Petro afirma que dejará inscrito el comité para la Asamblea Constituyente antes de fin de año

Gustavo Petro criticó fuertemente a la clase política, a la que acusó de “extorsionar” y actuar con egoísmo social. También pidió que el comité del poder constituyente se inscriba antes de fin de año y llamó al país a respaldar los proyectos que considera esenciales para evitar que Colombia “se hunda” por intereses políticos.

El presidente Gustavo Petro anunció durante el consejo de ministros de este 10 de diciembre que el comité encargado de impulsar la Asamblea Constituyente será inscrito antes de que finalice el año. El mandatario pidió a su gabinete avanzar de inmediato en la ruta del “poder constituyente” y destacó que ya hay proyectos listos para ser presentados por esta vía.

Durante la intervención frente a los ministros, Petro señaló que el poder constituyente debe ser una prioridad inmediata. Expresó que “el comité tiene que inscribirse con el proyecto, ojalá este mes, antes de que termine el año”.

El presidente enfatizó la necesidad de apoyo popular para esta iniciativa y sostuvo que el país no puede sostenerse en medio de lo que calificó como “egoísmo social” y una “clase política tan baja, tan degradada”.

En sus palabras, describió prácticas de extorsión en el Congreso. “Eso no es pensar en Colombia. Y eso es tirarse a Colombia y a su historia. Y ya veremos si la sociedad colombiana les acepta ese juego o los pasa definitivamente a la historia, al basurero de la historia, decían”, manifestó, remarcando la importancia de la movilización ciudadana para lograr cambios.

El mandatario criticó duramente al Congreso por bloquear reformas clave durante su intervención ante el gabinete. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La convocatoria al poder constituyente como último acto de gobierno

Horas antes de la reunión ministerial, Petro reiteró a través de su cuenta de X su intención de dejar como legado la inscripción formal del comité por la constituyente. El presidente aseguró que la radicación de la iniciativa será “el último acto” de su administración, e instó al comité recientemente conformado a avanzar lo más pronto posible en la presentación del documento de proyecto de ley.

En su mensaje, Petro fue crítico con los congresistas de oposición y con quienes, según él, priorizan intereses particulares sobre los nacionales. “Hoy lo que han hecho los congresistas de oposición es suicida, algunos no por ser oposición sino por ser extorsionistas. Pero poner en el suelo el interés nacional por el odio político es digno de aquellas épocas en dónde mandaban a la gente a matarse entre sí”, escribió.

El jefe de Estado consideró que el país debe decidir si permanece bajo este tipo de representación legislativa o si opta por una transformación a través del poder constituyente.

Gustavo Petro señaló la importancia del respaldo ciudadano para el proceso constituyente en Colombia. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Detalles del comité y expectativas para el Congreso

El propio mandatario señaló que el comité por la constituyente, que fue creado con respaldo de diversas fuerzas sociales, debe inscribir de inmediato el documento del proyecto de ley ante el próximo Congreso. Petro afirmó que este proceso tendrá un carácter simbólico al realizarse en plaza pública y portando la “espada de Bolívar”.

El presidente subrayó que el poder constituyente debe surgir “en el corazón de cada ciudadano y ciudadana de Colombia”, y sugirió que los votantes más jóvenes serán clave al ejercer su primer voto libre: “El peor voto debe ser un voto libre, rebelde, lleno de arte contra los que aumentan a Colombia en la muerte desde el poder, contra quienes matan juventudes y la razón”.

Gustavo Petro reiteró su intención de impulsar el poder constituyente como acto final de su gobierno.- crédito @petrogustavo/X

Reformas bloqueadas y llamado a la movilización política

Según Petro, los congresistas que han impedido la aprobación de la reforma laboral, la reforma de salud y aquellas que buscan nueva equidad fiscal “no deben continuar en el Congreso”. Afirmó que “es el pueblo el que decide” e invitó a organizar campañas tanto para elegir a representantes conectados con los intereses ciudadanos como para enfrentar a las “mafias políticas que con dinero quieren engañar a la gente y a la nación”.

“Ojalá el sueño de tener un congreso de mayorías limpias y el poder constituyente renazca en el corazón colombiano”, expresó el presidente, quien reiteró que el proceso de inscripción del comité es fundamental para definir el rumbo institucional en Colombia antes de que culmine el ciclo actual de gobierno.