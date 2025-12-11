Andrés Cepeda recibió condecoración del Congreso de Colombia y emocionó con su mensaje: “Es una labor muy importante la del artista”

El artista recibió una condecoración especial en Bogotá, donde se destacó su influencia en la música latinoamericana y su compromiso con la educación artística de las nuevas generaciones - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El Congreso de la República otorgó la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero al cantante bogotano Andrés Cepeda, como reconocimiento a su trayectoria musical, el impacto cultural de su obra y su labor en la formación de nuevos talentos en el país.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones del Legislativo, en la capital colombiana, donde el artista recibió la distinción de manos de la senadora Soledad Tamayo. La condecoración, establecida mediante la Resolución No. 137 de 2025 y leída frente a los asistentes, resalta la carrera de Andrés Cepeda como un referente indiscutible de la música colombiana y latinoamericana.

El documento oficial menciona que “su etapa como integrante de la agrupación Poligamia marcó un hito en el panorama nacional, dejando una huella imborrable a través de letras que marcaron generaciones”, mientras que su trabajo como solista consolidó un perfil caracterizado por la sensibilidad, la calidad interpretativa y la versatilidad.

El Congreso de Colombia otorga la Orden del Congreso en grado de Caballero a Andrés Cepeda por su trayectoria musical y aporte cultural - crédito EFE

A lo largo de más de tres décadas de actividad artística, Cepeda ha recibido múltiples distinciones, entre las que sobresalen cuatro premios Latin Grammy, así como Discos de Oro y Platino por la venta de sus álbumes en América, Europa y Estados Unidos. Estos reconocimientos, señaló el Senado, lo posicionan como “embajador de la música y cultura de Colombia ante el mundo”.

El acto de entrega reunió a representantes del Congreso, familiares y miembros del equipo del bogotano.

“Los músicos y los artistas en un país como el nuestro somos personas importantes y valiosas para la sociedad, pues estamos llamados no solamente a entretener... Somos embajadores de nuestra identidad cultural”, manifestó Cepeda en su discurso y añadió: “Me enorgullece construir una carrera que como músico de la patria me permite seguir llevando alegría y sentimiento a nuestros compatriotas”.

Durante la ceremonia, el artista resaltó el papel de la cultura y las artes como parte de la formación integral de los jóvenes y niños colombianos. Al respecto, expresó: “Ojalá que cada vez más tengan la oportunidad, los jóvenes colombianos y los niños, de acercarse a la cultura, a las artes, a la música, a las artes escénicas, a las artes plásticas. Es una labor muy importante la del artista”.

La Resolución No. 137 de 2025 destaca la influencia de Cepeda como referente de la música nacional y su legado con Poligamia - crédito suministrado a Infobae Colombia

Sus palabras resaltaron la relevancia de la educación artística y la necesidad de que las nuevas generaciones tengan acceso a estas disciplinas como una forma de fortalecer valores sociales y de identidad nacional.

Durante la lectura de la resolución, el Senado recordó las contribuciones sociales de Andrés Cepeda, en particular su nombramiento como Embajador de Buena Voluntad de Unicef en Colombia en 2017.

La normativa destacó su trabajo en la visibilización, promoción y protección de los derechos de la infancia, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, se mencionó su servicio al impulsar campañas por la protección integral de la niñez colombiana y su continuo apoyo a iniciativas orientadas a la formación artística de jóvenes talentos.

La carrera de Cepeda abarca más de una generación de oyentes y logró permanecer en el gusto del público por su capacidad de renovarse en géneros como el rock, la balada, el pop, el bolero y la música tropical.

“La diversidad de su propuesta artística le ha permitido conectar con nuevas audiencias y reafirmar su compromiso con el país”, expuso la resolución leída durante el evento.

Al recibir la distinción, el intérprete compartió el reconocimiento “con mi familia, mis colegas, mi equipo de trabajo, mi mánager Luis Miguel Olivar, los promotores de conciertos, toda la gente que ha hecho parte de mi equipo y que ha trabajado conmigo durante todos estos años”.

La versatilidad de Cepeda en géneros como rock, balada, pop, bolero y música tropical le permite conectar con nuevas audiencias - crédito @andrescepeda/Instagram

Rememoró sus inicios y la decisión de dedicarse a la música desde joven, asegurando su voluntad de continuar “trabajando por lo que amo, por lo que decidí hacer cuando apenas era un muchachito y quise dedicarme a esto que es la música”.

De acuerdo con el Senado de la República, la Orden del Congreso de Colombia distingue a ciudadanos con una probada vocación de servicio y cuyo aporte a la sociedad es notorio. La solicitud de esta condecoración fue presentada por la senadora Soledad Tamayo, que presidió el acto y destacó la importancia de la música en la proyección internacional de la identidad colombiana.

El artículo primero de la resolución enfatiza que la distinción responde a la excelencia musical, el legado artístico, humano y cultural de Andrés Cepeda, así como a su papel como símbolo identitario de la riqueza artística nacional.

Tras recibir la Orden, el artista reiteró que “celebro recibiendo la distinción y sobre todo continúo en la tarea de llevar la música y la cultura colombiana a cada rincón”.