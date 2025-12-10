Colombia

Reforma tributaria de Petro: los colombianos no pagarán nuevos impuestos, pero muchos se quedarán sin empleo y sin subsidios

La decisión del Congreso de la República abre interrogantes sobre la financiación de obras y programas sociales en 2026, mientras el Estado debe buscar alternativas para sostener el gasto público y la inversión

La reforma tributaria del Gobierno
La reforma tributaria del Gobierno Petro buscaba recaudar $16,3 billones - crédito Colprensa

El Congreso de la República archivó el nuevo proyecto de reforma tributaria impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, una iniciativa que pretendía recaudar $16,3 billones (inicialmente $26,3 billones) para financiar parte del Presupuesto General de la Nación de 2026 ($546,9 billones). La decisión, adoptada el 9 de diciembre de 2025 por la Comisión Cuarta del Senado con nueve votos en contra y cuatro a favor, evitó la creación de nuevos impuestos para hogares y empresas, pero deja un vacío fiscal considerable que pone en entredicho la sostenibilidad económica y la capacidad del Estado para sostener la inversión pública en el corto y mediano plazo.

La iniciativa, en su versión original, buscaba ampliar la base de contribuyentes y establecer nuevos gravámenes, por lo que incluía impuestos a dividendos, al sector financiero y a los combustibles. El archivo de la iniciativa representa un revés para el Ejecutivo y reconfigura el panorama fiscal del país, ya que el Gobierno pierde la posibilidad de acceder a recursos clave para la inversión social y la ejecución de obras en 2026.

Para los hogares colombianos, la decisión del Congreso significa un alivio inmediato. No se implementarán nuevos descuentos en nómina ni aumentos en el impuesto a la renta, lo que preserva el ingreso disponible de las familias. Según un análisis de la firma Crowe Co., “en principio, el impacto es positivo porque se evita un incremento de impuestos para las familias y las unidades productivas, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas”. Igualmente, se protege el ingreso disponible y se evita que se aplicaran tributos regresivos o nuevas cargas sobre dividendos, patrimonio o renta.

El Congreso de la República
El Congreso de la República ya rechazó dos reformas tributarias del Gobierno Petro. Solo aprobó la de 2022 - crédito Colprensa

Frente a esto, las pequeñas y medianas empresas, que habían advertido sobre el impacto negativo de mayores cargas tributarias en su rentabilidad y capacidad de expansión, encuentran en esta decisión un respiro para su flujo de caja.

Alivio es temporal

El alivio, sin embargo, es temporal. El hueco fiscal de $16,3 billones obliga al Estado a buscar alternativas para cuadrar cuentas. El informe advierte que, ante la imposibilidad de recaudar esos recursos, el Gobierno deberá ajustar el gasto público y recortar la inversión. “El Gobierno pierde $16,3 billones que esperaba recaudar, por lo que la salida inmediata será ajustar el gasto público y recortar la inversión para poder cuadrar cuentas”, precisó el socio director de Impuestos y Servicios Legales de Crowe, Juan Carlos Arbeláez.

La falta de nuevos ingresos fiscales implica que el Estado tendrá que recurrir a mayor endeudamiento, lo que puede traducirse en tasas de interés elevadas durante más tiempo y un encarecimiento del crédito para familias y empresas. “En este panorama solo queda la vía de endeudarse más, lo que prolongará las tasas altas y ralentizará la economía. Las familias terminarán pagando cuotas más altas por sus créditos y un mayor costo de vida promedio por más tiempo”, advirtió el experto.

Germán Ávila, ministro de Hacienda,
Germán Ávila, ministro de Hacienda, había propuesto la eliminación de varios impuestos para sacar adelante la reforma tributaria - crédito Colprensa

Además, la presión sobre el déficit fiscal podría llevar al aplazamiento de proyectos de inversión pública y a la reducción de subsidios, lo que afecta la ejecución de obras y programas sociales.

Golpe a la generación de empleo

Y es que el impacto de la decisión también se extiende a los sectores productivos y al empleo. Sin los recursos previstos por la reforma, el Gobierno tendrá que reducir contratos en áreas como infraestructura, tecnología y programas sociales, lo que afecta la generación de empleo y la dinámica del mercado laboral. Las micro y pequeñas empresas que dependen de contratos estatales enfrentarán mayores dificultades de liquidez y podrían verse obligadas a aplazar inversiones o reducir personal, lo que repercute en la demanda interna y el consumo.

De igual forma, en sectores como minería, banca y energía, la no aprobación de la reforma preserva la competitividad tributaria de Colombia frente a otros países de la región, al evitar un aumento en la tarifa de renta que habría restado atractivo al país para la inversión extranjera. Sin esa carga adicional, Colombia mantiene su atractivo tributario y la seguridad jurídica, factores clave para sostener el capital extranjero y evitar la fuga de inversión.

El Gobierno Petro enfrenta dificultades
El Gobierno Petro enfrenta dificultades fiscales ante el bajo recaudo tributario de la Dian - crédito Colprensa

No obstante, la señal de confianza que envía el Congreso a los inversionistas se ve matizada por la incertidumbre sobre cómo el Estado cubrirá el déficit y mantendrá la estabilidad fiscal.

Nuevas fórmulas

De cara al futuro, está confirmado que el alivio tributario es solo un respiro momentáneo, ya que el Estado deberá encontrar nuevas fórmulas para sostener la inversión pública, cumplir la regla fiscal y controlar el crecimiento de la deuda sin frenar la economía. Así las cosas, la permanencia de tasas de interés altas y la posibilidad de un mayor endeudamiento representan riesgos latentes para la estabilidad macroeconómica y el bienestar de los ciudadanos.

En términos prácticos, de acuerdo con Crowe Co, para los colombianos la decisión implica que en 2026:

  • No habrá nuevos impuestos personales en 2026.
  • Se mantiene igual el IVA y las retenciones.
  • Los créditos seguirán con tasas altas.
  • Los subsidios y obras podrían demorarse.
  • Empresas: más caja hoy, menos inversión pública mañana.

En otras palabras, el Congreso detuvo un alza de impuestos, pero no eliminó el déficit. “Las familias y las compañías ganan tiempo para planear mejor sus finanzas, pero deben hacerlo con prudencia. Lo que hoy parece un alivio tributario podría convertirse en una nueva etapa de ajustes si el Estado no define pronto cómo tapará el hueco fiscal de 16,3 billones”, precisó la firma. Entonces, el país respira, sí, pero con el reloj fiscal en cuenta regresiva.

