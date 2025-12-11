Juez liberó al mayordomo implicado en ‘narco finca’ del exembajador de Colombia en Uruguay, y Gustavo Bolívar respondió: “Los descarados dicen que el narco es Petro”

Gustavo Bolívar lanzó pullas tras conocerse que Juez liberó a mayordomo vinculado a caso de “narcofinca” de exembajador de Colombia en Uruguay - crédito Montaje Infobae

El juez Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá otorgó libertad condicional a Laureano Martínez Cortés, mayordomo de la finca Haras de San Fernando, propiedad del exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente.

Martínez Cortés, conocido por su vinculación al caso de la llamada ‘narco finca’, obtuvo el beneficio judicial tras haber cumplido más de las tres quintas partes de su condena, que en total ascendía a diez años de prisión, de acuerdo con el fallo emitido por las autoridades.

La sentencia contra el mayordomo tuvo origen en el operativo que permitió el hallazgo de tres laboratorios de cocaína en dicha propiedad.

El hecho se convirtió en foco de atención nacional debido al perfil de Sanclemente, quien estuvo al frente de la embajada en Uruguay y también fue director de la Aeronáutica Civil bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El exsenador y exdirector del Dapre Gustavo Bolívar reaccionó en X criticando el fallo y la ausencia de procesos en contra de Sanclemente.

“En la finca de Fernando Sanclemente, exembajador de Duque y ex director de Aerocivil de Uribe, encuentran 3 laboratorios de cocaína y al Sr. no le pasa nada”, escribió Bolívar.

Además, señaló: “El mayordomo se echa la culpa, lo condenan a 10 años, paga 5 y hoy queda libre. Y los descarados dicen q el narco es Petro”.