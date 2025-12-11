Policía capturó a cinco personas tras persecución, en Tunjuelito: se habían robado una mezcladora de cemento

Los capturados escaparon pero las autoridades lograron perseguirlos - crédito Alcaldía de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a cinco personas en la localidad de Tunjuelito tras una persecución que se inició luego del robo de una mezcladora de cemento en una obra en construcción.

El operativo, que forma parte de la estrategia Bogotá Camina Segura, culminó con la recuperación de la maquinaria y la incautación del vehículo utilizado en el delito, según informó la Policía de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el proceso judicial, se estableció que dos de los capturados cuentan con antecedentes por extorsión y lesiones personales, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de integrantes de una banda criminal activa en la zona, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

En el procedimiento, los uniformados lograron interceptar el automóvil en el que los sospechosos transportaban la mezcladora, tras identificar que el vehículo circulaba en circunstancias inusuales.

Al intentar detenerlo para su verificación, los ocupantes dispararon contra los agentes y emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución por varios corredores viales de Tunjuelito.

El mayor Ibrian Cuero Sandoval, comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, explicó: “Durante la fuga, los implicados abandonaron la mezcladora y continuaron su escape en el automóvil que habría sido utilizado para cometer este hecho.

El plan candado permitió cerrar las rutas de salida y asegurar la zona. Gracias a esta acción conjunta, el vehículo y los ocupantes fueron interceptados y detenerlos”, según declaraciones recogidas por la Policía de Bogotá.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que los uniformados lograron interceptar el vehículo. Aunque los sujetos abandonaron la maquinaria y continuaron la fuga, el despliegue policial permitió su captura.

En el lugar se incautó el automóvil, se recuperó la mezcladora y se hallaron cartuchos calibre 9 mm, aunque no fue localizada el arma utilizada en el ataque a los uniformados. La Policía de Bogotá confirmó que ningún agente resultó herido durante el enfrentamiento.

Los cinco detenidos, junto con los elementos recuperados e incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación en la URI de Molinos para su judicialización.

Deberán responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones. La Policía de Bogotá reiteró la importancia de la denuncia ciudadana a través de la Línea de Emergencias 123 para fortalecer la lucha contra el crimen en la capital.