Este es el municipio cundinamarqués que lanzó fondo educativo que cubre el 100% de la matrícula universitaria

El municipio de Funza, en Cundinamarca, dio un paso sin precedentes en el país con el lanzamiento del Fondo de Educación Superior Funza Educa, el primer programa municipal que cubrirá el 100% del valor de la matrícula universitaria para los estudiantes con mejor desempeño académico.

El anuncio, realizado en el contexto de la Feria Universitaria, fue presentado por la alcaldesa Jeimmy Villamil, que resaltó que esta medida “marca un antes y un después en la forma de apoyar a la juventud”.

El nuevo fondo llega para fortalecer un modelo educativo que ya situaba a Funza como referente nacional. Durante años, el municipio ha construido un sistema que acompaña a sus habitantes desde los seis meses de edad hasta la vida adulta, articulando jardines infantiles, formación básica y media, universidad presencial, el programa Pasaporte Universitario, el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y alternativas de posgrado.

Garantía total de matrícula y sostenimiento

De acuerdo con la Administración municipal, el Fondo de Educación Superior Funza Educa no solo cubre la matrícula universitaria en su totalidad, también incluye un componente de sostenimiento integral para los beneficiarios.

Lo anterior, permitirá que los estudiantes no solo accedan a la universidad, sino que permanezcan y concluyan con éxito su formación académica. “Funza Educa demuestra que cuando la educación es el corazón de la gestión pública, los sueños se vuelven realidad. Hoy les decimos a nuestros jóvenes que nada es imposible. Invertir en conocimiento es la decisión más poderosa que puede tomar un gobierno”, precisó Villamil.

La iniciativa pone a Funza a la vanguardia si se compara con otros municipios certificados como Chía, Soacha, Mosquera, entre otros; los cuales cubren entre el 50% y el 80% de la matrícula universitaria o entregan apoyos en montos fijos. En contraste, Funza Educa garantiza la cobertura completa no solo para el pregrado, sino también para estudios de posgrado, sumando así valor en el desarrollo profesional y académico de su población.

Líneas de apoyo y proceso de adjudicación

El programa se implementa mediante dos líneas principales de apoyo. La primera contempla becas al mejor rendimiento académico para acceder a programas técnicos, tecnológicos y de pregrado, mientras que la segunda se orienta a becas de posgrado, impulsando la especialización y la movilidad profesional en el municipio. El fondo articula recursos públicos, privados, académicos y sociales, lo que fortalece la cooperación interinstitucional y asegura la continuidad y sostenibilidad del programa a futuro.

La apertura de las convocatorias se irá anunciando de manera progresiva a través de las redes sociales de la Alcaldía de Funza, permitiendo que los interesados se mantengan informados sobre el proceso de inscripción, adjudicación, fechas y los mecanismos de seguimiento y control del Plan de Becas Funzano. El objetivo, según la administración, es garantizar la transparencia y el acceso equitativo a todos los jóvenes que cumplan los requisitos.

Una estrategia integral y de largo plazo

El impacto del fondo fue evidente durante la más reciente Feria Universitaria del municipio, que congregó a 72 Instituciones de Educación Superior y ofreció información y orientación sobre cientos de programas académicos a jóvenes y familias. El evento reforzó no solo la magnitud de la apuesta de Funza por el conocimiento, también el compromiso con el acompañamiento de sus estudiantes en cada paso de su formación.

La gestión local dejó claro que el acceso a la educación superior en Funza no es un privilegio, sino un derecho garantizado y un pilar para el desarrollo social. Con la articulación del Fondo de Educación Superior Funza Educa, el municipio no solo se convierte en referente nacional, sino que transforma la educación en el principal motor de movilidad social, integración y futuro para toda una generación de funzanos.