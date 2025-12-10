Se terminó el desorden de los mal parqueados en el centro de Cali: distrito anunció contundente plan de movilidad y seguridad

La Alcaldía de Cali implementó un plan interinstitucional para mejorar la movilidad y la seguridad en el centro histórico durante la temporada decembrina - crédito Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali puso en marcha un plan interinstitucional que busca restablecer la movilidad, el orden y la tranquilidad en el centro histórico durante la temporada decembrina, con el objetivo de ofrecer a los caleños y visitantes un espacio cómodo, transitable y seguro para disfrutar de las compras de fin de año.

Esta estrategia, que integra a distintas entidades de la Administración distrital —como la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Económico, Seguridad y Justicia, el Dagma, la Uaesp y la Policía Metropolitana de Cali—, también cuenta con la participación activa de comerciantes formales e informales del sector.

Durante diciembre, personal operativo de los distintos organismos recorrerán calles y avenidas del centro caleño, promoviendo la organización del espacio público, el control del ruido, la mejora de la circulación y el acompañamiento a quienes desarrollan su actividad económica en esta zona.

De acuerdo con María Fernanda Arteaga, subsecretaria de Desarrollo Económico, el trabajo en el centro es un esfuerzo conjunto entre todas las instituciones y los comerciantes: “Es un solo esfuerzo para recuperar el espacio público, reducir el ruido, mejorar la movilidad. La intención es que las ventas informales y los empresarios formales podamos hacer un trabajo articulado de cara al cierre de la temporada decembrina”, afirmó en declaraciones recogidas por la administración local.

El refuerzo de 50 nuevos agentes de tránsito y la vigencia del ‘pico y placa’ buscan garantizar el flujo vehicular en el centro de Cali - crédito Alcaldía de Cali

El impacto de la intervención ha sido percibido de manera positiva por empleados y comerciantes. Andrea Calderón, asesora comercial de una óptica sobre la calle 14, explicó que la congestión vehicular es uno de los mayores retos: “Esta calle 14 es bastante congestionada, sobre todo porque las motos se parquean al lado y lado de la vía; eso dificulta el paso vehicular y se forman demasiados trancones que no permiten la movilidad”, señaló.

Por su parte, Alex Zuluaga, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad, extendió una invitación a la ciudadanía para que utilice los parqueaderos habilitados, evitando el estacionamiento en vías principales y facilitando así la circulación en el Centro Histórico.

Desde el ámbito político, Edinson Giraldo, concejal de Cali, enfatizó la relevancia de estos operativos para la generación de empleo y el desarrollo de quienes trabajan cotidianamente en el centro: “Esperamos que estas intervenciones permitan que cada día se genere empleo y desarrollo para las personas que sobreviven día a día con el trabajo que tienen en el centro de Cali. Decirle a la comunidad que vuelvan al centro, hay una autoridad en nuestras calles que permiten el tráfico para que las personas puedan venir, entrar y salir con condiciones de seguridad, hay más de 100 policías desplegados por todo el centro, guardas de tránsito en cada esquina”.

La congestión vehicular y el estacionamiento indebido en la Calle 14 representan retos clave para la movilidad en el centro de Cali - crédito Alcaldía de Cali

Mientras continúan estos operativos, la Alcaldía de Cali, liderada por Alejandro Eder, y la Policía Metropolitana presentaron el viernes 5 de diciembre de 2025 el ‘Plan Navidad con propósito’. Esta iniciativa incrementa la presencia de autoridades y el control en las calles y puntos con alta concentración de personas, como parte de un dispositivo integral de seguridad diseñado para proteger la vida y ofrecer una Navidad en paz.

“El año ha sido difícil para la vida en Cali; por eso en la temporada decembrina queremos cambiar esta lógica. Esperamos mucha responsabilidad en el uso de la pólvora y en la resolución pacífica de los conflictos de convivencia. La institucionalidad está lista para cuidarlos y escucharlos”, afirmó Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, al presentar los detalles del plan.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello, añadió que cerca de 4.000 agentes estarán dedicados a custodiar a caleños y visitantes, en el centro de la ciudad, el alumbrado navideño, centros comerciales y diferentes eventos de la 68 Feria de Cali. Además, se sumarán 400 agentes de la Escuela Simón Bolívar para reforzar los operativos y ejecutar intervenciones focalizadas según lo dispuesto por la estrategia.

El ‘Plan Navidad con propósito’ incluye ocho ejes estratégicos, como la protección de la vida, seguridad vial y prevención de la violencia de género - crédito Alcaldía de Cali

El componente de movilidad también cobra especial relevancia en las fiestas decembrinas. El secretario de Movilidad Distrital, Gustavo Orozco, anunció el refuerzo con 50 nuevos agentes de tránsito, quienes estarán enfocados en garantizar el flujo del tráfico en el centro de Cali. Orozco hizo hincapié en la importancia de no combinar la ingesta de alcohol con la conducción y recordó que la medida de ‘pico y placa’ se mantendrá vigente hasta el final del año.

El ‘Plan Navidad con propósito’ contempla ocho ejes estratégicos:

La protección de la vida, bienestar de niños y adolescentes

Seguridad vial

Entornos seguros mediante la Policía Comunitaria

Prevención de la violencia de género con la Patrulla Púrpura

Turismo seguro

Control del licor adulterado

Fortalecimiento de los controles a la venta de pólvora en el espacio público mediante el trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana.