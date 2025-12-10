Desafío Siglo XXI: Yudisa y Lucho fueron eliminados dando paso a las mejores parejas de la temporada 2025

La joven lloró de impotencia por el resultado - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El capítulo del Desafío Siglo XXI emitido el 9 de diciembre de 2025 se convirtió en la última oportunidad para las cuatro parejas que se enfrentaron al Desafío a Muerte para demostrar que podrían hacer parte de la siguiente etapa. Entre los desafiantes se encontraban las parejas conformadas por Gero y Rosa, Julio y Tina, Isa y Leo, Yudisa y Lucho.

Antes de que los desafiantes se enfrentaran en su último reto, Potro sorprendió con su curiosa manera de motivar a Lucho para que regresara, pues le dio $2 millones, con el fin de que regresara del Box Negro y siguiera luchando en el concurso, a pesar de que Zambrano, capitán de Gamma, no lo quiere allí por sus diferencias de pensamiento.

El joven no dudó en agradecerle a su compañero y contarle a los demás lo ocurrido mostrando su motivación para volver tras la prueba.

La prueba consistía en superar obstáculos mientras que los participantes cargaban objetos pesados, lo que afectó en gran medida el tiempo de la prueba y llevó a los participantes a la desesperación. Así ocurrió con el mismo Lucho, que en un tramo de la prueba no logró avanzar, lo que hizo llorar a su dupla Yudisa.

La primera pareja en superar la prueba fue Rosa y Gero, Isa y Leo también superaron el Box y avanzaron en la competencia, lo que fue ampliamente celebrado por Zambrano, capitán de Gamma, que tuvo inconvenientes con Tina y Julio, que se quedaron al final compitiendo con Lucho y Yudisa.

Entre tanto, los participantes de Alpha se mostraron preocupados por el futuro de sus compañeros y no dudaron en darles consejos para que continuaran avanzando. Pese al apoyo recibido, Lucho y Yudisa no lograron avanzar y se convirtieron en los nuevos eliminados de la competencia.

En medio de la situación, sus compañeros no dudaron en acercarse a ellos para darles palabras de aliento, mientras que algunos de ellos lloraban al saber que el sueño de sus compañeros llegaba a su fin.

En las redes sociales, los internautas se mostraron molestos con la joven deportista, pues aseguran que ella pudo cambiar su destino y no aprovechó la opción: “Yudisa tuvo la oportunidad de cambiar ese petaco de Lucho, por Kevin y vea, eso de parejas no sirve”, recordando cuando pudo cambiar a una persona de equipo.

Yudisa aseguró que sintió felicidad y orgullo al pasar por el Desafío y agradeció a Rosa por ser la primera en acercarse a ella: “La quiero ver colgándose una medalla olímpica porque es una excelente atleta”, dijo la participante de Gamma.

Lucho se despidió entre lágrimas, mientras que Zambrano se reía y aseguraba que pese a intentarlo se iba para su casa, como él lo había anticipado anteriormente.

Valentina volvió a llorar por Lucho

La salida del participante afectó en gran medida a la joven modelo, que es oriunda de Girardot, pues se acercó a su compañero de equipo y exnovio para expresarle unas palabras sin recibir ninguna respuesta de vuelta. Esto la afectó emocionalmente, por lo que se puso a llorar y le contó a Isa, del equipo contrario, cómo se sentía.

“Tú mamá está orgullosa, porque eres una persona noble, que no se rinde. Quiero que sigas resaltando y siendo ese Daniel, el cual es un ejemplo para muchas personas. No te sientas culpable, porque tú lo diste hasta el final”, le dijo Valentina a su ex.

En su relato a Isa le dijo: “Ahorita le dije unas palabras tan wow, como de moral, no me dijo nada, y abrazó a todos”. La joven le respondió que Lucho no la merece y que debe mostrarse fuerte.