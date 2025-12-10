Director ejecutivo de Fedesarollo renunció tras siete años de trabajo: agradeció por el “el profesionalismo y rigor académico”

Luis Fernando Mejía, reconocido economista colombiano, renunció como director ejecutivo de Fedesarrollo - crédito Fedesarrollo

Luis Fernando Mejía, uno de los economistas más influyentes de Colombia, anunció su renuncia al cargo de director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) —organización centrada en la investigación económica y social—, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

En su publicación, el economista reveló que el Consejo Directivo de Fedesarrollo había aceptado su dimisión, que será efectiva a partir del 31 de diciembre de 2025.

En su mensaje, Mejía expresó su gratitud hacia el Consejo Directivo de la institución por su “confianza y respaldo permanente” durante su gestión. Además, agradeció a los donantes y aliados de la organización por su apoyo y destacó la labor del equipo humano de Fedesarrollo, resaltando que “el profesionalismo y rigor académico” de este equipo han sido el verdadero activo estratégico de la institución.

Luis Fernando Mejía agradeció al Consejo Directivo de Fedesarrollo por su apoyo y destacó la labor del equipo humano de la institución - crédito @LuisFerMejia/X

Mejía señaló: “Cierro un ciclo de 7 años, el más largo en los 55 años de historia de la institución. Entrego una institución con una solidez financiera, prestigio técnico, proyección internacional y una capacidad probada de incidencia en la política pública. Ha sido un honor liderar Fedesarrollo durante este período”.

Junto a su publicación, el economista compartió una carta oficial de la entidad en la que se oficializó su salida y se detallaron algunos de los logros alcanzados durante su tiempo al frente de la organización.

Según el comunicado de prensa emitido por la entidad, durante los años de gestión de Mejía, la institución consolidó su liderazgo como el principal centro de investigación económica de Colombia y uno de los más importantes en América Latina.

Bajo la dirección de Luis Fernando Mejía, Fedesarrollo fue reconocida internacionalmente, ocupando el primer lugar en el Global Go To Think Tank Index para Centro y Suramérica - crédito @LuisFerMejia/X

Impacto en las políticas públicas y reconocimientos internacionales

La gestión de Luis Fernando Mejía en Fedesarrollo estuvo marcada por una serie de aportes clave a la política económica y social de Colombia; entre los momentos más destacados de su administración, el comunicado resalta su incidencia en la reactivación económica del país tras la pandemia.

Bajo su liderazgo, la institución jugó un papel fundamental en el diseño de las estrategias de recuperación económica y en el análisis técnico de reformas estructurales que tuvieron un impacto directo en la política pública.

Fedesarrollo también fue un actor clave en el análisis de las reformas tributaria, pensional y laboral, aportando ideas y recomendaciones que fueron esenciales para la toma de decisiones del Gobierno en estos temas nacionales. La institución agregó que lograron destacarse en la producción de estudios de alta calidad sobre diversas áreas de la política económica y social.

Luis Fernando Mejía se despidió de Fedesarrollo con la satisfacción de haber fortalecido la institución tanto a nivel nacional como internacional - crédito Fedesarrollo

En cuanto al posicionamiento nacional e internacional de Fedesarrollo, Mejía logró consolidar la organización como un referente de pensamiento económico a nivel global.

En el Global Go To Think Tank Index, realizado por la Universidad de Pensilvania —informe anual que clasifica a los principales centros de pensamiento a nivel mundial, evaluando su impacto en el análisis de políticas públicas—, Fedesarrollo se ubicó en el primer lugar de Centro y Suramérica y fue reconocida como una de las organizaciones más admiradas de Colombia por más de 1.400 líderes de opinión.

Además, bajo la ejecución de Luis Fernando Mejía, la entidad promovió la internacionalización de la institución mediante la creación de la Red de Centros de Pensamiento de las Américas (Cepas), convirtiéndose en su primer vicepresidente.

Fedesarrollo es una institución que ha sido clave en la elaboración de políticas públicas de impacto para Colombia - crédito Europa Press

Organización líder en investigación económica y social

Cabe destacar que Fedesarrollo es un centro de pensamiento independiente y sin ánimo de lucro en Colombia, fundado en 1970, dedicado a la investigación en política económica y social. Su labor se centra en generar conocimiento técnico y análisis sobre temas clave para el desarrollo del país, como macroeconomía, sostenibilidad y política social.

A través de sus estudios, publicaciones y debates públicos, la organización influye en el diseño y la mejora de las políticas públicas en Colombia. Actúa como un puente entre el sector académico, el gobierno y el mundo empresarial, con el que busca fortalecer la economía de mercado y promover la inclusión social.

Con más de 50 años de trayectoria, Fedesarrollo se consolidó como una voz técnica y confiable, financiada por recursos mixtos, que contribuye al desarrollo económico y social de Colombia mediante su enfoque independiente y riguroso; el Banco de la República es una de las entidades que usa sus investigaciones como soporte.