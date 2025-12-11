Colombia

Tribunal Superior de Bogotá declaró nula la primera sentencia condenatoria por abuso sexual debido al uso indebido de IA

La Sala Penal determinó que la jueza de primera instancia empleó herramientas de inteligencia artificial para construir la motivación del fallo, incorporando textos inexistentes, lo que afectó el debido proceso del acusado

Guardar
La jueza citó jurisprudencia, normas
La jueza citó jurisprudencia, normas y doctrina inexistentes o no verificadas - crédito Corte Suprema de Justicia e imagen ilustrativa Infobae

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de una sentencia condenatoria por el delito de acceso carnal con incapaz de resistir agravado, al concluir que la jueza de primera instancia utilizó de forma indebida herramientas de inteligencia artificial (IA) en la elaboración de la motivación del fallo.

La decisión, con ponencia del magistrado Jarol Estibens Echeverry Giraldo, fue adoptada el 2 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el tribunal, la providencia anulada contenía referencias normativas, jurisprudenciales y doctrinales inexistentes o no verificadas, lo que comprometió la valoración de la prueba y vulneró el derecho al debido proceso.

Nulidad por indebida motivación

La Sala Penal concluyó que
La Sala Penal concluyó que la jueza delegó en herramientas de IA parte de la motivación de la sentencia - crédito Rema Judicial

El tribunal explicó que, aunque la defensa no había planteado expresamente la nulidad, la Sala identificó irregularidades sustanciales en la motivación del fallo apelado. En su análisis recordó que “el deber de motivar las determinaciones judiciales no se cumple con la simple expresión de lo decidido, sino que es necesario que, con soporte en las pruebas y normas aplicadas en cada asunto, señale en forma clara, expresa e indudable la argumentación que lo llevó a proferir una decisión en un determinado sentido”.

Según la decisión, la sentencia de primera instancia se apoyó en jurisprudencia con numeraciones inexistentes, citas doctrinales apócrifas y afirmaciones que no correspondían al contenido real de las providencias mencionadas. Entre los ejemplos señalados, la Sala destacó referencias incorrectas sobre el principio de congruencia, decisiones inexistentes de la Corte Suprema de Justicia y obras doctrinales que no tienen soporte editorial verificable.

El tribunal indicó que estas inconsistencias implicaban defectos de motivación que afectan directamente la posibilidad de contradicción, lo que justificaba la nulidad de la sentencia, conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Uso indebido de inteligencia artificial

El tribunal citó riesgos identificados
El tribunal citó riesgos identificados en casos internacionales sobre el uso no supervisado de IA - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La Sala Penal analizó también el impacto del uso de herramientas de IA en la construcción del fallo de primera instancia. En el expediente, el Tribunal Superior de Bogotá encontró argumentaciones no verificadas y razonamientos ajenos a los hechos del caso, lo que llevó a concluir que la jueza “delegó en las herramientas de IA el análisis de los medios de conocimiento que fueron practicados en el debate probatorio”.

El fallo incluyó un desarrollo detallado sobre los riesgos del uso no supervisado de IA en decisiones judiciales, subrayando que, según la Sala, “cuando el juez delega la construcción de las providencias a la IA sin ejercer un control riguroso sobre su contenido, (…) compromete las garantías fundamentales de las partes e intervinientes”.

Asimismo, el tribunal analizó precedentes de derecho comparado, como un caso reciente en Argentina, donde se anuló una decisión judicial tras identificarse la incorporación literal de un texto generado por IA. Estos referentes, aunque no vinculantes, fueron considerados ilustrativos para entender la dimensión del riesgo.

En el caso concreto, la Sala encontró múltiples errores atribuibles a “alucinaciones” de IA, como citas normativas inexistentes, errores en la interpretación de artículos del Código Penal y afirmaciones sobre delitos sexuales que no corresponden al contenido real de las sentencias citadas.

Sustitución del juez natural y medidas adoptadas

La decisión compulsó copias a
La decisión compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para investigar posibles faltas - crédito Colprensa

En su decisión, la Sala enfatizó que la intervención de herramientas tecnológicas debe ser responsable y supervisada, al indicar que la justicia requiere un análisis humano verificable y racional. Por esta razón, ordenó anular lo actuado a partir de la sentencia condenatoria del 23 de octubre de 2025 y dispuso que el juzgado de primera instancia emita una nueva decisión basada exclusivamente en fuentes reales, verificables y ajustadas a los hechos.

Como medida adicional, el tribunal compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial ante la evidencia de múltiples aplazamientos y dilaciones durante el trámite, que podrían poner en riesgo la vigencia de la acción penal.

Se ordenó emitir una nueva
Se ordenó emitir una nueva sentencia basada únicamente en fuentes reales y verificables - crédito Télam

En medio de la discusión jurídica que ha generado esta decisión, el abogado José Mario de la Garza destacó la relevancia del pronunciamiento. En sus palabras: “Cuando un juez copia ‘alucinaciones’ como si fueran argumentos, no sólo comete un error: traiciona la estructura misma del debido proceso. No hay contradicción posible frente a normas que no existen. No hay apelación que funcione si la base es ficticia. La IA no sólo distorsionó el caso: ocupó el lugar del juez, desplazó la racionalidad humana y puso en riesgo la libertad de una persona con un razonamiento que jamás nació del análisis crítico, sino del azar de un algoritmo”.

Finalmente, señaló que “el tribunal respondió con firmeza: nulidad total y un recordatorio que ya es doctrina para esta era digital. La tecnología puede ser aliada, pero jamás sustituta; puede asistir, pero nunca decidir. La justicia requiere ojos humanos, conciencia humana y responsabilidad humana”.

Temas Relacionados

Tribunal Superior de BogotáNulidad de sentenciaInteligencia artificialMotivación judicialDebido procesoJurisprudenciaIA en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Reforma que revive la mesada 14 para los profesores dio un paso importante en el Senado: le faltan cuatro debates para ser ley

Ingrid Aguirre, que impulsa la iniciativa, agradeció a Fecode por la persistencia y el liderazgo histórico en la defensa de los derechos del magisterio

Reforma que revive la mesada

Fue presentada la ruana de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026

Las expectativas por lo que será la presentación de la Tricolor en el torneo de naciones han aumentado tras el sorteo de la fase de grupos

Fue presentada la ruana de

Estos son los beneficios en vivienda, educación y transporte que recibirán los hogares del grupo C del Sisbén en 2026

Las personas clasificadas en los subgrupos C1 a C18 tienen la posibilidad de recibir apoyos estatales, aunque la asignación de estos recursos depende de los requisitos establecidos por cada programa y entidad gubernamental

Estos son los beneficios en

Caída de la reforma tributaria: experto reveló errores del Gobierno y lo que se avecina para Colombia, “Ha causado una crisis”

El director de Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, explicó a Infobae Colombia las consecuencias de las decisiones que ha tomado la administración Petro en materia fiscal

Caída de la reforma tributaria:

Congresista uribista cambió de parecer y apoyará moción de censura contra el ministro de Defensa: estos son los motivos

Se trata del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, que durante el debate de moción de censura al general (r) Pedro Sánchez, expresó su inconformidad frente a situaciones relacionadas con esta dependencia; en especial, por lo que serían las filtraciones de alias Calarcá

Congresista uribista cambió de parecer
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP vinculó al general

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Denuncian presuntos abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 películas que

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Las rupturas que sacudieron el mundo del espectáculo colombiano en 2025

La madre de Yeferson Cossio envió mensaje de esperanza tras fuerte accidente automovilístico

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

Deportes

Estos son los extremos que

Estos son los extremos que Millonarios buscaría como fichajes para 2026: uno juega en Brasil y otro en la Liga BetPlay

Así comenzará la Liga BetPlay 2026: estos serán los partidos de la primera fecha

El ‘Pibe’ Valderrama mostró su enojo por la presencia de figuras de otros deportes en el sorteo de la Copa del Mundo

Luis Díaz reveló cómo fue su relación con Mohamed Salah en el Liverpool: esto fue lo que dijo

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional: estos son los precios de las entradas