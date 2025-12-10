Cuatro presos, incluido un homicida, se fugan del CAI La Victoria en el sur de Barranquilla

El escape de los cuatro hombres encendió las alarmas sobre la seguridad en los centros de detención del área metropolitana. - crédito Colprensa

Cuatro hombres privados de libertad, uno de ellos señalado por homicidio, se escaparon este martes 9 de noviembre del CAI La Victoria, situado en el suroccidente de Barranquilla. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando un vecino observó la maniobra que permitió a los presos salir de la zona de detención transitoria y alertó a la Policía.

El relato de testigos describe cómo los reclusos usaron un árbol ubicado detrás del CAI para trepar y saltar la pared, alcanzando la calle sin mayores dificultades. Apenas lograron superar el muro, abordaron rápidamente un taxi que los esperaba cerca del lugar y se alejaron con rumbo desconocido.

Identidades y antecedentes de los fugados

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los evadidos fueron identificados como Dinis Rafael Gómez Alfaro, Eneyber David Bravo Ochoa, Heider Alberto Murcia Moreno y Sebastián José Castro González. La Policía detalló los antecedentes judiciales de cada uno:

Dinis Rafael Gómez Alfaro : Capturado por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de arma de fuego.

Eneyber David Bravo Ochoa : Procesado por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego.

Heider Alberto Murcia Moreno : Señalado por homicidio y hurto calificado.

Sebastián José Castro González: Detenido por hurto calificado.

El caso de Heider Alberto Murcia Moreno ha llamado la atención, ya que, según las autoridades, este joven de 21 años había sido capturado recientemente como presunto responsable del homicidio de un adulto mayor en el sector de Puerta Dorada, en el sur de Barranquilla.

La víctima, Fredy José Torres Díaz, de 61 años, fue atacada la madrugada del 10 de octubre cuando se dirigía a su lugar de trabajo y esperaba transporte público. Durante el asalto, recibió una herida con arma blanca en el tórax al oponerse al hurto, lo que le causó la muerte en el lugar.

El operativo de búsqueda

Tras conocer la noticia de la evasión, las autoridades pusieron en marcha un plan de búsqueda y control en distintos puntos de Barranquilla. Este esfuerzo pretende dar con el paradero de los cuatro fugitivos, quienes hasta el momento permanecen en libertad.

La fuga se suma a la preocupación de los organismos de seguridad por la seguridad en los centros de detención temporal. Los CAI, a pesar de su carácter transitorio, han recibido un flujo constante de capturados que superan su capacidad, lo que permite escenarios de vulnerabilidad como el ocurrido en La Victoria.

Segunda fuga masiva en menos de un mes

La evasión de los cuatro reclusos marca la segunda fuga múltiple ocurrida en el área metropolitana de Barranquilla en menos de un mes. El pasado 23 de noviembre, siete hombres escaparon de un CAI del municipio de Soledad, cercano a la capital del Atlántico, durante las primeras horas de la madrugada. Aunque las autoridades lograron recapturar a tres de ellos en las horas siguientes, el resto no ha sido localizado.

Este patrón reciente de escapes en centros de detención temporales ha puesto en alerta a los organismos de control y a la población, que exige mayores garantías de seguridad y el reforzamiento de las infraestructuras policiales.

Otras fugas recientes en el país

El fenómeno no es exclusivo del Caribe colombiano. En los últimos días se han reportado otras evasiones en diferentes regiones. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó sobre la fuga de Dairo Arcadio Zapata Mazo el pasado 8 de diciembre en el municipio de Itagüi. Zapata Mazo, condenado a 35 años por extorsión, secuestro, desaparición forzada y concierto para delinquir, evadió los controles de la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz, donde se encontraba recluido. Las autoridades permanecen con el operativo abierto, en busca de su recaptura.

Y otro caso precedente que aún está bajo investigación es el de David Nieves Mosquera, quien escapó de la cárcel La Picota de Bogotá implementando una modalidad conocida como el “cambiazo”. Nieves Mosquera, sentenciado a 28 años por extorsión, logró sustituir su identidad con la de un visitante, evadiendo la vigilancia penitenciaria y saliendo del recinto como civil.

La perito encargada del procedimiento habría validado la huella dactilar del visitante, error que facilitó la evasión. El caso expuso debilidades tanto humanas como tecnológicas en las rutinas de control de identidad.

Preocupación creciente por la seguridad penitenciaria

Los incidentes descritos evidencian fallas estructurales y procedimientos que dificultan la custodia de personas privadas de la libertad en Colombia. Las autoridades han reforzado los protocolos de control y avanzan en investigaciones internas, en busca de corregir estas vulnerabilidades y evitar nuevas fugas en el futuro cercano.

La fuga del CAI La Victoria, el escape en Soledad, la evasión en Itagüi y el caso de La Picota, evidencian la complejidad del fenómeno penitenciario en diferentes puntos del país. Mientras continúan los operativos para dar con el paradero de los reclusos y responsables de las recientes evasiones, persiste la demanda social por mejoras inmediatas en la seguridad de los establecimientos de reclusión.