos como radios, vehículos, motocicletas, armas de fuego, celulares, para generar la comisión de los ilícitos.

Durante estos allanamientos se les fue incautado ocho celulares y sobre su accionar cirminal se les atribuyen al menos 17 hurtos a diferentes entidades bancarias de las localidades de Kennedy, Usaquén, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Engativá.

Estos cinco operativos se desarrollaron en el suroccidente de la capital, en Bosa y Kennedy - crédito Mebog

En cuanto a sus rentas criminales, el general Cristancho precisó que era de aproximadamente 45 millones de pesos mensuales.

Cinco de los capturados presentan antecedentes penales por varios delitos. Se le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado.

Un juez de la República dictó medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad en establecimiento carcelario.

Según la información oficial, las actividades del grupo habrían generado rentas criminales totales y cercanas a 145 millones de pesos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los hechos imputados.

Cinco de los detenidos contaban con anotaciones judiciales luego de verificar sus antecedentes - crédito Mebog

Al final, y según cifras entregadas por parte de la Mebog, se ha presentado una reducción del 73% en el hurto a entidades financieras en lo que va de 2025, con 11 casos menos respecto a 2024.

“Continuamos invitando a la ciudadanía a seguir aportando información oportuna que permita la individualización, identificación y judicialización de aquellas personas y/o grupos delincuenciales que quieran perturbar la seguridad y convivencia de los capitalinos a través de la línea de emergencia 123 o al correo electrónico mebog.sijin-uni@policia.gov.co, donde profesionales de policía lo atenderán, garantizando la absoluta reserva”, cierra el comunicado y la recomendación que el general Cristancho le dejó a la ciudadanía.