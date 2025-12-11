Con amor, María Fernanda Cabal recordó una anécdota curiosa con José Félix Lafaurie el día de su matrimonio: “Ay Pepe, por Dios”

María Fernanda Cabal aprovechó la promoción de su libro 'Yo soy Cabal' para compartir una anécdota reveladora sobre su matrimonio con José Félix Lafaurie - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, reconocida figura del Centro Democrático, aprovechó la promoción de su libro Yo soy Cabal para compartir una anécdota de su vida personal que sorprendió a los asistentes y a los internautas, cuando lo compartió en sus redes sociales.

En el evento realizado en el centro de convenciones Cafam, Cabal habló de su relación con José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y su esposo, al revelar una curiosa historia de su boda; el relato dejó al público sorprendido y a la vez con una visión más cercana del lado humano de la precandidata.

El matrimonio entre Cabal y Lafaurie es uno de los más comentados en el ámbito político colombiano, pues juntos forman una de las parejas más emblemáticas del uribismo, al destacarse por sus firmes posturas en contra de la izquierda política del país.

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal están casados hace más de 30 años - crédito @mariafernandacabal/Instagram

La senadora comenzó su intervención diciendo, con tono jocoso: “Como él llega tarde a todo (…)”. Esta frase causó la risa generalizada entre los asistentes, mientras ella aprovechaba la ocasión para recordar un momento importante de su vida: “Llegaste tarde a mi matrimonio, Pepe, por Dios. Llegaste tarde y le echó la culpa al conductor que lo tenía que recoger”.

Las palabras de Cabal fueron acompañadas de una sonrisa, como quien rememora con cariño y humor un episodio que, a pesar de ser una pequeña molestia en su momento, se convirtió en una anécdota que compartió en medio de su libro autobiográfico.

Aunque es habitual que Cabal y Lafaurie mantengan un perfil bajo en su vida privada, esta vez la senadora no dudó en abrir una ventana a su historia personal. Según ella, la impuntualidad no era un rasgo aislado, ya que Lafaurie es conocido por su tardanza en diferentes situaciones; sin embargo, la senadora no ocultó su cariño al recordar este pequeño “desliz” de su esposo.

María Fernanda Cabal recordó con humor cómo José Félix Lafaurie llegó tarde a su matrimonio - crédito Facebook

Por otro lado, es sabido que la relación de Cabal y Lafaurie es foco de especulaciones en los medios. Aunque pocos son los momentos en que la pareja aparece junta en público, las entrevistas de la senadora sobre su vida familiar siempre están marcadas por una cierta distancia, lo que genera controversia.

Algunos incluso llegaron a insinuar que no se trataría de un vínculo romántico, sino de una relación meramente política. Sin embargo, las palabras de Cabal en este evento muestran un lado más personal y humano de la relación.

Hijo menor de los políticos, puso en aprietos a su mamá al revelar que estaba “tragada” de su papá

Además, el hecho de que su hijo menor, Juan José Félix, haya subido un video a las redes sociales en el que cuestiona a Cabal sobre su vida amorosa, también dio un giro simpático al relato.

En un video en TikTok, Juan José Félix, hijo menor de la pareja, aseguró que el único amor verdadero de su madre es José Félix - crédito @juanjoselafaurie/TikTok

En la grabación, el joven abogado de 26 años cuestiona a su madre sobre el origen de su nombre y ella dijo: “Porque yo tuve un novio hace muchos años, español, que yo adoré y después volvió cura” y el joven la interrumpió para asegurar que el verdadero amor de su madre es José Félix.

Juan José dijo: “Pero tú no has tenido novio, mamá (…) El único amor de tu vida ha sido José Félix”, afirma Juan José, agregando con una sonrisa: “El amor tuyo era Pepito (…) Yo sé, mami, es que yo te veo a ti y tú lo miras a él como con, con una traga”.

Cabal, entre risas y algo avergonzada, no pudo evitar confirmar lo dicho por su hijo, soltando una risa picarona, pero rápidamente interrumpió: “Deja de hablar paja”. Este divertido intercambio demostró que, más allá de la imagen pública de distanciamiento, la relación entre la pareja sigue siendo sólida y llena de complicidad, tal como lo confirma su hijo en este video viral.