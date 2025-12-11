Así fue el emotivo regreso del hijo de Giovanny Ayala a los escenarios tras su liberación: “Volviendo a cantarles”

La aparición del joven cantante junto a su padre en un evento público marcó el reencuentro con sus seguidores, luego de haber permanecido secuestrado durante 16 días en el Cauca - crédito miguelayala_oficia / Instagram

El regreso de Miguel Ayala a los escenarios se produjo después de superar uno de los episodios más difíciles de su vida. El hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala reapareció ante el público en Ibagué, a menos de una semana de lograr su libertad, luego de ser secuestrado durante 16 días.

La actuación se realizó junto a su padre, en un evento marcado por la emoción y los aplausos de quienes celebraron no solo la música, sino la vida recuperada del joven artista.

Secuestro y rescate

El secuestro de Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, ocurrió el 16 de noviembre, cuando ambos regresaban de una presentación en Huisitó, corregimiento del municipio El Tambo, en el Cauca, hacia la ciudad de Cali.

Durante su trayecto por la vía Panamericana fueron interceptados por hombres armados que los obligaron a desviarse hacia una zona boscosa en jurisdicción de La Sierra.

Allí permanecieron encadenados, incomunicados y bajo vigilancia constante durante más de dos semanas, mientras los captores exigían un rescate que llegó a alcanzar los $7.500 millones.

El secuestro de Miguel Ayala y su mánager ocurrió en la vía Panamericana, donde fueron interceptados por hombres armados- crédito Ponal

El operativo que permitió la liberación del joven cantante y su mánager fue adelantado por el Gaula y el Comando Jungla de la Policía Nacional, con apoyo de la aviación policial y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La investigación facilitó ubicar el lugar de cautiverio y activar una intervención que incluyó intercambio de disparos. Durante el rescate, uno de los secuestradores fue capturado y otro logró escapar.

Además de Ayala y su representante, otras siete personas que estaban retenidas en la zona también recuperaron su libertad, mientras que las autoridades hallaron una fosa común en una de las viviendas cercanas.

Giovanny Ayala y su familia manifestaron su alivio y gratitud. La noticia generó manifestaciones de apoyo de seguidores y personalidades de la música popular. Miguel agradeció públicamente las oraciones y la solidaridad recibida.

La liberación de Miguel Ayala fue posible gracias a un operativo del Gaula y el Comando Jungla de la Policía Nacional. - crédito Policía Nacional

“Gracias a quienes me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida. Agradezco infinitamente a Dios, porque sin Él no estaría hoy escribiendo estas palabras, y a todas las personas que unieron su fe”, compartió en sus redes sociales tras recuperar la libertad.

El impacto emocional de la detención marcó tanto a Miguel como a su entorno más cercano. Según relató el artista a medios nacionales, durante el cautiverio él y su mánager se encontraban atados con una cadena de cerca de 30 metros, privados de luz natural y sometidos a amenazas de muerte en caso de intentar escapar.

Aunque no sufrieron lesiones físicas, la experiencia dejó secuelas psicológicas. Los secuestradores pertenecían presuntamente al Frente Carlos Patiño, estructura asociada a las disidencias de las Farc.

De nuevo a los escenarios

Miguel Ayala reaparece en Ibagué tras su secuestro y conmueve al público junto a su padre Giovanny Ayala - crédito miguelayala_oficia / Instagram

El regreso al escenario se vivió en la capital de Tolima durante el evento de inauguración del alumbrado navideño de la ciudad. Allí, Miguel Ayala sorprendió al público al aparecer de la mano de su padre, que lo presentó ante la multitud.

Padre e hijo interpretaron algunos de los temas más conocidos del repertorio de Giovanny Ayala, como Llorar, El primer tonto, Confieso y No te pido nada más, dando lugar a una presentación que fue recibida con ovaciones y muestras de afecto.

En medio del espectáculo, Miguel compartió con los asistentes y sus seguidores un mensaje: “Volviendo a cantarles con todo el cariño, gracias a todas las personas, por tanto amor”. Acompañó sus palabras con imágenes del evento y una dedicatoria a la Virgen de Guadalupe, figura de especial devoción para él y su familia.

Tras el reencuentro familiar y la reaparición pública en Ibagué, la familia de Giovanny Ayala prioriza en la actualidad el proceso de recuperación emocional de Miguel. El artista ha manifestado su deseo de enfocarse en su música como forma de sobreponerse y continuar el camino artístico iniciado junto a su padre.