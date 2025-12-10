Colombia

Desafío Siglo XXI: Yudisa y Lucho fueron eliminados dando paso a las mejores parejas de la temporada 2025

El Desafío a Muerte cambió el rumbo de la competencia para los que quedan en pie

La joven lloró de impotencia
La joven lloró de impotencia por el resultado - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El capítulo del Desafío Siglo XXI emitido el 9 de diciembre de 2025 se convirtió en la última oportunidad para las cuatro parejas que se enfrentaron al Desafío a Muerte para demostrar que podrían hacer parte de la siguiente etapa. Entre los desafiantes se encontraban las parejas conformadas por Gero y Rosa, Julio y Tina, Isa y Leo, Yudisa y Lucho.

Antes de que los desafiantes se enfrentaran en su último reto, Potro sorprendió con su curiosa manera de motivar a Lucho para que regresara, pues le dio $2 millones, con el fin de que regresara del Box Negro y siguiera luchando en el concurso, a pesar de que Zambrano, capitán de Gamma, no lo quiere allí por sus diferencias de pensamiento.

El joven no dudó en agradecerle a su compañero y contarle a los demás lo ocurrido mostrando su motivación para volver tras la prueba.

Potro le dio dinero a
Potro le dio dinero a su compañero para que regresara - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La prueba consistía en superar obstáculos mientras que los participantes cargaban objetos pesados, lo que afectó en gran medida el tiempo de la prueba y llevó a los participantes a la desesperación. Así ocurrió con el mismo Lucho, que en un tramo de la prueba no logró avanzar, lo que hizo llorar a su dupla Yudisa.

La primera pareja en superar la prueba fue Rosa y Gero, Isa y Leo también superaron el Box y avanzaron en la competencia, lo que fue ampliamente celebrado por Zambrano, capitán de Gamma, que tuvo inconvenientes con Tina y Julio, que se quedaron al final compitiendo con Lucho y Yudisa.

Entre tanto, los participantes de Alpha se mostraron preocupados por el futuro de sus compañeros y no dudaron en darles consejos para que continuaran avanzando. Pese al apoyo recibido, Lucho y Yudisa no lograron avanzar y se convirtieron en los nuevos eliminados de la competencia.

El líder del equipo naranja
El líder del equipo naranja celebró el resultado - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

En medio de la situación, sus compañeros no dudaron en acercarse a ellos para darles palabras de aliento, mientras que algunos de ellos lloraban al saber que el sueño de sus compañeros llegaba a su fin.

En las redes sociales, los internautas se mostraron molestos con la joven deportista, pues aseguran que ella pudo cambiar su destino y no aprovechó la opción: “Yudisa tuvo la oportunidad de cambiar ese petaco de Lucho, por Kevin y vea, eso de parejas no sirve”, recordando cuando pudo cambiar a una persona de equipo.

Yudisa aseguró que sintió felicidad y orgullo al pasar por el Desafío y agradeció a Rosa por ser la primera en acercarse a ella: “La quiero ver colgándose una medalla olímpica porque es una excelente atleta”, dijo la participante de Gamma.

Lucho se despidió entre lágrimas, mientras que Zambrano se reía y aseguraba que pese a intentarlo se iba para su casa, como él lo había anticipado anteriormente.

La despedida le dolió a
La despedida le dolió a todos los integrantes del equipo - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Valentina volvió a llorar por Lucho

La salida del participante afectó en gran medida a la joven modelo, que es oriunda de Girardot, pues se acercó a su compañero de equipo y exnovio para expresarle unas palabras sin recibir ninguna respuesta de vuelta. Esto la afectó emocionalmente, por lo que se puso a llorar y le contó a Isa, del equipo contrario, cómo se sentía.

“Tú mamá está orgullosa, porque eres una persona noble, que no se rinde. Quiero que sigas resaltando y siendo ese Daniel, el cual es un ejemplo para muchas personas. No te sientas culpable, porque tú lo diste hasta el final”, le dijo Valentina a su ex.

En su relato a Isa le dijo: “Ahorita le dije unas palabras tan wow, como de moral, no me dijo nada, y abrazó a todos”. La joven le respondió que Lucho no la merece y que debe mostrarse fuerte.

