Colombia

Gustavo Petro volvió a hablar de una condecoración a Karol G con la Cruz de Boyacá: “Yo quiero”

Las declaraciones del presidente colombiano se dieron en el Consejo de Ministros del miércoles 10 de diciembre, donde destacó la carrera de la artista

Declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia

En el Consejo de Ministros del miércoles 10 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro mencionó otra vez su propuesta de otorgar la Cruz de Boyacá a la cantante colombiana Karol G.

“Karol G llegó al arte, su vida la llegó al arte. Yo quiero condecorarla con la Cruz de Boyacá, porque cantar ahí en el Vaticano, en el jubileo, al lado de Andrea Bocelli, no lo hace cualquier cantante colombiano, y ella lo logró”, señaló el mandatario colombiano.

El jefe de Estado comparó su trayectoria con la de otros artistas y expresó que, en su opinión, la cantante “rompió la cultura RCN mayamiense y tocó el arte (sic)”.

El presidente Gustavo Petro afirmó que en Colombia se debe educar al público para fomentar el crecimiento del arte en el país.

“Si no hay público del arte, no hay arte. Colombia es un país musical, puede producir arte si se educa su público. El arte tiene que expresar el alma de un momento, de un pueblo, y volverlo universal”, expresó Petro.

El presidente Gustavo Petro afirmó que en Colombia se debe educar al público para fomentar el crecimiento del arte en el país - crédito Presidencia de Colombia

El mandatario colombiano afirmó que el éxito de Karol G demuestra que en Colombia es posible un “renacimiento cultural”, según palabras de Petro.

En entrevista con Daniel Coronell, el presidente Gustavo Petro, señaló que Karol G merecía ser condecorada con la Cruz de Boyacá.

“Karol G es una cantante que proviene de un mundo que la quería encasillar en la cultura ‘miamiense’, pero ella hizo un giro importante y fue invitada por el papa a cantar en el Vaticano”, indicó Gustavo Petro.

En su declaración, el mandatario colombiano sostuvo que percibe una subvaloración del arte nacional, que, según su visión, continúa marginado frente a la cultura europea.

“¿El arte es solo europeo? No. Pero hay que llevar la cultura colombiana, no como mercancía allá en Miami, sino como arte”, afirmó el jefe de Estado.

Karol G ha cantado con
Karol G ha cantado con Andrea Bocelli en el Vaticano en un acto de paz desde la Iglesia católica - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Y agregó: “Y ha sido capaz de cantar al lado de Andrea Bocelli, que vino aquí a Colombia y la empresa que hizo eso con codicia no invitó al presidente. Y yo quería conocer a Andrea Bocelli, porque es arte, discusión en la cultura”.

Qué más dijo Gustavo Petro

En la reunión del Consejo de Ministros del 10 de diciembre, el presidente Gustavo Petro abordó temas relacionados con el narcotráfico y la seguridad en Colombia.

Durante su intervención, destacó que gran parte de la cocaína que sale del país utiliza las rutas portuarias, por lo cual pidió a los miembros de su gabinete reforzar los controles en esos puntos clave.

“El control de puertos es fundamental y se necesita coordinación policial mundial y estadounidense”, señaló el mandatario al referirse a la necesidad de una cooperación internacional más efectiva, especialmente en los puertos del Pacífico, de donde sale la mayor proporción de la cocaína.

Petro también se refirió a los señalamientos desde Estados Unidos sobre posibles intervenciones militares en Colombia debido al volumen de droga producida. Según el presidente colombiano, Donald Trump desconoce los esfuerzos que adelanta su administración en materia de lucha contra el narcotráfico.

Según el presidente colombiano, Donald Trump desconoce los esfuerzos que adelanta su administración en materia de lucha contra el narcotráfico - crédito Presidencia

“Trump es un hombre muy desinformado Colombia. Es una lástima porque deshecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, afirmó Petro.

Aunque confesó que ha pensado responder a las declaraciones de Trump, ha seguido el consejo de su equipo para evitar confrontaciones que puedan complicar la situación diplomática.

“He querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga, porque enredo más la piola, enredo más mi circunstancia, pero yo creo que debo explicarle al pueblo qué pasa”, señaló el presidente.

Añadió que la desinformación que rodea al presidente estadounidense contribuye a que se expresen opiniones erradas y se tomen decisiones desacertadas. También dejó claro que tiene diferencias marcadas con la visión de Estados Unidos sobre varios temas internacionales y reiteró el llamado al diálogo y la cooperación frente al narcotráfico.

