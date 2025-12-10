Cambios pensionales en nuevo decreto del Gobierno generan dudas sobre efectos en los ahorros ciudadanos

Sistema pensional en Colombia - crédito Colprensa

En días recientes, el Gobierno Nacional dio a conocer un proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda que introduce ajustes en el funcionamiento del sistema pensional.

La propuesta busca reemplazar el mecanismo que cubre el deslizamiento del salario mínimo, un componente fundamental para calcular y actualizar ciertos pagos pensionales, según informó Semana.

El actual mecanismo permite compensar la diferencia que surge cuando el salario mínimo aumenta por encima de lo proyectado.



Esa cobertura facilita que quienes acceden a una pensión equivalente al mínimo mantengan el ajuste anual correspondiente, lo que a su vez sostiene el equilibrio en productos financieros como las rentas vitalicias inmediatas y diferidas.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Trabajo, el esquema vigente funciona como respaldo para las aseguradoras que asumen el riesgo derivado de las variaciones del salario mínimo y del IPC. Este soporte resulta decisivo en la operación de las rentas vitalicias que contratan los afiliados del Régimen de Ahorro Individual.



El valor cubierto por el Gobierno asciende aproximadamente a 2 billones de pesos anuales, una cifra que, según actores de la industria, explica parte del interés del Ejecutivo en revisar su continuidad. Los fondos privados y aseguradoras han advertido que la eliminación o modificación del mecanismo podría generar efectos en quienes ya se han pensionado o están próximos a hacerlo, inquietud que ha incrementado la atención sobre el proyecto.

El decreto presentado será objeto de análisis dentro de los espacios de control político. Mientras tanto, varios actores han manifestado preocupaciones sobre la posibilidad de que la medida altere expectativas de ahorro, proyecciones de pago o dinámicas internas del mercado asegurador.

Por su parte, Colpensiones realizó un examen preliminar de la propuesta y aclaró varios puntos relacionados con su operación. La entidad subrayó que las pensiones que administra no dependen de rentas vitalicias contratadas con aseguradoras, sino que se financian directamente con recursos del sistema, tal como está establecido en las normas del Régimen de Prima Media.

Ese detalle es relevante, pues en el RPM el reajuste de pensiones vinculadas al salario mínimo ya se encuentra definido en la Ley 100. Esto implica que los incrementos anuales están garantizados por el propio presupuesto del sistema, sin requerir una cobertura adicional como la que se analiza modificar en el nuevo decreto.



En su explicación más detallada, Colpensiones reiteró que “a las compañías aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias en el RAIS, a los fondos privados y al Ministerio de Hacienda, que financia la cobertura cuando el deslizamiento es positivo. De esta manera, como Colpensiones no participa en este esquema, ya que en el RPM las pensiones se reajustan directamente por ley y se pagan con recursos del sistema, sin intervención de aseguradoras ni necesidad de cobertura, no se ve impactada la entidad por el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda”.

Este señalamiento busca diferenciar el impacto potencial entre los dos regímenes del sistema. Mientras las aseguradoras y los fondos privados estudian los efectos que tendría la modificación del mecanismo, Colpensiones sostiene que sus procesos internos no se verían alterados. La aclaración también apunta a tranquilizar a los afiliados del Régimen de Prima Media, quienes dependen de la actualización legal establecida para las mesadas vinculadas al salario mínimo.

A pesar de las precisiones, persisten interrogantes sobre el alcance real que podría tener el decreto una vez entre en vigencia. El debate se mantiene activo debido a que las rentas vitalicias representan un componente central para miles de personas que estructuran su jubilación a través del RAIS, y los cambios en la cobertura del deslizamiento podrían modificar la manera en que se calculan o proyectan esos ingresos.

En este contexto, las aseguradoras analizan cómo ajustar sus modelos de riesgo, mientras que los fondos privados revisan los escenarios en los que la ausencia de la cobertura afectaría la planificación financiera de los afiliados. El Gobierno, por su parte, evalúa las implicaciones fiscales y la sostenibilidad del esquema actual, considerando el costo que representa para las finanzas públicas.

Hasta ahora, no se han anunciado fechas para una decisión definitiva, pero el proyecto continuará en discusión en los espacios correspondientes. El sector pensional permanece atento al avance del trámite, dado que los cambios propuestos podrían modificar procesos clave en la estructura de jubilación que utilizan diferentes grupos de trabajadores en el país.