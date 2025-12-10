Colombia

Lotería del Tolima resultados 9 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $3.500 millones

Este popular juego entrega más de 30 premios principales

Guardar
Resultados Lotería de Tolima (Foto
Resultados Lotería de Tolima (Foto Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería del Tolima dio a conocer todos los números ganadores de su último sorteo llevado acabo este martes 9 de diciembre de 2025.

Este popular juego entrega un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 30 secos millonarios principales. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Tolima

Fecha: martes 9 de diciembre de 2025.

Sorteo: 4146.

PREMIO MAYOR DE $3.500 MILLONES

  • 8889 Serie 101

CASA PARA SIEMPRE DE $270 MILLONES

  • 8541 Serie 082

CERO KILÓMETROS DE $240 MILLONES

8994 Serie 037

DULIMA DORADA DE $150 MILLONES

  • 5973 Serie 111
  • 3570 Serie 225

EL TOP DE LA SUERTE DE $60 MILLONES

  • 9598 Serie 098
  • 1902 Serie 054
  • 4084 Serie 091

EL TREN DE LA FORTUNA DE $45 MILLONES

  • 8910 Serie 120
  • 1017 Serie 176
  • 5213 Serie 046
  • 0375 Serie 135

LLUVIA DE ORO DE $21 MILLONES

  • 8550 Serie 001
  • 0140 Serie 132
  • 2024 Serie 011
  • 7920 Serie 251
  • 8299 Serie 066
  • 7810 Serie 113
  • 4932 Serie 272
  • 5438 Serie 250
  • 5080 Serie 188

LA RÁFAGA MILLONARIA DE $15 MILLONES

  • 7885 Serie 271
  • 8833 Serie 266
  • 2988 Serie 092
  • 5517 Serie 111
  • 5963 Serie 212
  • 9061 Serie 041
  • 9344 Serie 170
  • 5918 Serie 067
  • 3456 Serie 138
  • 6162 Serie 007
  • 4516 Serie 205
  • 6919 Serie 257

EL TRAVIESO DEL TOLIMA DE 1.084.337,00

  • 5653 Serie 000

A qué hora se juega la Lotería del Tolima

Lotería del Tolima realiza un sorteo a la semana, todos los lunes después de las 22:30 horas.

Cabe mencionar que el sorteo se puede recorrer al día siguiente, es decir, al martes, si el lunes es día festivo.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería del Tolima

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Para cobrar tu premio debes presentar el billete o fracción, ya sea físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia que distribuyó tu número ganador.

Si tu premio es menor a los 5 millones de pesos, te tienes que presentar además con una copia de la cédula de ciudadanía.

Si la cifra sobrepasa los 5 millones de pesos, adicional al billete o fracción y a la copia de la cédula de ciudadanía, se debe diligenciar el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos, se debe anexar el Rut y una cuenta bancaria para depositar el premio.

Recuerda que tienes un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar tu premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Tolima?

Para jugar a la Lotería de Tolima tienes que elegir un número compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie.

El ganador es aquel que coincide con la cifra del sorteo, sin embargo, hay una amplia gama de premios con los cuales también puedes ganar.

Puedes comprar el billete de la Lotería de Tolima con tu lotero de confianza o cualquiera de los distribuidores oficiales, también desde la página oficial.

Plan de premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima ofrece una lista de más de 30 premios multimillonarios principales que se entregan de la siguiente manera:

  • Un premio mayor de $3.500 millones
  • Un premio Casa Para Siempre de $270 millones
  • Un premio Cero Kilómetros de $240 millones
  • Dos premios Dulima Dorada de $150 millones
  • Tres premios Top de la Suerte de $60 millones
  • Cuatro premios Tren de la Fortuna de $45 millones
  • Nueve premios Lluvia de Oro de $21 millones
  • 12 premios Ráfaga Millonaria de $15 millones

Temas Relacionados

Lotería del Tolimacolombia-loteríascolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Esta es la oración a san Emigdio de Ascoli: la devoción creció luego del sismo de 5,8 grados que sacudió al centro del país

El temblor registrado en el país ha impulsado a muchas personas a fortalecer sus prácticas religiosas y a buscar apoyo espiritual en figuras consideradas protectoras frente a los riesgos naturales

Esta es la oración a

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Mientras tanto el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció el pago de una recompensa de doscientos millones de pesos a quien brinde información que ayude a dar con los asesinos de la agente

Juan Carlos Pinzón reaccionó al

Daniela Ospina reveló el secreto para mantener su abdomen plano después de dos partos: “Hay sacrificios”

La empresaria y figura deportiva respondió a una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores y reveló qué alimentos no están presentes en su dieta

Daniela Ospina reveló el secreto

Resultados Lotería del Huila 9 de diciembre: números ganadores del $2.000 millones y los 25 secos millonarios

Todos los números ganadores del último sorteo celebrado este martes

Resultados Lotería del Huila 9

Centro Democrático se despachó contra María Claudia Lacouture por escuchar propuestas de Iván Cepeda, y María José Pizarro le contestó: “Se llama democracia”

El encuentro entre AmCham Colombia y el candidato presidencial del Pacto Histórico evidenció la fractura dentro del sector empresarial y la política, donde líderes de la coalición uribista alertan sobre posibles riesgos

Centro Democrático se despachó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Juan Carlos Pinzón reaccionó al

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina reveló el secreto

Daniela Ospina reveló el secreto para mantener su abdomen plano después de dos partos: “Hay sacrificios”

Westcol protagonizó video en el que actuó como el Grinch: así fue el detrás de cámaras

Manuela Gómez es la nueva habitante de ‘La casa de los famosos Colombia’: fue confirmada directamente por ‘el Jefe’

Jessi Uribe preocupa a seguidores: reveló problemas de salud con su piel y pidió consejos

Giovanny Ayala reveló cómo el secuestro de su hijo está marcando su vida: “Da un sentimiento de impotencia”

Deportes

Este es el lujoso hotel

Este es el lujoso hotel donde se alojaría la Portugal de Cristiano Ronaldo, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

El Colombiano Jorge Carrascal es pretendido por un grande de la Ligue 1 de Francia, seis meses después de llegar a Flamengo

Linda Caicedo sigue brillando con el Real Madrid: se llevó el premio a la mejor jugadora en la Champions League Femenina

Gol de Luis Díaz en el partido del Unión Berlín y Bayern Múnich, el mejor de noviembre en la Bundesliga

Comienza la tercera etapa para comprar boletas para el Mundial de Fútbol: así puede adquirir las entradas para ver a Colombia