Colombia

Colombia superaría los 2 millones de quejas en salud en 2025, mientras el gasto de bolsillo se acerca a un “nivel catastrófico”

El más reciente boletín de Así Vamos en Salud muestra variaciones sostenidas en la afiliación, incremento acelerado de reclamos y reducciones en servicios esenciales, mientras el gasto de los hogares llega al umbral definido por organismos internacionales

Guardar
Así Vamos en Salud plantea
Así Vamos en Salud plantea la necesidad de decisiones basadas en evidencia - crédito Colegio Médico Colombiano

Un nuevo reporte técnico sobre el desempeño del sistema de salud muestra presiones crecientes en acceso, oportunidad y sostenibilidad. El Boletín de Acceso y Oportunidad N.°6 de Así Vamos en Salud revela variaciones sostenidas en la afiliación, aumento en los reclamos ciudadanos, retrocesos en la capacidad instalada y un incremento del gasto de bolsillo que se aproxima al límite definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento, sustentado en fuentes oficiales con trazabilidad histórica, expone tendencias que afectan la disponibilidad de servicios esenciales, especialmente en territorios apartados, e identifica exigencias para autoridades nacionales, entidades territoriales y aseguradores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El boletín analiza indicadores de aseguramiento, número de atenciones, disponibilidad de camas hospitalarias, comportamiento de las Peticiones, Quejas y Reclamos (Pqrs), tutelas por servicios de salud y gasto de bolsillo. Según el informe, “el acceso efectivo y la oportunidad en la atención son una base fundamental para garantizar el derecho a la salud bajo las premisas de equidad y calidad”.

Además, precisa que el seguimiento anual a los datos del Sispro es necesario por los rezagos de seis a nueve meses en la consolidación del cubo de Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (Rips), lo cual limita análisis en tiempo real.

Cobertura: alta, pero con desaceleración constante

El régimen subsidiado crece más
El régimen subsidiado crece más rápido que el contributivo - crédito Fabian Strauch/dpa

Aunque la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud alcanzó el 99,6% en 2022, el documento afirma que esta recuperación no se ha sostenido. Para 2025, la cobertura promedio nacional se ubica en 98,6%, con una tendencia descendente continua.

El reporte destaca que el crecimiento del régimen subsidiado frente al contributivo refleja presiones sobre la formalidad laboral y la sostenibilidad del aseguramiento. Así Vamos en Salud señala que “la afiliación es el punto de entrada para materializar el derecho a la salud, y su retroceso afecta la equidad del sistema”.

Asimismo, el análisis relaciona estos comportamientos con variaciones territoriales significativas que inciden en el acceso real y en la garantía del derecho.

Más atenciones, pero también más reclamos

Las tutelas podrían llegar a
Las tutelas podrían llegar a 318.000 en diciembre de 2025 - créditro Así Vamos en Salud

El volumen de servicios prestados continúa en ascenso. El sistema registra:

  • 10 millones más de personas atendidas en consulta externa desde 2015.
  • Incrementos del 63% en urgencias.
  • Crecimiento del 126% en hospitalizaciones.

Sin embargo, este aumento ocurre mientras la experiencia del usuario se deteriora. Entre junio y agosto de 2025, las Pqrs crecieron 36,4%; y de mantenerse la tendencia, el año finalizaría con más de 2 millones de quejas, el nivel más alto registrado en el seguimiento histórico del indicador.

El boletín también destaca que las EPS intervenidas registran los incrementos más pronunciados. Nueva EPS, Sanitas y Famisanar concentran la mayor cantidad absoluta de reclamos, en relación con su volumen de afiliados. En julio se evidenció un pico crítico en este grupo de entidades.

El comportamiento de las tutelas coincide con esta tendencia: podrían llegar a 318.000 casos en diciembre, lo que equivale a un aumento del 54% frente a 2019.

Capacidad instalada: reducción en servicios materno-perinatales

El análisis muestra disminuciones en áreas críticas para mujeres y recién nacidos. Frente al periodo anterior se identifican:

  • 97 camas menos en servicios de trabajo de parto, parto y recuperación.
  • Reducción progresiva en Unidades de Cuidado Intensivo neonatal.
  • Ausencia total de UCI neonatal en Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.

Además, el boletín indica que la infraestructura se concentra en grandes ciudades, lo que profundiza las brechas rurales. Sobre este punto, señala que la capacidad instalada es un pilar para la planeación estratégica, y su distribución desigual afecta la respuesta ante eventos inesperados.

Solo en salud mental se observa un leve incremento de camas, en línea con los retos actuales en este campo.

Gasto de bolsillo: indicador en zona de alerta

El gasto de bolsillo incremetó
El gasto de bolsillo incremetó de 2019 a 2024 - crédito Luisa González/REUTERS

El gasto de bolsillo es analizado como un indicador de protección financiera. La Defensoría del Pueblo, citando cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reporta un aumento de 15,8% en 2019 a 17,2% en 2024, indicador que se acerca al umbral del 20% señalado por la OMS como límite para considerar gasto catastrófico”.

Varios departamentos ya superan ese nivel, entre ellos Tolima (35,68%), Guaviare (35,6%), Arauca (35,12%) y Putumayo (26,69%). El documento señala que este comportamiento evidencia barreras económicas de acceso que obligan a los usuarios a asumir costos crecientes con sus propios recursos.

En palabras de Así Vamos en Salud, “el aumento del gasto de bolsillo reduce la protección financiera del sistema y afecta con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables”. El boletín concluye que garantizar acceso real exige fortalecer la gestión administrativa, mejorar la capacidad instalada en zonas críticas, proteger financieramente a los usuarios y asegurar información oportuna para la toma de decisiones.

Temas Relacionados

Así Vamos en SaludAtención en saludServicios médicosEPS intervenidasSistema de saludPQRS en saludQuejas en saludTutelas en saludCrisis en saludColombia-Noticias

Más Noticias

Sergio Fajardo reveló estrategia para superar a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta: “Esto aquí no es para hacer experimentos”

El precandidato presidencial descartó alianzas con el abogado defensor por diferencias en su manera de ver el país

Sergio Fajardo reveló estrategia para

Aida Cortés confesó su amor por uno de los finalistas de la Liga que disputarán Junior y Deportes Tolima: “Mi corazón se sentiría más alegre si...”

La famosa excreadora de contenido para adultos, una de las que más facturaba en esta industria, sorprendió al revelar que le hace fuerza a uno de los elencos que disputarán, desde el viernes 12 de diciembre, el título de fin de año en el rentado criollo

Aida Cortés confesó su amor

Gustavo Petro firmó la extradición de alias Pipe Tuluá a los Estados Unidos: deberá responder por tres delitos

El cabecilla de la organización delincuencial La Inmaculada es señalado de estar detrás de la comercialización de cocaína

Gustavo Petro firmó la extradición

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

La muerte del guerrillero se registró durante un enfrentamiento entre las Fuerzas Militares y el EMC en el Valle del Cauca

Ejército abatió a alias Maikol,

Andrés Cepeda recibió condecoración del Congreso de Colombia y emocionó con su mensaje: “Es una labor muy importante la del artista”

El cantante bogotano fue homenajeado en una ceremonia especial en la que destacó la importancia de las artes para los jóvenes y reafirmó su compromiso con la identidad cultural del país

Andrés Cepeda recibió condecoración del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Maikol,

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

ENTRETENIMIENTO

Aida Cortés confesó su amor

Aida Cortés confesó su amor por uno de los finalistas de la Liga que disputarán Junior y Deportes Tolima: “Mi corazón se sentiría más alegre si...”

Andrés Cepeda recibió condecoración del Congreso de Colombia y emocionó con su mensaje: “Es una labor muy importante la del artista”

Shakira vs. Jorge Barón: estos son los hinchas más famosos de Junior y Tolima, finalistas del FPC

Erling Haaland reveló los problemas de convivencia que tiene con su novia latina

Esta sería la fecha de la final del ‘Desafío Siglo XXI’: el ‘reality’ saldrá del aire temporalmente

Deportes

Deportivo Pereira le hizo “jugadita”

Deportivo Pereira le hizo “jugadita” al Ministerio del Deporte para evitar su desaparición

Miguel Ángel Borja habló sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors tras su salida de River: “La puerta quedó abierta”

Estas son las primeras ciudades que se consideran para ser la sede de la selección Colombia en el Mundial 2026

Dimayor haría un revolcón para la Liga Betplay en 2026: estos son los cambios que tendrá el fútbol colombiano

James Rodríguez jugará partido en Envigado antes de finalizar el 2025: las boletas no superan los $40.000