División en la izquierda: Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes se alejan del petrismo y anuncian consulta alterna

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena; Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo, y el exmagistrado Jaime Araujo Rentería - crédito Carlos Caicedo

El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, junto con Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo, y el exmagistrado Jaime Araujo Rentería, confirmaron este 11 de diciembre de 2025 una nueva coalición para competir en las elecciones presidenciales de 2026.

El anuncio se realizó en el Hotel Marriott de Bogotá, donde Caicedo afirmó que no participarán en la coalición denominada Frente Amplio, impulsada por varios candidatos, incluido Iván Cepeda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carlos Caicedo aprovechó el espacio para lanzar críticas a Armando Benedetti, ministro del Interior, y a Roy Barreras, exembajador en el Reino Unido y expresidente del Senado, dos políticos que acompañaron al presidente Petro en su campaña presidencial.

Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y precandidato presidencial - crédito Colprensa

El exgobernador del Magdalena, que recientemente tuvo diferencias con el presidente Gustavo Petro, señaló que el objetivo es participar en las consultas del 8 de marzo de 2026 con diferentes sectores progresistas de izquierda, dejando ver una fractura de esa corriente política para el próximo año.

“Compartirles nuestro interés de propiciar una consulta en marzo, como en distintos espacios lo manifestamos, una consulta con los sectores democráticos progresistas de izquierda, de centro izquierda. Está abierto para los movimientos políticos, nacionales y regionales. Y con ellos queremos hacer una consulta, queremos propiciar una consulta”, afirmó Carlos Caicedo.

Además, precisó que esperan que con la consulta “los jóvenes tengan esperanza” y cuestionó a los políticos que, según Caicedo, cambian de partido con frecuencia.

“Es una consulta para que los jóvenes tengan esperanza. jóvenes que han rechazado la política y por eso se han ido alejando crecientemente de los partidos, porque les cansa ver a un político que salta de partido en partido, de grupo en grupo, y un día son de la extrema derecha, y otro día aparecen con la camiseta del progresismo.

Para Carlos Caicedo, “esa postura camaleónica de muchos políticos en nuestro país, que se acercan ahora cual oportunistas al gobierno en turno, es la que nos ha llevado a nosotros a convocar una consulta con los que sí creemos en que se va a ser una política limpia”.

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo, señaló que con la coalición quieren evitar regresar a lo que tenían antes del 2022.

"Nadie quiere regresar a lo que teníamos antes de 2022. Eso no nos impide a algunos de nosotros ser críticos y decir que podemos hacer las cosas aún mejor de lo que se ha venido haciendo y este es el propósito de esta consulta presidencial que se realizará el 8 de marzo del próximo año, al mismo tiempo que las votaciones al Congreso de la República", expresó el también exdirector de la Dian.

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo - crédito Colprensa

Para el exfuncionario del Gobierno Petro, el objetivo es “mostrar un camino hacia adelante, un camino en el cual la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos sea el centro”.

Luis Carlos Reyes señaló que la coalición rechazaba categóricamente las decisiones que se han tomado en el Frente Amplio. Además, descartaron cualquier posibilidad de alianzas con Iván Cepeda.

“Rechazamos las decisiones políticas que se han tomado en el Frente Amplio de incorporar a elementos que no son de la política progresista, que son de la política clientelista. Esos elementos de la política clientelista que ha incorporado al Frente Amplio son obstáculos a la transformación del país”, expresó el exministro.

La ruptura entre Fuerza Ciudadana y el Pacto Histórico se acentuó tras las elecciones atípicas en Magdalena, generando divisiones en el movimiento progresista.

Carlos Caicedo, exgobernador y figura central de Fuerza Ciudadana, había sido un aliado relevante de Gustavo Petro en los primeros años del Gobierno.

Sin embargo, manifestó repetidamente su desacuerdo con el rumbo tomado por el mandatario. Caicedo criticó a Petro por acercarse a sectores tradicionales y por, a su juicio, abandonar los principios progresistas que le permitieron llegar a la Presidencia.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena - crédito Colprensa/Presidencia

Durante una entrevista en W Radio, Caicedo atribuyó la distancia a la influencia del círculo cercano de Petro, al que acusó de aislar al presidente de las bases sociales y populares que lo respaldaron. Destacó que estos cambios alejan al Gobierno de quienes apoyaron su ascenso político.