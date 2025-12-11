Estarían ofreciendo dinero para desprestigiar a Abelardo de la Espriella en redes sociales: su partido presentó una denuncia penal

La denuncia fue radicada por Germán Calderón España, asesor jurídico del movimiento - crédito Colprensa y Canva

La organización política Defensores de la Patria, liderada por Abelardo de la Espriella, informó el jueves 11 de diciembre que su abogado, Germán Calderón España, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de injuria y calumnia, previstos en los artículos 220 y 221 del Código Penal.

Según el documento, la acción judicial responde a un “esfuerzo coordinado, organizado y financiado destinado a afectar la honra y el buen nombre del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella”, que incluye la difusión de mensajes falsos en redes sociales y otros canales digitales.

El comunicado oficial detalla que se ha identificado la distribución de un guion específico que instruye a terceros a afirmar falsamente que: “Abelardo de la Espriella ha logrado sumar falsos apoyos en redes sociales valiéndose de bodegas para difamar el trabajo de otros candidatos”. Además, se les indicaba simular una reacción de “indignación ciudadana” frente a estas acusaciones, según la denuncia radicada ante el ente acusador.

Sobre la presunta financiación de la campaña de difamación

Se habría facilitado un guion que instruye a terceros a difundir falsos apoyos y simular indignación ciudadana contra De La Espriella - crédito Colprensa

La acción penal también destaca la presunta existencia de pagos que oscilan entre $250.000 y $500.000 pesos a los participantes, como mecanismo de validación de la campaña de desprestigio. Tras publicar los videos en plataformas como YouTube, Instagram, Facebook o WhatsApp, se les exigía enviar evidencia, cuenta de cobro, Registro Único Tributario y certificación bancaria para recibir el pago correspondiente.

El documento señala que estas acciones, sin sustento y difundidas en entornos de alta circulación digital, cumplen con las características de injuria y calumnia, y estarían acompañadas de un “claro animus difamandi (intención maliciosa) destinado a generar deterioro reputacional y distorsión del debate democrático”.

Dentro del acervo probatorio, la Fiscalía General de la Nación recibió la solicitud de practicar el testimonio de la ciudadana Nahomy Blanco, identificada como la aparente promotora de la campaña de desprestigio contra De La Espriella.

Rechazo de Defensores de la Patria a la “guerra sucia”

El movimiento rechaza las prácticas desleales y campañas pagadas de difamación contra De La Espriella - crédito Defensores de la Patria/página web

El movimiento Defensores de la Patria emitió un pronunciamiento en el que rechaza el uso de prácticas desleales y campañas de mentira pagada que, según la organización, pretenden distorsionar el debate democrático. “Mientras la campaña de De la Espriella avanza con propuestas y el respaldo legítimo de la ciudadanía, otros sectores recurren a la mentira pagada para intentar frenar el fervor popular que ha despertado Abelardo”, afirma el comunicado.

La denuncia se enmarca en un contexto de creciente vigilancia sobre el uso de redes sociales en procesos electorales y la proliferación de campañas de desinformación con fines políticos, un tema que ha sido objeto de seguimiento por las autoridades judiciales y electorales en Colombia, previo a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

Frente a ello, el movimiento político aseguró que la denuncia busca que la Fiscalía actúe con celeridad para identificar a los determinadores y financiadores de esta operación, protegiendo así la integridad del proceso electoral de cara a los comicios de 2026. En ese sentido, su equipo jurídico señaló que espera que el ente acusador practique todas las diligencias necesarias, incluyendo testimonios, revisión de pruebas documentales y registros digitales, para establecer responsabilidades penales y determinar la existencia de financiación ilícita.

La denuncia señala que se busca proteger la integridad del proceso electoral 2026 y el debate democrático - crédito @GermanCalderonE/X

En su comunicado de prensa resalta la importancia de que las instituciones competentes garanticen un proceso electoral transparente y eviten que este tipo de prácticas afecten la libre expresión de los precandidatos y la opinión de los ciudadanos. “Firme por la patria”, concluye la organización política, enfatizando su postura frente a los intentos de desprestigio y la necesidad de proteger el debate democrático y la honra de sus precandidatos.