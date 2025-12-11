Abelardo de la Espriella criticó a María Claudia Lacouture por reunión con Iván Cepeda: “Eso nos ha hecho perder el rumbo”

Iván Cepeda, candidato presidencial; Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito Colprensa/@AmChamCol/X

La reciente reacción de Abelardo de la Espriella frente a la participación de Iván Cepeda en una reunión organizada por la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia) generó polémica en redes sociales.

El abogado publicó su postura en X tras conocer las declaraciones de María Claudia Lacouture, directora de la organización, sobre el encuentro con el senador y precandidato presidencial.

De la Espriella expresó un fuerte rechazo a la interacción entre organizaciones empresariales y figuras políticas como Cepeda.

“Contemporizar con Iván Cepeda, el cómplice de la impunidad, con el defensor de ‘todas las formas de lucha’, normalizar la ilegalidad histórica que se camufló y se insertó en nuestra sociedad como un cáncer, eso es exactamente lo que nos ha hecho perder el rumbo como nación”, afirmó en su publicación.

Abelardo de la Espriella expresó un fuerte rechazo a la interacción entre organizaciones empresariales y figuras políticas como Iván Cepeda Luisa Gonzalez/REUTERS

El mensaje de De la Espriella se difundió como respuesta a la comunicación de Lacouture, que resaltó la apertura de Amcham Colombia para escuchar a aspirantes presidenciales y agradeció al senador por haber compartido sus planteamientos ante gremios y afiliados del grupo Aliadas, el cual representa a más de seis mil empresas.

En su pronunciamiento, De la Espriella defendió la necesidad de distinguir tajantemente entre la legalidad y lo que denominó “la normalización de la ilegalidad” en la vida pública del país.

“Normalizar que la lucha ilegal sea ‘política’, tragarnos relatos que van contra la evidencia más palmaria, hacer la vista gorda ante doctrinas que justifican el terror para imponer minorías violentas sobre mayorías silenciosas: ese ha sido nuestro camino directo al desastre”, escribió.

María Claudia Lacouture destacó la reunión de Iván Cepeda en AmCham - crédito @mclacouture/X

El abogado y precandidato presidencial trazó un paralelismo entre el caso colombiano y otros episodios históricos.

“La historia es clarísima y no miente: cuando una sociedad normaliza lo indebido, cuando por cobardía o cálculo político deja que el mal se inserte y se reproduzca, termina en la debacle. Así subió Hitler al poder con la complicidad de quienes ‘no querían problemas’. Así se entronizó Mussolini mientras los ‘sensatos’ contemporizaban. Todos sabemos cómo terminó esa cobarde ‘prudencia’”, agregó en su publicación.

La reunión, celebrada en el club El Nogal de Bogotá, congregó a empresarios de sectores como manufactura, agroindustria, tecnología, logística, salud y medios de comunicación.

Durante el evento, Cepeda presentó su visión y respondió dudas relacionadas con los desafíos nacionales y sus propuestas para las elecciones presidenciales de 2026.

De la Espriella criticó directamente la posibilidad de establecer canales de diálogo con quienes, según él, han justificado la violencia o la ilegalidad.

“Por esa infernal autopista, los mayores criminales de nuestra historia moderna terminaron sentados en el Congreso de la República y un exguerrillero impune, con las manos manchadas de sangre, acabó ocupando la Casa de Nariño”, aseveró.

Respuesta de Abelardo de la Espriella a María Claudia Lacouture - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El abogado planteó públicamente su propuesta política, orientada a una “contrarrevolución cultural sin anestesia”.

Según su publicación, “volver a creer en los valores que son cimiento de nuestra sociedad, desenmascarar sin miedo y sin pensar en lo ‘políticamente correcto’ todo lo que está podrido” debe ser la prioridad.

Frente a la situación política, de la Espriella propuso: “No podemos seguir permitiendo que nos vendan el veneno como medicina, que nos hagan sentir culpables por defender lo obvio, ni que sigamos callando para ‘no molestar’ a quienes usan las falsas narrativas como granadas en esta guerra política que nos declararon hace décadas”.

Cerró su pronunciamiento en tono desafiante y apelando a la discusión pública: “Te quiero ver en los debates, Cepeda”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también había manifestado su rechazo a la reunión entre el senador Iván Cepeda y la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), durante una entrevista realizada por La FM.

El exmandatario consideró que estos acercamientos generan dudas sobre el papel de los gremios empresariales frente a propuestas políticas que podrían afectar la estabilidad y la confianza en el sector privado.