Colombia

El periodista Daniel Coronell confirmó su salida de la presidencia de Noticias Univision: este fue el motivo

El comunicador colombiano aseveró que, desde enero de 2026, Leopoldo Gómez será quien asuma el cargo, tras la decisión consensuada entre Coronell y la empresa norteamericana

Guardar
Daniel Coronell, periodista colombiano -
Daniel Coronell, periodista colombiano - crédito @DCoronell/X

El periodista colombiano Daniel Coronell anunció que dejará la presidencia de Noticias Univision el 31 de diciembre de 2025, tras dos años al frente de la división informativa de la cadena originaria de los Estados Unidos.

El comunicador, en declaraciones a W Radio, aseguró que la decisión fue tomada de común acuerdo, y sostuvo que será sucedido por el periodista Leopoldo Gómez, quien asumirá las funciones a partir del primero de enero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La empresa Televisa Univisión publicó un comunicado informando que, de común acuerdo, me retiro de la presidencia de Noticias Univisión, el 31 de diciembre de este año (2025). Es decir, sigo siendo en este momento el presidente de Noticias Univisión y lo seguiré siendo por unos días más. Y me reemplazará en ese cargo un gran profesional, una persona que respeto y admiro mucho, que es el doctor Leopoldo Gómez”, indicó Coronell en la cadena radial.

Este cambio en la dirección marca el cierre de una etapa para el colombiano, quien agradeció a Univision por el respaldo recibido durante momentos complejos en su vida personal y profesional.

“Yo tengo enorme gratitud por la empresa. Este bendito trabajo me permitió, en un momento duro de mi existencia, salvar las vidas de mi hija y de mi esposa. Y también este bendito trabajo me ha permitido brindarle una educación a mis dos hijos, de la que estoy muy orgulloso”, agregó.

Durante su gestión, Daniel Coronell consolidó su posición como una de las figuras más influyentes del periodismo en español en Estados Unidos, guiando a Noticias Univision en un periodo de desafíos y transformaciones en el sector mediático.

“Estas cosas pasan, que las responsabilidades, los cargos y los honores vienen y se van. Y lo que puedo decirle es que, ante cualquier desafío, siempre responderé como un periodista. Eso es lo que soy. No soy más, pero tampoco menos”, concluyó.

Temas Relacionados

Daniel CoronellUnivisiónLeopoldo GómezPeriodista colombianoNoticias UnivisionColombia-Noticias

Más Noticias

Junior vs. Deportes Tolima: estas son las disposiciones de seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay II-2025

Los primeros noventa minutos del partido que definirá al campeón de Navidad en el fútbol colombiano están programados para el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. en la capital del Atlántico

Junior vs. Deportes Tolima: estas

La fiscal general Camargo rechaza señalamientos de Petro sobre falta de apoyo al Gobierno

El pronunciamiento de la funcionaria se produjo después de que el presidente publicara un mensaje en redes sociales en el que cuestionó la labor de la Fiscalía en el proceso de paz

La fiscal general Camargo rechaza

Así fue la reacción de una madre tras recibir brownies “de los que dan risa” de sus hijos en Barranquilla: “Los mejores”

Uno de los jóvenes es un creador de contenido que aprovechó una supuesta alianza comercial con una marca para jugarle la broma a su mamá, que solo pudo reír y reír en medio del “viaje”

Así fue la reacción de

Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

La exprotagonista de novela insinuó una relación secreta entre la ‘influencer’ paisa y el creador de ‘La casa de Alofoke’, además de criticar su paso por el ‘reality’ y su reciente cirugía estética

Yina Calderón arremetió en contra

Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

Varias reconocidas figuras del entretenimiento compartieron en redes sociales cómo los tomó el sismo que despertó a Bogotá y otras ciudades

Así fue la particular forma
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habló mamá de la patrullera

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Mariam Obregón lanzó dura crítica

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

Beéle se corona con el video más visto del año en YouTube y Vevo: Karol G también aparece en el ranking global

Diva Jessurum aseguró que la Virgen de Guadalupe se le apareció y mostró las pruebas: “Le tomé fotos y hasta hice video”

Deportes

Junior vs. Deportes Tolima: estas

Junior vs. Deportes Tolima: estas son las disposiciones de seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay II-2025

Lionel Messi recibió premio en Estados Unidos que ya le habían otorgado al ‘Pibe’ Valderrama

Jhon Arias habló de las posibilidades de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos la oportunidad de conseguir algo histórico”

Miguel Borja no iría al Cruz Azul de México: Junior FC y otros clubes de la Liga MX lo tendrían en carpeta

El colombiano Daniel Muñoz terminó involucrado en el arresto de un jugador en Londres: qué pasó