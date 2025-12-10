Colombia

Juez liberó a mayordomo vinculado a caso de “narcofinca” de exembajador de Colombia en Uruguay, esto se sabe

Este es uno de los beneficios que la justicia le otorgó a Laureano Martínez Cortés por su colaboración en el proceso

Guardar
Sanclemente fue gerente de TransMilenio
Sanclemente fue gerente de TransMilenio durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

En un hecho que generó indignación nacional, desde 2020 se abrió un proceso en contra de Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay y exdirector de la Aeronáutica Civil, tras el hallazgo de un laboratorio de cocaína en una de sus propiedades.

A pesar de que no ha sido condenado, la justicia determinó que Sanclemente conocía sobre el funcionamiento del laboratorio y omitió denunciarlo, facilitando el delito de tráfico de estupefacientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para esclarecer el caso fue vital la colaboración del mayordomo de Sanclemente, identificado como Laureano Martínez Cortés, que fue condenado a 10 años de prisión en agosto de 2023.

Poco más de dos años después, un juez de ejecución de penas le concedió el beneficio de libertad condicional a Martínez Cortés, argumentando que el colaborador ya cumplió tres quintas partes de la pena impuesta.

Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia
Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

Cuando se confirmó la sentencia en contra de Martínez, la fiscalía develó que se había registrado un preacuerdo en el que el mayordomo aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, falsa denuncia y tráfico o fabricación o porte de estupefacientes agravado.

De la misma forma, recibió una multa de más de 4.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se le negó el beneficio de prisión domiciliaria. La negociación fue avalada bajo el argumento de que Martínez era el testigo estrella del caso por el que sigue sin ser condenado Fernando Sanclemente.

Sobre el accionar del mayordomo, se confirmó que este facilitó la ubicación de la finca en la que se instaló un laboratorio para fabricar estupefacientes, situación sobre la que fue notificado el exembajador en todo momento.

Gracias a una investigación adelantada por las autoridades, se confirmó que a la propiedad ingresaban vehículos que transportaban insumos químicos para elaborar cocaína y había gente que trabajaba por turnos en el sitio.

La policía encontró y destruyó
La policía encontró y destruyó un laboratorio capaz de producir una tonelada de cocaína al mes en una finca de la familia del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, ubicada a unos 60 kilómetros de Bogotá, según una fuente oficial.

Tras el operativo registrado en febrero de 2020, en el que se destruyó el laboratorio mencionado en el municipio de Guasca, en Cundinamarca, el mayordomo se comprometió a entregar información para esclarecer la participación de Fernando Sanclemente y otras figuras relevantes del caso.

De esa forma se confirmó que, además de tener conocimiento de todo lo que se registraba en su propiedad, Sanclemente también habría ocultado, alterado y destruido elementos probatorios que eran claves en el proceso.

En el escrito de acusación contra Sanclemente se señaló que el exembajador ordenó a sus trabajadores quemar todos los documentos que había en la finca mencionada, puesto que estos lo podrían vincular de alguna forma con la investigación en proceso.

A pesar de que se esperaba que las audiencias en contra de Sanclemente comenzarán en 2023, hasta el momento se sigue sin registrar ningún tipo de condena en contra del exdirector de la Aeronáutica Civil.

Fernando Sanclemente fue embajador de
Fernando Sanclemente fue embajador de Colombia en Uruguay - crédito Cancillería

Respecto a la finca Haras de San Fernando, propiedad de la familia de Fernando Sanclemente, fue objeto de un proceso judicial que concluyó en septiembre de 2024 con la orden de extinción de dominio.

En ese momento, un juzgado de Bogotá determinó que la finca debía pasar a propiedad del Estado porque los dueños permitieron perder el control sobre el predio, lo que facilitó su uso para actividades ilícitas.

El fallo señaló que la sociedad dueña del terreno, Las Colinas del Guasca Ltda., tenía la obligación legal de vigilar y responder por lo que ocurriera en la finca, y que la delegación de funciones a terceros no eximía esa responsabilidad. La valoración de la propiedad es de más de 150.000 millones de pesos y está siendo administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Temas Relacionados

Laureano Martínez CortésFernando SanclementeUruguayColombiaLibertadColombia-Noticias

Más Noticias

Así es cómo Bogotá impulsará su futuro gastronómico con innovación y estímulos para fortalecer la identidad y la economía local

La Administración distrital ha articulado políticas públicas y festivales para visibilizar la diversidad culinaria, fomentando la inclusión y proyectando a la ciudad como referente internacional en el sector culinario

Así es cómo Bogotá impulsará

Pedro Sánchez se defendió con furia ante acusaciones de negociaciones secretas con alias Calarcá: “Yo no soy ningún delincuente”

El ministro de Defensa respondió enérgicamente a los señalamientos de mantener tratos con el líder disidente de las Farc, luego de que el representante Juan Manuel Cortés lo dijera durante la moción de censura

Pedro Sánchez se defendió con

El ‘Pibe’ Valderrama mostró su enojo por la presencia de figuras de otros deportes en el sorteo de la Copa del Mundo

La leyenda de la selección Colombia rechazó que la FIFA invitara a personajes como Tom Brady o Shaquille O´Neal al evento

El ‘Pibe’ Valderrama mostró su

Corte Suprema confirmó la condena de 21 años contra el exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco: esto encontró el alto tribunal

La Sala Especial de Primera Instancia ratificó que el exmandatario departamental permitió que recursos destinados al PAE terminaran en manos de terceros

Corte Suprema confirmó la condena

Análisis forense de dispositivos incautados a alias Calarcá abrió seis líneas de investigación

La Fiscalía analiza la posibilidad de solicitar una medida judicial adicional tras encontrar indicios de que el líder del Frente 36 habría continuado con actividades ilícitas durante los acercamientos con el Gobierno

Análisis forense de dispositivos incautados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP vinculó al general

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Denuncian presuntos abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 películas que

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Las rupturas que sacudieron el mundo del espectáculo colombiano en 2025

La madre de Yeferson Cossio envió mensaje de esperanza tras fuerte accidente automovilístico

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

Deportes

El ‘Pibe’ Valderrama mostró su

El ‘Pibe’ Valderrama mostró su enojo por la presencia de figuras de otros deportes en el sorteo de la Copa del Mundo

Luis Díaz reveló cómo fue su relación con Mohamed Salah en el Liverpool: esto fue lo que dijo

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional: Estos son los precios de las entradas

Richard Ríos se lució con el Benfica en la Champions League: así fue su primer gol ante Napoli

Luisa Agudelo, bicampeona de la Liga Femenina con Deportivo Cali, dará el paso al fútbol internacional: esta es la lista de equipos interesados