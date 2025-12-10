“Quiero vivir aquí”: la mujer italiana que abandonó su país para pasar una Navidad en Cartagena

Para Sara, la Navidad colombiana no es solo luces y comida, es una experiencia llena de tradiciones familiares, música y una calidez humana única - crédito @sarilaitaliana/Instagram

La joven italiana Sara Francquè no ocultó su emoción al compartir su experiencia de celebrar la Navidad en Colombia, el país que le robó el corazón desde su primera visita. Hace un año, ella prometió que estaría en Colombia para las festividades decembrinas, y ahora, con total certeza, está cumpliendo esa promesa.

Llegó a Cartagena con una idea clara y era disfrutar de la Navidad en la costa, un lugar que la hace sentir “costeña en el alma”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para los colombianos, la Navidad comienza mucho antes de que el calendario marque diciembre, cuando las luces decoran calles, avenidas y parques, y el ambiente festivo comienza a tomar forma, pero es el 7 de diciembre cuando el país entero se detiene para celebrar el Día de las Velitas, festejo que la creadora de contenido no se quiso perder.

Sara Francquè, la joven italiana, cumplió su promesa de pasar la Navidad en Colombia, y lo vivió a lo grande - crédito @sarilaitaliana/Instagram

En esta fecha, miles de luces pequeñas adornan cada esquina, cada balcón, cada patio. Las familias se reúnen para encender velas y dar inicio a un mes lleno de celebraciones, música, comida y, sobre todo, mucha calidez humana.

En sus redes sociales, Sara compartió su entusiasmo con sus seguidores, especialmente al recordar la emoción que sintió al aterrizar en Cartagena. En un video grabado desde el aeropuerto, expresó con total convicción: “Diciembre en Colombia. Yo lo dije el año pasado, yo lo dije, el año próximo, sí o si tengo que estar en Colombia, en diciembre, en la costa. Ustedes saben, yo soy costeña en el alma”.

“Yo no quiero salir y regresar. Ya son dos años que yo salgo y regreso, salgo y regreso. Quiero vivir acá. Denme algo para quedarme a vivir acá, no estoy jugando”, aseguró entre risas.

El concepto de la Navidad tradicional se apoderó de los principales parques de Cartagena - crédito suministrado a Infobae Colombia

La Noche de Velitas en Cartagena: una experiencia única

Uno de los momentos más esperados de la celebración navideña es la Noche de Velitas, que marca el inicio oficial de la Navidad en muchas regiones del país. Para Sara, la experiencia fue indescriptible.

A través de sus redes sociales, compartió cómo se preparó para la festividad: desde la compra de las velas en el centro de Cartagena hasta la emoción de unirse a los locales en la tradición de encender las velitas junto a la comunidad cartagenera.

En sus redes sociales, Sara compartió el emotivo instante en el que encendió las velitas junto a la comunidad, rodeada de niños que jugaban y mientras sonaban las canciones típicas de la temporada. En ese momento, la joven italiana expresó sentirse como una colombiana más, plenamente integrada en la calidez y alegría del festejo.

La Noche de Velitas en Cartagena fue un sueño hecho realidad para Sara Francquè - crédito @sarilaitaliana/Instagram

Sara destacó lo especiales que son los alumbrados de Cartagena. “¡Qué maravilla, los alumbrados de Cartagena este año son espectaculares! Me dijeron que cada año son diferentes, pero este, ¡wow! Es simplemente hermoso”.

Más allá de las luces y la comida típica, lo que realmente impactó a Sara fue la autenticidad de las celebraciones en los barrios, lejos del bullicio turístico. La joven italiana expresó su asombro por cómo los cartageneros viven la Navidad con una profunda conexión con la familia y la comunidad.

“Yo quiero vivir esta Navidad en un barrio de Cartagena, porque allí se ve lo real. Se ve la tradición, la familia, la cultura. Eso es lo que más me impacta y lo que más me gusta compartir con ustedes”, comentó emocionada.

“No estoy tomando aguardiente, pero me encanta ver cómo la gente celebra, cómo disfruta, cómo se conecta con la música y la comida. Yo quiero vivir aquí, porque siento que la Navidad en Colombia es algo que no se puede encontrar en ningún otro lugar”, compartió con entusiasmo.

Sara Francquè compartió su emoción al vivir la Noche de Velitas - crédito Dariher/ Adobe Stock

“Colombia es mi casa. Me siento en casa aquí”. La Navidad, con sus luces, su música y sus tradiciones, ha sido la clave para enamorarla aún más de este país.