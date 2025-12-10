La ONU abrió vacantes para bachilleres con sueldos de hasta $3.6 millones: así puede aplicar en Colombia

Naciones Unidas informó sobre nuevas oportunidades laborales en el país, abiertas para dos perfiles en varias regiones - crédito Freepik y ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó sobre la apertura de una convocatoria laboral en Colombia dentro de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Esta oferta dispone de vacantes para diferentes perfiles y contempla salarios mensuales que alcanzan los $3.649.500, así como beneficios que contemplan: seguros de vida, salud y cobertura ante incapacidad permanente si se llega a requerir.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la convocatoria oficial, los seleccionados tendrán la oportunidad de aportar en “una amplia gama de iniciativas, incluidos proyectos de desarrollo alternativo, la vigilancia de cultivos ilícitos y programas de lucha contra el lavado de dinero”.

Empleo en la ONU

La ONU abre convocatorias en todos los meses del año y los interesados deben filtrar y seleccionar cuál de las vacantes se acomoda a su experiencia o nivel de estudio.

Nuevas posibilidades laborales surgieron en el país a través de una convocatoria internacional - crédito Freepik

Para diciembre de 2025 hay dos vacantes disponibles:

Para el cargo de asistente territorial se requiere título de bachiller y al menos un año de experiencia en acompañamiento a comunidades, tareas agrícolas, ganaderas o de manufactura. Las vacantes se encuentran en Dagua (Valle del Cauca), Tibú (Norte de Santander), Roberto Payán (Nariño), Tumaco (Nariño) y Miranda (Cauca). El salario asignado es de $3.649.500 pesos mensuales e incluye seguros de vida, salud y cobertura por incapacidad permanente, si corresponde.

En la posición de técnico de campo es requisito mínimo haber cursado bachillerato académico. Se valoran conocimientos y experiencia en gestión de proyectos. Los municipios disponibles para este puesto son Cumaribo (Vichada), Valle del Guamuez (Putumayo), Villa Garzón (Putumayo), San Miguel (Putumayo) y Ricaurte (Nariño). El puesto ofrece una remuneración mensual de $2.433.000 pesos, más seguros de vida, salud y protección en caso de incapacidad permanente, de ser aplicable.

Las personas admitidas laborarán bajo un contrato a término fijo de tres meses, con la posibilidad de prórroga según las necesidades de la organización y el avance de iniciativas.

El proceso de vinculación estipula el compromiso con actividades directas entre comunidades locales y aliados, soporte a tareas administrativas, y participación activa en las acciones impulsadas por el programa de la Unodc en Colombia.

¿Cómo aplicar a las vacantes de la ONU?

Para completar la postulación, se recomienda a los aspirantes seguir detalladamente las indicaciones dispuestas en el portal de Voluntarios de la ONU, conservar los documentos originales y dar seguimiento al estado de su aplicación a través de los canales habilitados por la organización.

La postulación opera en modalidad digital, siguiendo estos pasos:

Distintas regiones cuentan con ofertas de empleo anunciadas por una organización de alcance global. (Foto: Imagen ilustrativa)

Las personas interesadas deben ingresar a la página web de Voluntarios de la ONU .

Seleccionar el filtro para vacantes en Colombia y revisar el listado actualizado de cargos y requisitos.

Una vez identificado el empleo de interés, es necesario dar clic en la opción ‘Aplicar’.

Los pasos para completar la postulación contemplan la creación de un usuario en la plataforma, llenado del formulario de aplicación y carga de documentos requeridos (hoja de vida, certificados de experiencia y otros soportes definidos para cada vacante).

El sistema guía al interesado en los pasos posteriores para finalizar el proceso y confirmar el registro.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, responsable de las vacantes, coordina proyectos centrados en la reducción del impacto de los cultivos ilícitos, la promoción de actividades productivas legales y la implementación de medidas orientadas a la seguridad y fortalecimiento institucional en regiones específicas del país.

La convocatoria permanece abierta mientras existan vacantes disponibles para los municipios y regiones señaladas, y la selección de personal se realiza de manera progresiva en función de los requerimientos de los proyectos vigentes en el país.

En Colombia se abrió un proceso de selección para candidatos interesados en integrarse a proyectos en varias zonas del territorio - crédito Freepik

La entidad internacional con presencia en Colombia publica de manera frecuente convocatorias dirigidas a bachilleres y profesionales interesados en participar como colaboradores o voluntarios en acciones que abarcan no solo asuntos de drogas, sino además migración, derechos humanos, nutrición, salud y desarrollo comunitario, todo en pro de mejorar la calidad de vida de los colombianos.