Mary Luz Herrán se refirió a la polémica con el viceministro (e) de Igualdad, Dumar Guevara: “La política se ha reducido a un yoísmo permanente”

La exesposa del presidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se refirió la mañana del miércoles 10 de diciembre de 2025 a la controversia generada tras la filtración de supuestos mensajes del viceministro de Igualdad encargado, Dumar David Guevara.

En dichos mensajes, el funcionario la habría calificado de “hp” y “descaradas” tanto a ella como a Andrea Petro, hija del mandatario.

En entrevista con W Radio, Herrán respondió a los señalamientos y cuestionó la conducta de Guevara, al considerar que este tipo de ataques provienen de una falta de orientación política y de humanidad.

El caso, que fue expuesto por diversos medios nacionales, ha impactado a la opinión pública debido a la cercanía de los implicados con el círculo presidencial y al tono de las declaraciones atribuidas a altos funcionarios del Gobierno Petro.

Los supuestos chats, que se divulgaron por el diario El Colombiano generaron una ola de reacciones y llevaron a Herrán a solicitar respuestas directas de parte del presidente y del despacho de Igualdad.

Durante la conversación con la emisora, Herrán expresó: “Yo no espero ni que me respalden ni que me ataquen, yo soy una persona que está en otro rollo. Creo que no tienen horizonte”, en alusión a la actitud de algunos integrantes del gabinete de Igualdad frente a las críticas internas.

La exesposa del presidente Petro recalcó que, desde su perspectiva, la actual dirección política ha perdido su brújula moral y social.

En varias oportunidades, Herrán mencionó su preocupación por la falta de empatía y la transformación de la política desde un proyecto social hacia una defensa de lo individual.

La entrevistada puntualizó que “la política se ha reducido a un yoísmo permanente. Yo siento que se perdió el horizonte, la política social y la humanidad”.

Al respecto, Herrán sostuvo que los desencuentros actuales dentro del gobierno responden a un distanciamiento con el sentido de comunidad que históricamente ella defendió como militante de la izquierda.

De paso, ella comentó que no busca entrar en polémicas personales, pero sí exige respeto, ya que tanto su nombre como el de su familia han sido afectados por señalamientos sin fundamento desde sectores del propio Ejecutivo.

Herrán hizo hincapié en que “esto no me puede causar daño, pero llama a la reflexión sobre lo que está ocurriendo al interior del gobierno”. Aparte reiteró: “No hay humanidad, no hay solidaridad, no hay un proyecto colectivo o social. Todo termina siendo una defensa de lo personal”.

El episodio se hizo visible el lunes 8 de diciembre de 2025, y las capturas de pantalla desataron múltiples reacciones tanto del ámbito político como de la sociedad civil, al tiempo que disparó cuestionamientos sobre las dinámicas de respeto y convivencia institucional en el Gobierno nacional.