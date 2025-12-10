Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín lanzaron sus propuestas y revelaron posibles alianzas: “Seguridad y justicia”

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín (de izquierda a derecha), precandidatas del Centro Democrático, mostraron un frente unido en su crítica al Gobierno Petro - crédito redes sociales

En un intenso debate llevado a cabo en la Tribuna RCN, de Noticias RCN en sociedad con otros medios de comunicación, las tres precandidatas presidenciales del Centro Democrático, las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, expusieron sus visiones sobre temas clave que marcarán la agenda electoral de cara a las elecciones de 2026.

Interrogadas por periodistas y ciudadanos, las precandidatas respondieron con firmeza a preguntas relacionadas con la seguridad, la deuda energética, la crisis del sistema de salud, la educación en Colombia, entre otros temas de coyuntura política.

Cuando les preguntaron si el lunes 15 de diciembre habría una o dos candidatas por el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, las congresistas se abstuvieron de dar una respuesta clara. Sin embargo, señalaron que ese día se decidiría quién o quiénes representarán al partido en las elecciones de 2026, con el objetivo de llegar a la Casa de Nariño.

Las precandidatas hablan de la inseguridad en Colombia

La seguridad es uno de los temas que más mueve la agenda política y la manera de no permitir que crezca la inseguridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los primeros temas centrales del debate fue la seguridad en el país. Se planteó la situación alarmante de los 40.000 homicidios ocurridos durante los tres años del Gobierno de Gustavo Petro, así como el aumento del 103% en los secuestros. La pregunta de un ciudadano en Cali fue directa: ¿qué piensan hacer para garantizar la seguridad de los colombianos?

Paola Holguín no dudó en afirmar que “no es un problema exclusivo de Cali sino de todo el país”. Según la senadora, “seguridad y justicia son un binomio inseparable”, y enfatizó la necesidad de “fortalecer a nuestra fuerza pública”, al señalar que “este Gobierno (de Gustavo Petro) acabó las inteligencias”. La legisladora también habló de la importancia de incorporar más tecnología e inteligencia para combatir la criminalidad.

Por su parte, María Fernanda Cabal señaló que la paz “se impone, no se negocia”, y criticó las políticas actuales del Gobierno. “Mucho menos con criminales que hoy tienen más presupuesto que toda la fuerza pública”, aseguró. Para la senadora, es necesario devolverle la dignidad a la Fuerza Armada y recuperar la seguridad, un objetivo que según ella debe ser prioritario.

Paloma Valencia también hizo énfasis en la difícil situación que atraviesan los colombianos: “Me duele mucho que los caucanos estén viviendo la guerra sin cuartel”. De acuerdo con la congresista, Colombia no puede permitir volver al pasado, y su propuesta de seguridad se basa en tres pilares, las tres “r”: “reducir los ingresos a los ilegales, robustecer nuestra fuerza pública y reconquistar a las comunidades”.

Paloma Valencia habló de la manera en que desde el Centro Democrático se enfrenta la inseguridad- crédito Colprensa

También hablaron del sector energético en Colombia

La conversación se centró en otro tema crucial: el sector energético y la crisis derivada de la deuda del Gobierno nacional en este ámbito, que asciende a 6 billones de pesos. La comunidad se quejó de los altos costos de la electricidad en muchas regiones, a pesar de que no existe escasez de servicio, especialmente en la región del Caribe.

María Fernanda Cabal fue tajante en su respuesta: “Es inaudito que Colombia, teniendo recursos naturales como petróleo, carbón y gas, se monte al mito de que todo destruye el clima”, dijo. Para la senadora, la narrativa que cuestiona la explotación de estos recursos es “una mentira” que debe ser combatida con hechos concretos.

Paloma Valencia, en una postura similar, defendió la idea de que un eventual gobierno dejaría de imponer la obligación de que los clientes asuman las pérdidas. Además, mencionó que se invertiría una parte del presupuesto nacional para aliviar estos costos y generar incentivos para mejorar las redes de distribución.

La congresista y precandidata Paola Holguín habló de la manera en que se debe avanzar en el sector energético - crédito @SenadoGovCo/X

Paola Holguín, por su parte, fue clara en señalar que el actual Gobierno está llevando al país hacia una crisis energética: “No puede haber transición energética sin recuperar la seguridad y la soberanía energética”. En su intervención se refirió a la necesidad de recuperar rápidamente las reservas de gas e hidrocarburos, y destacó la importancia de impulsar proyectos de energías renovables como los paneles solares.

Hablaron de la manera de avanzar en medio de la crisis de la salud en el país

Otro de los puntos que generó interés fue el sistema de salud y las deudas del sector, que se incrementaron considerablemente, lo que afectó la atención de los colombianos. La senadora Paloma Valencia destacó que el sistema de salud se deterioró por las decisiones del actual Gobierno de Gustavo Petro.

“Cuando no se paga a las clínicas y hospitales, estos comienzan a cerrar servicios”, afirmó, al hacer alusión a los problemas financieros del sistema de salud pública.

María Fernanda Cabal señaló que la manera de volver a que Colombia tenga un eficaz sistema de salud - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Por su parte, Paola Holguín acusó al Gobierno de destruir el sistema de aseguramiento mixto que venía funcionando de manera más eficiente. Según la senadora, es necesario regresar a este sistema para garantizar un mejor acceso a la salud para todos los colombianos.

María Fernanda Cabal también criticó el actual modelo de salud, asegurando que el Estado “existe para proteger al ciudadano” y que es imprescindible regresar a las mesas técnicas de regulación de precios de medicamentos, que el gobierno actual desmanteló. Además, propuso recuperar el sistema solidario, que permitía a los colombianos de todos los estratos acceder a los mejores servicios médicos del país.

Una reforma al Icetex: una de las propuestas que brilló en este espacio

En cuanto a la educación, se les preguntó sobre el futuro de Icetex y la deuda de los estudiantes. Paola Holguín propuso una reforma estructural, al señalar que, con la tecnología disponible, sería posible ofrecer préstamos a intereses bajos para garantizar el acceso a la educación superior.

En cuanto a la educación, las tres precandidatas mostraron su compromiso con la mejora del acceso a la educación superior y ayudas a los pagos del Icetex - crédito Colprensa

María Fernanda Cabal coincidió con Holguín en que la única forma de romper el ciclo de pobreza en cualquier país es con educación. En su opinión, se deben recuperar las fuentes de financiación que la actual administración “resecó”, como la explotación de recursos naturales, para destinar más dinero a la educación y mejorar la calidad del sistema.

Por su parte, Paloma Valencia resaltó que los colombianos deben subsidiar la calidad educativa, y que tanto los estudiantes como los padres deben ser los que tomen la última decisión sobre dónde estudiar. La senadora planteó un sistema de subsidios a la demanda para mejorar el acceso a la educación de calidad.

Respuestas rápidas y posiciones claras

En la segunda parte del debate, las precandidatas respondieron de manera directa a una serie de preguntas formuladas sin mayores explicaciones, simplemente al levantar las peltas de “sí” o “no” dependiendo de su postura.

Las precandidatas del Centro Democrático se enfrentaron a preguntas rápidas de “sí” y “no” - crédito Freepik

A continuación, se detallan algunas de sus respuestas clave:

Alianzas políticas : Las tres precandidatas afirmaron estar dispuestas a formar alianzas con Abelardo de la Espriella para la primera vuelta y con Sergio Fajardo en la segunda vuelta. Además, todas coincidieron en que, si no son candidatas presidenciales en la primera vuelta, aceptarían un rol en una fórmula vicepresidencial.

Reformas fiscales : En cuanto a la implementación de nuevos impuestos, todas se mostraron en contra. “No”, respondieron de manera unánime, al señalar que no sería necesario un nuevo sistema de impuestos en sus eventuales gobiernos.

Salario mínimo con dos dígitos : Las tres senadoras se abstuvieron de responder, debido a que todo se hace dependiendo de la situación económica del país.

Transparencia en la historia clínica del presidente : Las tres se mostraron a favor de que Gustavo Petro haga pública su historia clínica, respondiendo afirmativamente.

Operación militar de Estados Unidos contra el régimen de Maduro : Las tres se mostraron a favor de una intervención de la Fuerza Armada en contra de la dictadura de Venezuela, una postura que refleja la postura tradicional del Centro Democrático.

Uso de glifosato y porte de armas : Todas apoyaron el uso de este herbicida en la erradicación de cultivos ilícitos, aunque Valencia dijo que debía mirar los estudios, que no sean perjudicial para la salud, y el porte legal de armas para la defensa personal.

Autorización para la intervención militar en universidades públicas : Las tres precandidatas coincidieron en que autorizarían el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades públicas si se considera necesario para garantizar el orden público.

Diálogos de paz: Las tres señalaron que no iban a entablar ninguna conversación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En cuanto a los temas más polémicos, todas se abstuvieron de comentar sobre la posibilidad de realizar bombardeos en zonas donde se sabe que hay menores de edad involucrados en grupos ilegales.