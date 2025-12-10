Colombia

La Fiscalía de Cundinamarca radicó solicitud de imputación contra inspector de Soacha señalado de acosar mujeres sexualmente

El caso tomó fuerza ante la opinión pública luego de que una de las víctimas, identificada como Dalin Selena Monsalve Rincón, revelara un video que deja en evidencia las agresiones

La Fiscalía espera que el
La Fiscalía espera que el inspector sea procesado por el delito de acoso sexual - crédito Luisa González/Reuters

La exposición de un video que deja en evidencia un hecho de acoso sexual por parte del inspector José Arturo Figueredo en Soacha (Cundinamarca) está bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía Seccional de Cundinamarca radicó el 9 de diciembre de 2025 una solicitud de imputación de cargos contra el señalado agresor sexual, según confirmó la entidad a El Espectador.

La decisión del ente acusador de pedir que el inspector sea investigado por el delito de acoso sexual se produce seis meses después de que Dalin Selena Monsalve Rincón, una de las víctimas, formalizara la denuncia en su contra. Además, el caso generó otras repercusiones de carácter administrativo, incluyendo la suspensión de Figueredo, medida que fue adoptada por la Personería de Soacha tras el inicio de las investigaciones internas.

“El pasado 3 de diciembre, la Personería de Soacha —única entidad con facultad para decidir sobre la permanencia del funcionario— ordenó su suspensión provisional por el término de tres (3) meses, prorrogables, sin derecho a remuneración, mientras se toman decisiones de fondo en el caso. Una vez esta decisión sea formalmente notificada a la Alcaldía, se procederá a su cumplimiento inmediato”, informó la alcaldía local en un comunicado de prensa.

El contenido de la grabación y otras denuncias

La denuncia de Monsalve llevó
La denuncia de Monsalve llevó a la apertura de investigaciones en la Fiscalía y la Personería de Soacha - captura de video Noticias Caracol

La grabación del inspector agrediendo a la vigilante de 23 años, que trabaja en la Inspección Sexta de Policía de Soacha, fue revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. El video fue grabado por la misma víctima con el objetivo de tener evidencias del acoso; en él se observa cómo el inspector la toca sin su consentimiento cuando ambos se encontraban solos en su lugar de trabajo. En el audio, Monsalve le exige de manera tajante que no la toque, pero el señalado agresor se niega a detenerse.

En varias oportunidades, mientras intentaba tocarla de manera indebida, hacía comentarios sobre su físico y con connotación sexual como “mamacita rica”, “me la voy a robar” y “mamacita, debe ser rica desnudita, mamacita”. En todo momento, la víctima mostró su incomodidad y su rechazo a la situación y exigió respeto.

Otra mujer aseguró haber sido
Otra mujer aseguró haber sido violentada por el inspector - crédito Pablo Rodríguez/EFE

La mujer aseguró que lo ocurrido generó graves afectaciones en su salud mental. “Es algo que psicológicamente me ha afectado. Intenté quitarme la vida porque me sentía sucia (…). Ellos se sienten intocables, que tienen poder en Soacha y nadie se va a dar cuenta, porque: ‘Yo con plata callo a la gente’. Se supone que son personas que están para resolver y proteger a la gente de estas cosas”, explicó la ciudadana a Noticias Caracol.

Según la denunciante, otras compañeras también fueron víctimas del mismo sujeto. En su relato, contó que una de ellas reveló que lo que estaba pasando en una conversación que tuvo con otra vigilante. Advirtió sobre el riesgo que corría de ser violada por el inspector.

Figueredo fue apartado de su
Figueredo fue apartado de su caso mientras avanza el proceso judicial - crédito Alcaldía de Soacha

Ella le informa a nuestra compañera Jenny que ese señor se le bajaba los pantalones, le mostraba su miembro inferior (…) entonces ella se sintió acorralada porque solamente estaban los dos, puertas cerradas. Ese día yo llego a trabajar, esa señora estaba un mar de lágrimas, me dice: ‘Selena, a mí me da miedo, a mí me da miedo dejarla a usted sola con él, porque es como si yo dejara a mi hija’”, detalló Monsalve Rincón al informativo.

La Alcaldía de Soacha informó que el Programa de Mujer y Género de la Alcaldía ha estado brindado acompañamiento permanente a las dos víctimas que aseguran haber sido acosadas por el funcionario. El señalado agresor, por su parte, aseguró al medio citado que espera que todo se resuelva en los estrados.

