Dos madres se encerraron en una de las sedes de la Nueva EPS en Neiva exigiendo la entrega de medicamentos para sus hijos

La salud de los hijos de ambas mujeres es delicada, ya que dependen de un tratamiento continuo y especializado para evitar complicaciones graves

La crisis de la Nueva
La crisis de la Nueva EPS pone en riesgo la atención médica de más de 11 millones de afiliados en Colombia - crédito Nueva EPS

Dos madres de familia permanecen encerradas en la sede de la Nueva EPS en Neiva, donde han iniciado una huelga para exigir la entrega de medicamentos esenciales para sus hijos, quienes padecen enfermedades graves y llevan más de cuatro meses sin recibir el tratamiento necesario.

La protesta, que comenzó 9 de diciembre de 2025, busca llamar la atención sobre los retrasos en la entrega de medicamentos por parte de Colsubsidio, situación que ha puesto en riesgo la salud de los pacientes, según informó Blu Radio.

Mirlelly Rodríguez España y Sandra Milena Garzón Perdomo, las madres afectadas, decidieron permanecer dentro de las instalaciones de la Nueva EPS como medida de presión ante la falta de respuesta a sus solicitudes.

Rodríguez España le comentó al medio de comunicación que su hija, de 30 años y en condición de discapacidad, requiere con urgencia medicamentos para controlar la epilepsia, así como una silla de ruedas especializada.

“Decidimos quedarnos aquí en la Nueva EPS, porque no nos están entregando los medicamentos para nuestros hijos para controlarles la epilepsia. Llevamos más de cuatro meses que no nos entregan los medicamentos en Colsubsidio cuando uno va a reclamarlos, siempre nos dicen que están pendientes”, relató la madre.

La situación médica de los hijos de ambas mujeres es delicada, ya que dependen de un tratamiento continuo y especializado para evitar complicaciones graves.

Mirlelly Rodríguez España y Sandra
Mirlelly Rodríguez España y Sandra Milena Garzón Perdomo, decidieron encerrarse desde el día anterior y amanecer dentro de la sede de la Nueva EPS de Neiva - crédito captura de pantalla Blu Radio

Rodríguez España advirtió sobre el riesgo que enfrenta su hija si no recibe los medicamentos formulados, ya que podría sufrir convulsiones con consecuencias fatales.

Ante la gravedad del caso, la Personería de Neiva, encabezada por Jerson Andrés Bastidas, intervino en la sede de la Nueva EPS.

Bastidas declaró a Blu Radio: “Quiero informarles que, de estos dos casos, como Personería tenemos dos incidentes de desacato en un caso y otro incidente en el otro caso, teniendo en cuenta que las señoras están acá en la Nueva EPS voy a radicar otro incidente de desacato, porque en ambos casos ya les hemos radicado tutelas”. Las acciones legales previas, incluidas tutelas y desacatos, no han logrado hasta el momento que las entidades responsables entreguen los medicamentos requeridos.

Las madres expresaron en sus declaraciones que su determinación de mantener la huelga de hambre hasta obtener una respuesta efectiva de la Nueva EPS y Colsubsidio, insistiendo en la urgencia de los medicamentos para controlar las enfermedades de sus hijos y evitar desenlaces irreversibles.

La preocupación de las familias aumenta ante la posibilidad de que la falta de tratamiento provoque complicaciones severas en la salud de los pacientes, un riesgo que las madres buscan evitar a toda costa.

Ciudadano llorando le ruega a la Nueva EPS que le entregue medicamentos para su tratamiento psiquiátrico

Un paciente psiquiátrico de Neiva explicó su calvario frente a La Nación, donde relató que, aunque los fármacos existen en la Secretaría de Salud, el acceso a los mismos se diluye por trámites y deudas en las EPS y las farmacias intermediarias.

El paciente señaló una situación concreta: “Un medicamento, metadona de diez miligramos. Me da tristeza ver que en la Secretaría de Salud tienen el medicamento listo, pero me dicen allá que es Colsubsidio quien no ha pagado. No ha pagado y, pues, nos tienen sufriendo. Y más en mi caso, que dependo de ese medicamento. Tengo orden de hospitalización por psiquiatría, por dolores ya paliativos, así que me han ordenado internarme en una clínica psiquiátrica”, sostuvo el afectado a La Nación.

A la espera de la entrega, se suman los problemas personales y la urgencia médica, un tema que el paciente remarcó con vehemencia: “Y la Nueva EPS que por favor me cumplan lo más pronto posible con la hospitalización. Y esto es lo último del sufrimiento, porque soy como si fuera un habitante de calle que se encuentra atormentado por medicamentos”.

Paciente de la Nueva EPS
Paciente de la Nueva EPS exigen entrega de medicamentos psiquiátricos - crédito La Nación

Desde el 9 de octubre no ha recibido su medicación habitual, una interrupción breve en términos generales pero crítica en su caso.

El paciente remarcó que no puede permitirse ni una sola dosis omitida debido a su delicado cuadro de salud mental, obligado a recurrir a la automedicación para mitigar el dolor: “Me estoy tomando un medicamento que me formularon, bupropión, y me lo formularon una pastilla cada ocho horas, pero no, eso no me sirve de nada. Y me estoy autoformulando, tomándome dos pastas, dos pastas de esa para ver si así me hace. Y no, no me hace, no me hace. Me calma una horita y ya vuelve a sentir el dolor, a sentir el desespero”, confesó.

Las consecuencias de la falta de tratamiento adecuado han sido evidentes. El paciente enfatizó conductas de riesgo y un deterioro evidente en su calidad de vida: “De noche no duermo y también tomo para poder dormir (...) Yo tengo formulada quetiapina apenas de doscientos miligramos, pero me estoy tomando dos, entonces me estoy tomando cuatrocientos miligramos. Eso es mano de un médico, dice que yo me estoy autoformulando, pero yo qué puedo hacer, yo tengo que tratar de calmarme algo y por eso suplico por la metadona”.

De acuerdo con La Nación, estas situaciones no solo exponen la crisis actual del sistema de salud, sino que ponen de relieve el impacto humano y las malas prácticas —como la automedicación forzada— a las que se ven empujados pacientes ante la ineficiencia administrativa y financiera de las entidades responsables.

