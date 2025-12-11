Shakira vs. Jorge Barón: estos son los hinchas más famosos de Junior y Tolima, finalistas del FPC

El club del Atlántico y el tolimense definirán al segundo campeón del rentado nacional - crédito Colprensa/RedesSociales

Después de jugarse los cuadrangulares en Colombia, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla fueron los equipos que se clasificaron para la final del torneo finalización de 2025 en Colombia.

En la serie, que comenzará en la capital del Atlántico y finalizará en la capital musical de Colombia, el Tiburón y el Pijao definirán al segundo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de la FCF.

El primer partido de la final se jugará el viernes 12 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla sobre las 8:00 p. m. en donde los dirigidos por Alfredo Arias buscarán sacar una ventaja importante en el marcador.

Por su parte, Deportes Tolima, al mando del bogotano Lucas González, tendrá que revalidar su condición como uno de los mejores visitantes del torneo en una de las plazas más difíciles del rentado nacional.

La final del fútbol colombiano no solo se vivirá en el escenario deportivo, sino que en redes sociales ya se han pronunciado diferentes personalidades de la farándula colombiana para alentar a su club.

Es por ello que Infobae Colombia hace un resumen de los famosos cafeteros que son fanáticos de Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

Estas son las celebridades que alientan al Tiburón

Debido a su fanatismo por el Junior, que ha expuesto en sus canciones y ha heredado a sus hijos, Shakira es considerada la hincha del Tiburón más famosa en la actualidad.

Además de la cantante, la actriz Sofía Vergara también ha resaltado que es seguidora del club del Atlántico, que en un momento le obsequió una camiseta que la “Toty” mostró en sus redes sociales.

A nivel local, figuras como “Checo” Acosta, Silvestre Dangond, el “Pibe” Valderrama o Peter Manjarrés exponen de manera habitual su fanatismo por el Tiburón.

Artistas que han fallecido como Joe Arroyo, Diomedes Díaz o Martín Elias también hablaron en más de una ocasión sobre su afición por el Junior, además de que acompañaron al equipo en varias ocasiones en el Metropolitano.

Los famosos que quieren la cuarta estrella del Tolima

En el caso del club Pijao, debido a que tiene menos títulos y una competencia con otros equipos a nivel región, tiene una hinchada inferior a nivel de cantidad en comparación con la del Junior; sin embargo, hay celebridades colombianas a las que esto no les ha importado.

A nivel de fanatismo, el hincha más reconocido del Deportes Tolima es el cantautor Santiago Cruz, que en diferentes entrevistas ha mostrado que tiene hasta tatuajes con los que reconoce su amor por el club.

De la misma forma, presentadores como Juan Diego Alvira, Paulo Laserna o Jorge Barón, una de las figuras históricas de la televisión colombiana, han reconocido que son hinchas del Deportes Tolima.

En la previa de la final, Santiago Cruz y “Checo” Acosta hablaron con ESPN sobre la pasión que tienen por el fútbol; sin embargo, aprovecharon el espacio para pedir que la final del fútbol colombiano se lleve a cabo en paz en ambas ciudades.

Como una muestra de la forma en que se debe vivir el deporte, en el programa los cantantes aceptaron una apuesta que consiste en que el hincha del equipo perdedor en la final se vestirá con la camiseta del club contrario.

“Grabamos un video y lo subimos a redes”, indicó Santiago Cruz, que anticipó que tiene grandes expectativas por vivir la cuarta estrella del Deportes Tolima, mientras que Acosta se mostró confiado de ver como su equipo ganará el undécimo título por liga de su historia.