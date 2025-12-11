Tras la travesía de María Corina Machado, Lucas Arnau advierte que el comunismo podría llevar a Colombia “al abismo”

El cantante Lucas Arnau y la líder opositora venezolana María Corina Machado, cuyo escape clandestino motivó la advertencia del artista sobre el riesgo del comunismo en Colombia - crédito Reuters y Colprensa

El cantante colombiano Lucas Arnau encendió el debate político en redes sociales al reaccionar a la dramática salida clandestina de María Corina Machado de Venezuela para poder recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Arnau lanzó una advertencia contundente: si lo ocurrido en Venezuela no despierta a los colombianos sobre los riesgos del autoritarismo y del modelo político del régimen de Nicolás Maduro, el país podría “ir directo al abismo”.

“Si con todo esto que está pasando con María Corina y Venezuela, su salida de película por la represión del régimen, no despierta a los colombianos para entender que el comunismo es miseria y dolor, entonces nada podrá despertarlos y Colombia irá directo al abismo, ¡abran los ojos!”, escribió el artista.

Su comentario se dio mientras la historia de la travesía de Machado captaba la atención mundial y elevaba nuevamente el debate sobre la gravedad de la crisis venezolana.

La odisea de Machado para llegar a Oslo se ha convertido en un símbolo de resistencia frente al régimen de Maduro.

Aunque la opositora no alcanzó a estar presente en la ceremonia del Nobel, su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el galardón en su nombre y leyó un discurso que conectó la lucha democrática venezolana con la historia republicana del país.

Mensaje de Lucas Arnau en X, donde advierte que “el comunismo es miseria y dolor” y que Colombia podría “ir directo al abismo” si no reacciona ante la crisis en Venezuela - crédito red social X

La entrega del Premio Nobel estuvo marcada por la presencia de líderes internacionales y por un fuerte señalamiento de la comunidad global a la represión en Venezuela.

En su mensaje, Machado destacó que Venezuela “nació de la audacia”, de la mezcla de pueblos y culturas, y subrayó el legado de la Constitución de 1811, considerada la primera del mundo hispano que consagró los derechos individuales y la separación de poderes.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, fue aún más contundente: denunció que “los regímenes autoritarios aprenden unos de otros”, y mencionó como aliados estratégicos de Maduro a Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah. Según Frydnes, esa red internacional ha fortalecido los mecanismos de control, represión e inteligencia del régimen venezolano.

El Comité Noruego del Nobel documentó en su informe graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, incluyendo tortura sistemática, detenciones arbitrarias y la captura de más de 200 menores después de las elecciones de 2024.

Frydnes criticó la “pasividad de la comunidad internacional” y llamó directamente a Maduro a reconocer los resultados electorales y permitir una transición democrática.

La salida de Machado de Venezuela se realizó bajo un secreto extremo. Según reveló The Wall Street Journal, la opositora llevaba un año escondida en un suburbio de Caracas.

La travesía clandestina de María Corina Machado incluyó un trayecto terrestre de diez horas, el cruce de retenes militares y un viaje en lancha hasta Curazao para poder salir de Venezuela rumbo a Oslo - crédito Leonhard Foeger/Reuters

El lunes 8 de diciembre inició su huida disfrazada con una peluca, cruzó diez puestos de control militares en un trayecto terrestre de diez horas, y llegó a un pueblo pesquero donde abordó una embarcación de madera rumbo a Curazao.

El viaje marítimo se hizo bajo condiciones adversas y fue coordinado para evitar detecciones. En simultáneo, aviones F18 de la Armada de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela cerca de la ruta de escape.

Ya en Curazao, Machado abordó un avión privado que la llevó hasta Bangor, Maine, en Estados Unidos, donde tuvo una escala técnica de cinco horas, antes de continuar hacia Oslo.

En total, recorrió cerca de 9.000 kilómetros entre mar, tierra y aire, en un operativo en el que participaron aliados venezolanos, organizaciones internacionales y funcionarios estadounidenses.

Una vez en Noruega, Machado confirmó en una rueda de prensa que recibió ayuda de Estados Unidos para salir del país, aunque evitó revelar detalles por razones de seguridad.

Aseguró que su deber era llegar a Oslo, recoger el Nobel en nombre de Venezuela y, sobre todo, regresar al país, pese al riesgo de captura. “Ahora tengo que regresar, aunque sé que el riesgo será incluso mayor. Pero voy a regresar”, afirmó.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, y María Corina Machado, quien recibió el apoyo internacional tras denunciar la represión del régimen de Maduro - crédito Reuters

La opositora denunció la presencia de agentes extranjeros y grupos criminales dentro del territorio venezolano, asegurando que organizaciones como Hezbollah, Hamás, carteles de la droga y la guerrilla colombiana controlan gran parte del país y operan en actividades ilícitas que van desde narcotráfico hasta trata de personas. Calificó a Venezuela como “el centro criminal de las Américas”.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, respaldó las denuncias, afirmando que Venezuela vive una situación en la que “un régimen autoritario combate a su propia gente”.