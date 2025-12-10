Manuela Gómez es la nueva habitante de ‘La casa de los famosos Colombia’: fue confirmada directamente por ‘el Jefe’

Es la primera participante confirmada por El Jefe - crédito @canalrcn/IG

La llegada de Manuela Gómez como la primera participante elegida directamente por ‘el Jefe’ para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, marca un giro relevante en la dinámica del reality, que hasta ahora había seleccionado a sus concursantes mediante votación del público.

Gómez, recordada por su participación en Protagonistas de nuestra tele, regresa como empresaria y modelo, sumándose a un grupo de figuras que competirán por el título y el premio mayor, en una edición que promete mantener la atención de la audiencia por la diversidad de personalidades y la intensidad de los retos.

En el cierre de la selección inicial, la producción confirmó que los siete primeros concursantes —Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith— fueron elegidos por votación popular.

Manuela Gómez cuando formó parte de Protagonistas de Nuestra Tele - crédito YouTube

La decisión de ‘el Jefe’ de incorporar a Manuela Gómez de manera directa responde a la búsqueda de perfiles con experiencia mediática y capacidad de liderazgo, cualidades que la antioqueña ha demostrado desde su debut en 2012 en un reality que la catapultó a la fama.

A sus treinta y seis años, Manuela Gómez se define como empresaria, creadora de contenido y madre de Samantha, una niña de un año.

En declaraciones recientes, ha subrayado la importancia de su rol materno y su compromiso con el bienestar de su hija, afirmando que su prioridad es la familia y el desarrollo profesional.

Sobre su situación sentimental, ha sido enfática: “Estoy solterísima, pero no a la orden, porque yo soy mucho cereal para tu leche entera”, expresó con su característico tono directo.

Manuela estaba dedicada por completo a la crianza de su bebé - crédito @manugomezfranco1/IG

La relación con el padre de su hija, Juan Pablo Restrepo (“JP Gringo”), concluyó a principios de 2025, pero ambos mantienen una convivencia cordial centrada en la crianza de Samantha.

Gómez ha reiterado que, por el momento, no contempla iniciar una nueva relación, ya que su enfoque está puesto en sus proyectos empresariales y en ser un ejemplo para su hija.

La selección de Manuela por parte de ‘el Jefe’ no fue fortuita. Su historial en televisión y su habilidad para manejar la presión la convierten en una candidata idónea para el formato. Según la producción, se busca que los participantes generen interés en la audiencia y sean competitivos en los desafíos internos.

Gómez, reconocida por su franqueza, lo dejó claro en una de sus intervenciones: “Las personas falsas me dan como alergia. No hay como decir las cosas directo. Me estorba la gente. Me han dicho gorda, fea, que estoy destruida. La olvidada. También dicen que me voy a quedar soltera”.

La influenciadora y Dj tiene más de dos millones de seguidores en redes sociales - crédito @manugomezfranco1/IG

En su presentación oficial para el programa, la empresaria se dirigió a sus seguidores con un mensaje cargado de ironía y determinación: “Hola, hola, mis amores. Soy Manuela Gómez y voy a estar en la tercera temporada de la Casa de los Famosos. Como por ahí dicen, la olvidada de Manuela, pues acá está la olvidada de Manuela para darlo todo en esta temporada. ¿Yina Calderón? No me importa ni mi interés”.

La trayectoria de Manuela Gómez en el entretenimiento colombiano, sumada a su capacidad para mantenerse en el centro de la atención y su experiencia en situaciones de alta presión, la posicionan como una de las figuras a seguir en esta nueva edición de La casa de los famosos Colombia.

La participante espera que se defina a otra de sus rivales en la última ronda de votaciones, en la que están nombres de figuras reconocidas como La Barbie colombiana, Gisselle Watson también exprotagonista de novela, así como otras figuras reconocidas del mundo del entretenimiento.