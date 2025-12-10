Lotería del Tolima resultados 9 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $3.500 millones

Resultados Lotería de Tolima (Foto Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería del Tolima dio a conocer todos los números ganadores de su último sorteo llevado acabo este martes 9 de diciembre de 2025.

Este popular juego entrega un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 30 secos millonarios principales. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Tolima

Fecha: martes 9 de diciembre de 2025.

Sorteo: 4146.

PREMIO MAYOR DE $3.500 MILLONES

8889 Serie 101

CASA PARA SIEMPRE DE $270 MILLONES

8541 Serie 082

CERO KILÓMETROS DE $240 MILLONES

8994 Serie 037

DULIMA DORADA DE $150 MILLONES

5973 Serie 111

3570 Serie 225

EL TOP DE LA SUERTE DE $60 MILLONES

9598 Serie 098

1902 Serie 054

4084 Serie 091

EL TREN DE LA FORTUNA DE $45 MILLONES

8910 Serie 120

1017 Serie 176

5213 Serie 046

0375 Serie 135

LLUVIA DE ORO DE $21 MILLONES

8550 Serie 001

0140 Serie 132

2024 Serie 011

7920 Serie 251

8299 Serie 066

7810 Serie 113

4932 Serie 272

5438 Serie 250

5080 Serie 188

LA RÁFAGA MILLONARIA DE $15 MILLONES

7885 Serie 271

8833 Serie 266

2988 Serie 092

5517 Serie 111

5963 Serie 212

9061 Serie 041

9344 Serie 170

5918 Serie 067

3456 Serie 138

6162 Serie 007

4516 Serie 205

6919 Serie 257

EL TRAVIESO DEL TOLIMA DE 1.084.337,00

5653 Serie 000

A qué hora se juega la Lotería del Tolima

Lotería del Tolima realiza un sorteo a la semana, todos los lunes después de las 22:30 horas.

Cabe mencionar que el sorteo se puede recorrer al día siguiente, es decir, al martes, si el lunes es día festivo.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería del Tolima

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Para cobrar tu premio debes presentar el billete o fracción, ya sea físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia que distribuyó tu número ganador.

Si tu premio es menor a los 5 millones de pesos, te tienes que presentar además con una copia de la cédula de ciudadanía.

Si la cifra sobrepasa los 5 millones de pesos, adicional al billete o fracción y a la copia de la cédula de ciudadanía, se debe diligenciar el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos, se debe anexar el Rut y una cuenta bancaria para depositar el premio.

Recuerda que tienes un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar tu premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Tolima?

Para jugar a la Lotería de Tolima tienes que elegir un número compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie.

El ganador es aquel que coincide con la cifra del sorteo, sin embargo, hay una amplia gama de premios con los cuales también puedes ganar.

Puedes comprar el billete de la Lotería de Tolima con tu lotero de confianza o cualquiera de los distribuidores oficiales, también desde la página oficial.

Plan de premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima ofrece una lista de más de 30 premios multimillonarios principales que se entregan de la siguiente manera:

Un premio mayor de $3.500 millones

Un premio Casa Para Siempre de $270 millones

Un premio Cero Kilómetros de $240 millones

Dos premios Dulima Dorada de $150 millones

Tres premios Top de la Suerte de $60 millones

Cuatro premios Tren de la Fortuna de $45 millones

Nueve premios Lluvia de Oro de $21 millones

12 premios Ráfaga Millonaria de $15 millones