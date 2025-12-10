Lotería del Tolima resultados 9 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $3.500 millones

La Lotería del Tolima dio a conocer todos los números ganadores de su último sorteo llevado acabo este martes 9 de diciembre de 2025.
Este popular juego entrega un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 30 secos millonarios principales. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados de la Lotería del Tolima
Fecha: martes 9 de diciembre de 2025.
Sorteo: 4146.
PREMIO MAYOR DE $3.500 MILLONES
- 8889 Serie 101
CASA PARA SIEMPRE DE $270 MILLONES
- 8541 Serie 082
CERO KILÓMETROS DE $240 MILLONES
8994 Serie 037
DULIMA DORADA DE $150 MILLONES
- 5973 Serie 111
- 3570 Serie 225
EL TOP DE LA SUERTE DE $60 MILLONES
- 9598 Serie 098
- 1902 Serie 054
- 4084 Serie 091
EL TREN DE LA FORTUNA DE $45 MILLONES
- 8910 Serie 120
- 1017 Serie 176
- 5213 Serie 046
- 0375 Serie 135
LLUVIA DE ORO DE $21 MILLONES
- 8550 Serie 001
- 0140 Serie 132
- 2024 Serie 011
- 7920 Serie 251
- 8299 Serie 066
- 7810 Serie 113
- 4932 Serie 272
- 5438 Serie 250
- 5080 Serie 188
LA RÁFAGA MILLONARIA DE $15 MILLONES
- 7885 Serie 271
- 8833 Serie 266
- 2988 Serie 092
- 5517 Serie 111
- 5963 Serie 212
- 9061 Serie 041
- 9344 Serie 170
- 5918 Serie 067
- 3456 Serie 138
- 6162 Serie 007
- 4516 Serie 205
- 6919 Serie 257
EL TRAVIESO DEL TOLIMA DE 1.084.337,00
- 5653 Serie 000
A qué hora se juega la Lotería del Tolima
Lotería del Tolima realiza un sorteo a la semana, todos los lunes después de las 22:30 horas.
Cabe mencionar que el sorteo se puede recorrer al día siguiente, es decir, al martes, si el lunes es día festivo.
¿Cómo cobrar un premio de la Lotería del Tolima
Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.
Para cobrar tu premio debes presentar el billete o fracción, ya sea físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia que distribuyó tu número ganador.
Si tu premio es menor a los 5 millones de pesos, te tienes que presentar además con una copia de la cédula de ciudadanía.
Si la cifra sobrepasa los 5 millones de pesos, adicional al billete o fracción y a la copia de la cédula de ciudadanía, se debe diligenciar el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos, se debe anexar el Rut y una cuenta bancaria para depositar el premio.
Recuerda que tienes un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar tu premio.
¿Cómo se juega la Lotería de Tolima?
Para jugar a la Lotería de Tolima tienes que elegir un número compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie.
El ganador es aquel que coincide con la cifra del sorteo, sin embargo, hay una amplia gama de premios con los cuales también puedes ganar.
Puedes comprar el billete de la Lotería de Tolima con tu lotero de confianza o cualquiera de los distribuidores oficiales, también desde la página oficial.
