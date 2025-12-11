Registran en video el abandono de un gato bebé en zona boscosa de Bogotá: la comunidad pide identificarlos

Gato abandonado - crédito @PlataformaALTO/X

Un video registró el momento en el que una pareja abandonó a un gato bebé en una zona boscosa del barrio Marsella 3, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta ‘Plataforma ALTO’. En el video se observa una moto que se detiene cerca de un área de matorrales. Una mujer desciende del vehículo, sostiene al gato y lo deja en la zona antes de regresar a la moto, que parte de inmediato.

El hecho generó rechazo en redes sociales, especialmente en aquellas que se dedican a denunciar casos de maltrato animal.

La comunidad solicitó a las autoridades investigar lo ocurrido y localizar a los ocupantes de la motocicleta, quienes, según residentes y usuarios en redes sociales, cometieron un acto de crueldad contra el gato.

"Ya localizaron a esa gente por las placas?? Ya los boletearon con las familias?? (sic) Espero que algún día sientan el abandono en carne propia. Malditos infelices desgraciados“, son algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Según la denuncia, el abandono del gato bebé ocurrió en una franja con vegetación densa, ubicada cerca de un caño en el barrio Marsella 3, donde los habitantes del sector lograron ubicar al felino.