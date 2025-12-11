Colombia

Estos son los delitos por los cuales buscan a alias Iván Mordisco: “Se ha dedicado a sembrar violencia, dolor, sangre”

La Fiscalía emitió una orden de captura en su contra por el genocidio del pueblo indígena nasa

El Gobierno nacional intentó negociar
El Gobierno nacional intentó negociar la paz con Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, pero el intento fue fallido - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Luego de que las negociaciones de paz fallaran con Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, el Gobierno nacional inició una persecución para capturarlo. Ahora hace parte de los criminales más buscados por las autoridades de Colombia y ofrecen una recompensa de $4.450.000 por información que permita su captura y judicialización.

En medio de las acciones de búsqueda que adelantan las autoridades, la Fiscalía General de la Nación avanza en investigaciones que pesan sobre el líder guerrillero. Emitió una orden de captura contra alias Iván Mordisco y otros 13 integrantes de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en el genocidio del pueblo indígena nasa en el departamento del Cauca.

Esta decisión judicial, según la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, surge tras investigaciones que documentan una serie de hechos violentos cometidos desde 2022 en varios municipios de la región, los cuales habrían sido dirigidos de manera reiterada contra autoridades, líderes y comuneros de esta comunidad.

La Fiscalía emitió orden de
La Fiscalía emitió orden de captura contra alias Iván Mordisco - crédito Luisa González/Reuters

La titular del ente acusador detalló que la orden de captura se fundamenta en la identificación de un patrón de conductas sistemáticas ejercidas por las disidencias del Estado Mayor Central contra el pueblo nasa. Estos actos violentos han sido verificados en municipios como Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló. Los criminales cometieron más de 30 acciones criminales contra sabedores ancestrales, líderes, autoridades y otros miembros de la población indígena.

Secuestro y otros delitos que se le atribuyen a “Iván Mordisco”

El Ejército Nacional se refirió a otras acciones criminales que se le endilgan al líder guerrillero, indicando que es responsable de hechos muy graves de violencia registrados en Colombia y de otros delitos.

Alias Iván Mordisco es buscado
Alias Iván Mordisco es buscado por extorsión, terrorismo y otros delitos - crédito @COL_EJERCITO/X

Alias ‘Iván Mordisco’ es un criminal que se ha dedicado a sembrar violencia, dolor, sangre y muerte en nuestro país, causando profundas afectaciones a la seguridad, a las familias y al desarrollo de las comunidades. Su actuar delictivo lo mantiene como una amenaza latente que se debe combatir”, precisó el Ejército.

De acuerdo con la información que suministró, alias Iván Mordisco y sus disidencias criminales están bajo la lupa de las autoridades por delitos como terrorismo, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes y ataques contra la fuerza pública y la población civil. No obstante, harían falta otros crímenes que se les atribuyen.

La fuerza pública mantiene una ofensiva contundente y permanente para desarticular a sus disidencias y ponerle fin a su trayectoria criminal”, precisó el Ejército.

El Ejército Nacional de Colombia
El Ejército Nacional de Colombia aseguró que alias Iván Mordisco es un criminal que se ha dedicado a sembrar violencia en el país - crédito @COL_EJERCITO/X

El Ministerio de Defensa estableció varias líneas seguras para recibir información que contribuya a la búsqueda de las autoridades del cabecilla de las disidencias de las Farc, garantizando absoluta reserva:

  • Línea contra el terrorismo: 3232734707
  • Línea contra el crimen: 3143587212
  • Línea contra el terrorismo: 107

La cartera indicó que Ejército Nacional continúa con las operaciones militares para contrarrestar la criminalidad ejercida por la guerrilla comandada por alias Iván Mordisco y otras organizaciones armadas.

El Ejército no para la
El Ejército no para la ofensiva contra las disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales - crédito Sebastián Marmolejo/Europa Press

No hay suspensión ni restricción de operaciones contra otras estructuras disidentes de las Farc, como las de alias Mordisco, la Segunda Marquetalia, el frente 57, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ni contra ninguna otra estructura que actúe bajo nombres distintos”, expuso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, citado por la Presidencia de la República.

El Gobierno nacional, dirigido por el presidente Gustavo Petro, ha estado autorizando todo tipo de acciones militares para combatir a los grupos armados, entre ellos, las disidencias de las Farc. Sin embargo, esas estrategias han sido cuestionadas debido a que varios menores de edad que han sido reclutados por los criminales han muerto en los combates y en los bombardeos.

