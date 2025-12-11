Colombia

Con amor, María Fernanda Cabal recordó una anécdota curiosa con José Félix Lafaurie el día de su matrimonio: “Ay Pepe, por Dios”

La senadora, que suele mantener su vida privada en absoluto reserva, raramente comparte detalles sobre su relación con su esposo, pero en esta ocasión, dejó entrever algo sobre su vínculo, y lo curioso es que su hijo también reveló el amor que existe entre ellos

Guardar
María Fernanda Cabal aprovechó la promoción de su libro 'Yo soy Cabal' para compartir una anécdota reveladora sobre su matrimonio con José Félix Lafaurie - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, reconocida figura del Centro Democrático, aprovechó la promoción de su libro Yo soy Cabal para compartir una anécdota de su vida personal que sorprendió a los asistentes y a los internautas, cuando lo compartió en sus redes sociales.

En el evento realizado en el centro de convenciones Cafam, Cabal habló de su relación con José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y su esposo, al revelar una curiosa historia de su boda; el relato dejó al público sorprendido y a la vez con una visión más cercana del lado humano de la precandidata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El matrimonio entre Cabal y Lafaurie es uno de los más comentados en el ámbito político colombiano, pues juntos forman una de las parejas más emblemáticas del uribismo, al destacarse por sus firmes posturas en contra de la izquierda política del país.

José Félix Lafaurie y María
José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal están casados hace más de 30 años - crédito @mariafernandacabal/Instagram

La senadora comenzó su intervención diciendo, con tono jocoso: “Como él llega tarde a todo (…)”. Esta frase causó la risa generalizada entre los asistentes, mientras ella aprovechaba la ocasión para recordar un momento importante de su vida: “Llegaste tarde a mi matrimonio, Pepe, por Dios. Llegaste tarde y le echó la culpa al conductor que lo tenía que recoger”.

Las palabras de Cabal fueron acompañadas de una sonrisa, como quien rememora con cariño y humor un episodio que, a pesar de ser una pequeña molestia en su momento, se convirtió en una anécdota que compartió en medio de su libro autobiográfico.

Aunque es habitual que Cabal y Lafaurie mantengan un perfil bajo en su vida privada, esta vez la senadora no dudó en abrir una ventana a su historia personal. Según ella, la impuntualidad no era un rasgo aislado, ya que Lafaurie es conocido por su tardanza en diferentes situaciones; sin embargo, la senadora no ocultó su cariño al recordar este pequeño “desliz” de su esposo.

María Fernanda Cabal recordó con
María Fernanda Cabal recordó con humor cómo José Félix Lafaurie llegó tarde a su matrimonio - crédito Facebook

Por otro lado, es sabido que la relación de Cabal y Lafaurie es foco de especulaciones en los medios. Aunque pocos son los momentos en que la pareja aparece junta en público, las entrevistas de la senadora sobre su vida familiar siempre están marcadas por una cierta distancia, lo que genera controversia.

Algunos incluso llegaron a insinuar que no se trataría de un vínculo romántico, sino de una relación meramente política. Sin embargo, las palabras de Cabal en este evento muestran un lado más personal y humano de la relación.

Hijo menor de los políticos, puso en aprietos a su mamá al revelar que estaba “tragada” de su papá

Además, el hecho de que su hijo menor, Juan José Félix, haya subido un video a las redes sociales en el que cuestiona a Cabal sobre su vida amorosa, también dio un giro simpático al relato.

En un video en TikTok, Juan José Félix, hijo menor de la pareja, aseguró que el único amor verdadero de su madre es José Félix - crédito @juanjoselafaurie/TikTok

En la grabación, el joven abogado de 26 años cuestiona a su madre sobre el origen de su nombre y ella dijo: “Porque yo tuve un novio hace muchos años, español, que yo adoré y después volvió cura” y el joven la interrumpió para asegurar que el verdadero amor de su madre es José Félix.

Juan José dijo: “Pero tú no has tenido novio, mamá (…) El único amor de tu vida ha sido José Félix”, afirma Juan José, agregando con una sonrisa: “El amor tuyo era Pepito (…) Yo sé, mami, es que yo te veo a ti y tú lo miras a él como con, con una traga”.

Cabal, entre risas y algo avergonzada, no pudo evitar confirmar lo dicho por su hijo, soltando una risa picarona, pero rápidamente interrumpió: “Deja de hablar paja”. Este divertido intercambio demostró que, más allá de la imagen pública de distanciamiento, la relación entre la pareja sigue siendo sólida y llena de complicidad, tal como lo confirma su hijo en este video viral.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalJosé Félix LafauriePrecandidata presidencialMatrimonio de CabalYo soy CabalLibro de CabalJuan José LafafurieColombia-Noticias

Más Noticias

Perrito murió tras ingerir una salchicha envenenada: hay alerta por seguidilla de casos idénticos en Bogotá

El fallecimiento de un animal doméstico en el norte de la ciudad generó preocupación entre los residentes. Los dueños de Lucky solicitan colaboración para identificar a los responsables de su muerte

Perrito murió tras ingerir una

Beéle regresa a lo más alto del ranking de Spotify Colombia con estos éxitos

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Beéle regresa a lo más

Petro regañó a Armando Benedetti por “fallarle” en importante tarea para el Gobierno: esta fue la sorpresiva reacción del ministro del Interior

El mandatario colombiano sostuvo que la Imprenta Nacional perdió protagonismo y capacidad operativa, limitando su potencial para la impresión de pasaportes y libros educativos

Petro regañó a Armando Benedetti

María Corina Machado compartió emotivo momento con Marta Lucía Ramírez: “Nuestros países van a avanzar por una ruta conjunta de paz y libertad”

La lideresa venezolana, galardonada con el Nobel de Paz por su lucha por el restablecimiento de la democracia en su país, dedicó unas breves palabras a Colombia tras su encuentro con la exvicepresidenta, y agradeció el apoyo recibido desde el otro lado de la frontera

María Corina Machado compartió emotivo

De la pobreza extrema a la gerencia del puerto de Tumaco: la importancia de la inclusión laboral en Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, Arley Silva habló sobre la relevancia de dejar a un lado los estereotipos que padece la población afro en el país

De la pobreza extrema a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Maikol,

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

ENTRETENIMIENTO

Beéle regresa a lo más

Beéle regresa a lo más alto del ranking de Spotify Colombia con estos éxitos

Westcol compartió la clave para ser ‘viral’ y reveló el famoso que impulsó su carrera: “Entendí la oportunidad”

Aida Cortés confesó su amor por uno de los finalistas de la Liga que disputarán Junior y Deportes Tolima: “Mi corazón se sentiría más alegre si...”

Andrés Cepeda recibió condecoración del Congreso de Colombia y emocionó con su mensaje: “Es una labor muy importante la del artista”

Shakira vs. Jorge Barón: estos son los hinchas más famosos de Junior y Tolima, finalistas del FPC

Deportes

Un club de la Liga

Un club de la Liga BetPlay cambiaría de sede para 2026: metió presión a una ciudad para “priorizar nuestro proyecto”

Lucas González “calentó” la final del fútbol colombiano: “El problema es del Junior”

Millonarios estaría listo para anunciar su tercer fichaje para 2026: nueva apuesta por figura de los cuadrangulares

Deportivo Pereira le hizo “jugadita” al Ministerio del Deporte para evitar su desaparición

Miguel Ángel Borja habló sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors tras su salida de River: “La puerta quedó abierta”