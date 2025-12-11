Hombre armado protagonizó violento intento de robo en un supermercado D1 en Medellín: fue capturado minutos después

La coordinación entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional permitió la captura de un hombre tras el asalto a un supermercado D1 - crédito Alcaldía Medellín

La rápida reacción de las autoridades permitió la captura de un hombre armado tras un violento robo ocurrido en un supermercado D1 del barrio Doce de Octubre, en Medellín.

El individuo, que llegó y huyó del lugar en motocicleta, fue ubicado gracias a las capacidades tecnológicas del sistema de videovigilancia de la ciudad.

Luego de que la sala situacional del 123 emitió una alerta tras el asalto, el sistema de seguimiento LPR fue activado para localizar el vehículo implicado en el delito.

Las patrullas policiales en terreno lograron identificar la motocicleta, iniciando una persecución que culminó con la interceptación de los sospechosos.