Colombia

“Entre los casos más relevantes” revela Policía tras operativo contra red de explotación infantil

Un operativo coordinado entre autoridades nacionales y extranjeras permitió identificar a una mujer que involucraba a sus dos hijas en actos sexuales transmitidos en línea, mientras la Policía desarrollaba acciones dirigidas a desarticular redes dedicadas a la explotación infantil

Explotación sexual menores de edad
Explotación sexual menores de edad en Colombia- crédito Colprensa

El operativo desarrollado por la Policía Nacional, con el respaldo de organismos internacionales y entidades nacionales, permitió identificar un caso que llamó la atención de las autoridades por la forma en que operaba dentro de una red dedicada a la explotación sexual de menores, según información de Semana.

Los investigadores ubicaron a una mujer que involucraba a sus hijas, de 5 y 11 años, en conductas de carácter sexual con el propósito de recibir pagos por contenido difundido en plataformas digitales.

La Dirección de Protección de la Policía explicó que este episodio hacía parte de las actividades detectadas durante el seguimiento a una estructura que utilizaba entornos virtuales para vulnerar los derechos de menores de edad.

Explotación sexual menores de edad
Explotación sexual menores de edad en Colombia - Colprensa

En medio del procedimiento se logró acceder a material que permitió comprender la dinámica de la red, que utilizaba transmisiones en vivo y sistemas de pago internacionales para recibir dinero.

De acuerdo con la entidad, “entre los casos más relevantes de esta red criminal está el de la progenitora la cual vinculaba a sus dos hijas de 5 y 11 años en vejámenes sexuales durante transmisiones en vivo, recibiendo por medio de transferencias por PayPal sumas entre los $500.000 pesos y hasta $2’000.000 de pesos colombianos". Esta información permitió ubicar a los presuntos responsables y avanzar en acciones judiciales en varios puntos del país.

Durante el desarrollo de las diligencias, las autoridades lograron la aprehensión de seis personas señaladas de delitos como pornografía infantil, acceso carnal abusivo con menor de 18 años, proxenetismo y demanda de explotación sexual de menores, como informó la institución policial. Los hallazgos surgieron mientras se ejecutaba un conjunto de actividades investigativas orientadas a frenar el funcionamiento de grupos que operaban desde diferentes lugares del país y utilizaban medios digitales para difundir el material.

Explotación sexual menores de edad
Explotación sexual menores de edad en Colombia - crédito Reuters/Colprensa

La Policía señaló que este procedimiento se enmarca en la operación virtual denominada “El faro”, enfocada en proteger la integridad y los derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes mediante la detección de actividades delictivas en diversos entornos digitales. La estrategia incluye la verificación de plataformas, el análisis de comunicaciones y el seguimiento de transacciones financieras asociadas a la explotación infantil.

Las autoridades indicaron que las diligencias se llevaron a cabo en Bogotá, Medellín, La Guajira y Norte de Santander, con apoyo de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos. La articulación también contó con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que intervino en el proceso de restablecimiento de derechos de cinco menores vinculados al caso.

FOTO DE ARCHIVO: En esta
FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración tomada el 21 de octubre de 2025, se ve una cámara web delante de las palabras "Pornografía infantil". REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La coordinación permitió avanzar en la ubicación de perfiles que participaban en actividades relacionadas y en la identificación de los circuitos utilizados para la distribución de imágenes y videos.

En el informe policial se resaltó que durante el año 2025, la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Protección y Servicios Especiales ha llevado a cabo 239 operaciones estratégicas, de las cuales 199 se dirigieron contra actores que operaban en escenarios con riesgo para menores de edad. Como consecuencia de estas acciones, se han materializado 143 capturas y 17 aprehensiones vinculadas con delitos sexuales contra menores.

El caso que involucra a la mujer capturada generó nuevas líneas investigativas. Los análisis de conversaciones y registros electrónicos permitieron delimitar la participación de otros actores que interactuaban con la red para solicitar material o para facilitar operaciones financieras, lo que llevó a los organismos a ampliar el rastreo digital. La información recuperada fue incorporada en los expedientes que las autoridades judiciales adelantan en distintas regiones.

Los investigadores destacaron que los operativos virtuales requieren seguimiento constante, debido a que las estructuras utilizan mecanismos que buscan ocultar sus rastros en entornos digitales, y por esa razón se mantienen acciones coordinadas con agencias internacionales.

