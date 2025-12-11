Colombia

Marbelle se despachó contra algunos colegas en un curioso video que despertó comentarios: “Al que le caiga el guante...”

La intérprete del género tecnocarrilera dio de qué hablar entre sus seguidores con una clara indirecta a la situación que se vive dentro del gremio de artistas

La cantante aprovechó la publicación de un seguidor para lanzar el dardo en redes - crédito @marbelle.oficial/IG

La cantante Marbelle recurrió recientemente a su perfil de Instagram para manifestar una situación que consideró molesta dentro del mundo artístico, marcando así otro episodio en su conocido historial de declaraciones directas como ha ocurrido durante todo lo que lleva de mandato el presidente Gustavo Petro.

Mientras la artista suele utilizar la red social X para sus pronunciamientos políticos y personales, esta vez optó por Instagram, señalando a colegas de la “industria” musical con la publicación que hizo un seguidor y que fue perfecta para la “pulla”.

La estructura del servicio va más allá de la visualización de historias efímeras - crédito @marbelle.oficial / IG

La publicación que motivó la polémica fue la difusión de un video original de un usuario de nombre @marval, en el que se interpretaba una canción sobre la realidad de los artistas y las injusticias que, según la letra, suelen enfrentar.

En el material, se criticaba la explotación de los creadores por parte de terceros: "¿Quién dijo que yo tengo que ser el liricista de ese narcisista? Que va a decir que escribió el tema en la entrevista, que no hizo melodía, ni armonía, ni hizo pista. Le niega su porcentaje al verdadero artista. ¿Quién te dijo que porque aquel pana está pegao’ tiene derecho a pedirme lo mío regalao’?”.

Al compartir el video, Marbelle formuló una advertencia dirigida a quienes ella calificó como “habladores” y “ladrones” dentro de la industria, acompañando su mensaje con gestos retadores.

"Encontré la que quería dedicar. Se encuentra mucho hablador y ladrones en este ‘industria’. Al que le caiga el guante, me puede escribir al interno”, expresó la cantante, recurriendo a dos emojis para intensificar el tono de su declaración, uno con lentes oscuros y otro lanzando un beso.

Su legado en la música
Su legado en la música colombiana se cimenta en interpretaciones que se convirtieron en referentes del género, como Collar de perlas en la tecnocarrilera - crédito @marbelle.oficial / IG

La reacción a Marbelle no se hizo esperar, amplificando el debate sobre el tema de los derechos y créditos en el mundo artístico.

A pesar de que, en esta ocasión, la artista no hizo alusión directa a sus frecuentes críticas al Gobierno de Gustavo Petro —una constante en sus intervenciones públicas a través de X—, el episodio fue interpretado como una señal de su carácter combativo.

Así defendió a Abelardo de la Espriella

Entre las tantas publicaciones que realiza en su cuenta de X, la cantante Marbelle se pronunció en defensa del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella tras una polémica entrevista que concedió al periodista Juan Diego Alvira.

La controversia surgió cuando Alvira, a través de un video en redes sociales, defendió su labor periodística y aseguró que su función es formular preguntas incómodas, respetando su compromiso con todos los espectros políticos.

La cantante expuso su respaldo
La cantante expuso su respaldo al aspirante presidencial tras la entrevista con el periodista Juan Diego Alvira - crédito @Marbelle30/Instagram

El periodista recibió críticas de seguidores tras preguntar a De la Espriella si su campaña estaba respaldada principalmente por una fuerte inversión en mercadeo digital.

La reacción de De la Espriella ante la pregunta fue percibida como molesta, lo que llevó a Alvira a señalar que la respuesta no fue la de un estadista, sino la de alguien que prefiere insultar antes que abordar los cuestionamientos de fondo.

Marbelle, por su parte, escribió en redes que quien realmente evidenció molestia fue el periodista, desatando debate entre sus seguidores.

El trasfondo de la discusión se relaciona con la falta de transparencia en la financiación de campañas electorales en Colombia. Un informe reciente de El Tiempo detalló cómo varios precandidatos presidenciales no han revelado sus gastos en pauta publicitaria digital, incluido De la Espriella, quien se negó a entregar cifras específicas.

Otros candidatos, como David Luna, Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila, sí dieron datos aproximados sobre sus gastos en redes sociales, mientras que varios más, entre ellos Claudia López y Juan Manuel Galán, no respondieron a solicitudes de información sobre sus inversiones en publicidad digital.

