El periodista Daniel Coronell confirmó su salida de la presidencia de Noticias Univision: este fue el motivo

Daniel Coronell, periodista colombiano - crédito @DCoronell/X

El periodista colombiano Daniel Coronell anunció que dejará la presidencia de Noticias Univision el 31 de diciembre de 2025, tras dos años al frente de la división informativa de la cadena originaria de los Estados Unidos.

El comunicador, en declaraciones a W Radio, aseguró que la decisión fue tomada de común acuerdo, y sostuvo que será sucedido por el periodista Leopoldo Gómez, quien asumirá las funciones a partir del primero de enero de 2026.

“La empresa Televisa Univisión publicó un comunicado informando que, de común acuerdo, me retiro de la presidencia de Noticias Univisión, el 31 de diciembre de este año (2025). Es decir, sigo siendo en este momento el presidente de Noticias Univisión y lo seguiré siendo por unos días más. Y me reemplazará en ese cargo un gran profesional, una persona que respeto y admiro mucho, que es el doctor Leopoldo Gómez”, indicó Coronell en la cadena radial.

Este cambio en la dirección marca el cierre de una etapa para el colombiano, quien agradeció a Univision por el respaldo recibido durante momentos complejos en su vida personal y profesional.

“Yo tengo enorme gratitud por la empresa. Este bendito trabajo me permitió, en un momento duro de mi existencia, salvar las vidas de mi hija y de mi esposa. Y también este bendito trabajo me ha permitido brindarle una educación a mis dos hijos, de la que estoy muy orgulloso”, agregó.

Durante su gestión, Daniel Coronell consolidó su posición como una de las figuras más influyentes del periodismo en español en Estados Unidos, guiando a Noticias Univision en un periodo de desafíos y transformaciones en el sector mediático.

“Estas cosas pasan, que las responsabilidades, los cargos y los honores vienen y se van. Y lo que puedo decirle es que, ante cualquier desafío, siempre responderé como un periodista. Eso es lo que soy. No soy más, pero tampoco menos”, concluyó.