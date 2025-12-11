Álvaro Uribe aseguró que Iván Cepeda es protegido por grupos narcotraficantes para hacer campaña presidencial sin presiones: “Es su revolución”

Álvaro Uribe habló sobre las comodidades de Iván Cepeda para hacer campaña - crédito @AlvaroUribeVel/X

Continúan las tensiones políticas entre el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, y el senador Iván Cepeda, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En un video publicado en sus redes sociales, el líder político del Centro Democrático aseguró que el candidato del petrismo puede hacer campaña sin ningún tipo de acoso o amenaza de muerte por tener una presunta alianza con grupos ligados con el narcotráfico.

Uribe Vélez señaló que los carteles están moviendo sus influencias para ganar las votaciones, mientras que las precandidatas por el Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, se han tenido que enfrentar a amenazas contra su integridad.

Incluso, mencionó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto de 2025, tras permanecer en cuidados intensivos durante dos meses víctima de un atentado en su contra.

El expresidente de la República señaló que mientras la carta del petrismo recorre libremente el país, las precandidatas presidenciales del Centro Democrático son víctimas de amenazas - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

“La revolución ética del candidato Cepeda consiste en que mientras candidatas como las del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, tienen que hacer campaña generalmente desde la casa porque están seriamente amenazadas de asesinarlas, como asesinaron a Miguel Uribe, el candidato Cepeda anda por todo el país muy tranquilo porque está protegido por los fusiles terroristas de los narcos que han anunciado públicamente que votarán por él”, expuso.

El exgobernador de Antioquia cuestionó la seguridad que el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, ofrece a los aspirantes a la Casa de Nariño. Y recalcó que en su administración siempre hubo garantías para los políticos sin importar su ideología.

“Pero además hay que entender, lo quieren imponer. Durante los gobiernos que presidimos, todos los candidatos que mostraban afinidad con el gobierno o estaban en la oposición tuvieron seguridad. Ellos dieron el testimonio que pudieron recorrer el país con la protección del Estado en muy alto nivel de tranquilidad”.

Álvaro Uribe lanzó duras críticas contra las propuestas de Iván Cepeda para reformar el país

El aspirante al Senado de la República por el Centro Democrático sostuvo que el objetivo del precandidato presidencial es profundizar las reformas del actual gobierno - crédito Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia

El 8 de diciembre de 2025, Álvaro Uribe Vélez lideró un evento de su partido el Centro Democrático en Medellín, Antioquia, que tenía como objetivo explicar a la ciudadanía las propuestas que llevará al Congreso de la República; y problemáticas que atraviesa el país por las decisiones de la administración del jefe de Estado Gustavo Petro.

Durante su intervención, el aspirante al Senado lanzó duras críticas contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que se perfila como la carta del petrismo para los comicios.

Álvaro Uribe afirmó que Iván Cepeda odia a los antioqueños más que Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

De acuerdo con Uribe Vélez, el senador ha demostrado a lo largo de su carrera política un odio descomunal hacia los antioqueños, por encima del que expresa Gustavo Petro. Así mismo, sostuvo que las intenciones de Cepeda es potenciar las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, que, en su opinión, perjudican a los habitantes del departamento y a su empresariado.

“¿Quién nos odia más a los antioqueños? ¿Si Petro o Cepeda?¿Qué ha dicho...? (risas) ¿Qué ha dicho...? ¿Qué ha dicho Cepeda? Que su plataforma es profundizar las reformas de Petro. Entonces, Petro lleva la salud por el despeñadero. Todavía podemos arreglarla. Cepeda la va a llevar a la muerte total. Estamos bregando a que Petro no se alcance a llevar los fondos de pensiones, que son de propiedad de los trabajadores (…) Cepeda se los lleva enteritos”, sostuvo el líder del Centro Democrático.

A lo largo del discurso, el exgobernador de Antioquia cuestionó la política de austeridad que planteó Cepeda para hacer frente a la crisis fiscal del país.

“¡Cepeda habla de austeridad! ¿Cuál austeridad? Once embajadas, veinticuatro consulados, ciento veinte mil cargos adicionales entre contratos y nómina. ¿Cuál austeridad? Cuarenta por ciento más de gastos de funcionamiento. ¿Cuál austeridad? Ahora otros ochenta mil empleados. ¿Cuál austeridad? Toda, toda esa corrupción, todo ese vergreño, todos esos gastos innecesarios”, señaló.