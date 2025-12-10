Colombia

Este es el municipio cundinamarqués que lanzó fondo educativo que cubre el 100% de la matrícula universitaria

La estrategia local ofrece becas completas y apoyo adicional, asegurando que los beneficiarios puedan iniciar y culminar sus estudios superiores sin limitaciones económicas

Guardar
Funza se posiciona como referente nacional al garantizar acceso gratuito a la educación superior y posgrados para su juventud - crédito Alcaldía de Funza/Facebook

El municipio de Funza, en Cundinamarca, dio un paso sin precedentes en el país con el lanzamiento del Fondo de Educación Superior Funza Educa, el primer programa municipal que cubrirá el 100% del valor de la matrícula universitaria para los estudiantes con mejor desempeño académico.

El anuncio, realizado en el contexto de la Feria Universitaria, fue presentado por la alcaldesa Jeimmy Villamil, que resaltó que esta medida “marca un antes y un después en la forma de apoyar a la juventud”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El nuevo fondo llega para fortalecer un modelo educativo que ya situaba a Funza como referente nacional. Durante años, el municipio ha construido un sistema que acompaña a sus habitantes desde los seis meses de edad hasta la vida adulta, articulando jardines infantiles, formación básica y media, universidad presencial, el programa Pasaporte Universitario, el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y alternativas de posgrado.

El programa Funza Educa incluye
El programa Funza Educa incluye un componente de sostenimiento integral para asegurar la permanencia y graduación de los beneficiarios - crédito Alcaldía Municipal de Funza

Garantía total de matrícula y sostenimiento

De acuerdo con la Administración municipal, el Fondo de Educación Superior Funza Educa no solo cubre la matrícula universitaria en su totalidad, también incluye un componente de sostenimiento integral para los beneficiarios.

Lo anterior, permitirá que los estudiantes no solo accedan a la universidad, sino que permanezcan y concluyan con éxito su formación académica. “Funza Educa demuestra que cuando la educación es el corazón de la gestión pública, los sueños se vuelven realidad. Hoy les decimos a nuestros jóvenes que nada es imposible. Invertir en conocimiento es la decisión más poderosa que puede tomar un gobierno”, precisó Villamil.

La iniciativa pone a Funza a la vanguardia si se compara con otros municipios certificados como Chía, Soacha, Mosquera, entre otros; los cuales cubren entre el 50% y el 80% de la matrícula universitaria o entregan apoyos en montos fijos. En contraste, Funza Educa garantiza la cobertura completa no solo para el pregrado, sino también para estudios de posgrado, sumando así valor en el desarrollo profesional y académico de su población.

El fondo se implementa con
El fondo se implementa con becas al mejor rendimiento académico y becas de posgrado, fortaleciendo la movilidad profesional local - crédito Alcaldía de Bogotá

Líneas de apoyo y proceso de adjudicación

El programa se implementa mediante dos líneas principales de apoyo. La primera contempla becas al mejor rendimiento académico para acceder a programas técnicos, tecnológicos y de pregrado, mientras que la segunda se orienta a becas de posgrado, impulsando la especialización y la movilidad profesional en el municipio. El fondo articula recursos públicos, privados, académicos y sociales, lo que fortalece la cooperación interinstitucional y asegura la continuidad y sostenibilidad del programa a futuro.

La apertura de las convocatorias se irá anunciando de manera progresiva a través de las redes sociales de la Alcaldía de Funza, permitiendo que los interesados se mantengan informados sobre el proceso de inscripción, adjudicación, fechas y los mecanismos de seguimiento y control del Plan de Becas Funzano. El objetivo, según la administración, es garantizar la transparencia y el acceso equitativo a todos los jóvenes que cumplan los requisitos.

El acceso a la educación
El acceso a la educación superior en Funza es un derecho garantizado y un motor clave para la movilidad social y la integración - crédito Icetex

Una estrategia integral y de largo plazo

El impacto del fondo fue evidente durante la más reciente Feria Universitaria del municipio, que congregó a 72 Instituciones de Educación Superior y ofreció información y orientación sobre cientos de programas académicos a jóvenes y familias. El evento reforzó no solo la magnitud de la apuesta de Funza por el conocimiento, también el compromiso con el acompañamiento de sus estudiantes en cada paso de su formación.

La gestión local dejó claro que el acceso a la educación superior en Funza no es un privilegio, sino un derecho garantizado y un pilar para el desarrollo social. Con la articulación del Fondo de Educación Superior Funza Educa, el municipio no solo se convierte en referente nacional, sino que transforma la educación en el principal motor de movilidad social, integración y futuro para toda una generación de funzanos.

Temas Relacionados

Fondo de Educación Superior Funza Educa Funza Alcaldía de Funza Cundinamarca Educación superior Becas Instituciones de Educación Superior Feria Universitaria Plan de Alimentación EscolarColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Tribunal Superior de Bogotá condenó a exfiscal por prevaricato agravado en caso de narcotráfico

La decisión judicial responsabiliza a María Teresa Suárez Ochoa por emitir resoluciones contrarias a la ley durante investigaciones sobre una red de tráfico de cocaína, lo que derivó en beneficios procesales para los implicados

Infobae

Denuncian presuntos abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Edwin Gabriel Díaz narró lo que ha vivido su defendida tras denuncias de procesos indebidos por parte de uniformados

Denuncian presuntos abusos policiales y

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional

El club norteamericano realizará una gira que incluirá varios destinos durante la pretemporada de 2026

Messi jugará en Colombia, se

Serían 54 los menores que habrían muerto en bombardeos del Ejército y en enfrentamientos: “No sabemos si hay niños adicionales”

La congresista Catherine Juvinao advirtió sobre la falta de información oficial sobre los ataques

Serían 54 los menores que

Policía de Cartagena incautó una tonelada de cocaína con destino a Italia: Petro sacó pecho por el operativo

El presidente Gustavo Petro informó que el cargamento fue interceptado en la ciudad portuaria, donde los agentes lograron evitar víctimas durante la operación

Policía de Cartagena incautó una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian presuntos abusos policiales y

Denuncian presuntos abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Conoce las 10 películas que

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Las rupturas que sacudieron el mundo del espectáculo colombiano en 2025

La madre de Yeferson Cossio envió mensaje de esperanza tras fuerte accidente automovilístico

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

Deportes

Messi jugará en Colombia, se

Messi jugará en Colombia, se confirmó amistoso del Inter Miami contra Atlético Nacional

Richard Ríos se lució con el Benfica en la Champions League: así fue su primer gol ante Napoli

Luisa Agudelo, bicampeona de la Liga Femenina con Deportivo Cali, dará el paso al fútbol internacional: esta es la lista de equipos interesados

Junior vs. Deportes Tolima: detalles de la preparación del estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay

Lionel Messi recibió premio en Estados Unidos que ya le habían otorgado al ‘Pibe’ Valderrama