Colombia

Cambios pensionales en nuevo decreto del Gobierno generan dudas sobre efectos en los ahorros ciudadanos

Cambios pensionales en nuevo decreto del Gobierno generan dudas sobre efectos en los ahorros ciudadanos

Guardar
Sistema pensional en Colombia
Sistema pensional en Colombia - crédito Colprensa

En días recientes, el Gobierno Nacional dio a conocer un proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda que introduce ajustes en el funcionamiento del sistema pensional.

La propuesta busca reemplazar el mecanismo que cubre el deslizamiento del salario mínimo, un componente fundamental para calcular y actualizar ciertos pagos pensionales, según informó Semana.

El actual mecanismo permite compensar la diferencia que surge cuando el salario mínimo aumenta por encima de lo proyectado.

Semanas de cotización - Edad
Semanas de cotización - Edad para pensionarse - Reforma pensional - Gobierno nacional - Gustavo Petro - Sistema de Seguridad Social - Corte Suprema de Justicia - Pensión en Colombia - Fondos privados de pensiones - Colpensiones - Pensionados Colombia|crédito Freepik

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esa cobertura facilita que quienes acceden a una pensión equivalente al mínimo mantengan el ajuste anual correspondiente, lo que a su vez sostiene el equilibrio en productos financieros como las rentas vitalicias inmediatas y diferidas.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Trabajo, el esquema vigente funciona como respaldo para las aseguradoras que asumen el riesgo derivado de las variaciones del salario mínimo y del IPC. Este soporte resulta decisivo en la operación de las rentas vitalicias que contratan los afiliados del Régimen de Ahorro Individual.

Semanas de cotización - Edad
Semanas de cotización - Edad para pensionarse - Reforma pensional - Gobierno nacional - Gustavo Petro - Sistema de Seguridad Social - Corte Suprema de Justicia - Pensión en Colombia - Fondos privados de pensiones - Colpensiones - Pensionados Colombia|crédito Freepik

El valor cubierto por el Gobierno asciende aproximadamente a 2 billones de pesos anuales, una cifra que, según actores de la industria, explica parte del interés del Ejecutivo en revisar su continuidad. Los fondos privados y aseguradoras han advertido que la eliminación o modificación del mecanismo podría generar efectos en quienes ya se han pensionado o están próximos a hacerlo, inquietud que ha incrementado la atención sobre el proyecto.

El decreto presentado será objeto de análisis dentro de los espacios de control político. Mientras tanto, varios actores han manifestado preocupaciones sobre la posibilidad de que la medida altere expectativas de ahorro, proyecciones de pago o dinámicas internas del mercado asegurador.

Por su parte, Colpensiones realizó un examen preliminar de la propuesta y aclaró varios puntos relacionados con su operación. La entidad subrayó que las pensiones que administra no dependen de rentas vitalicias contratadas con aseguradoras, sino que se financian directamente con recursos del sistema, tal como está establecido en las normas del Régimen de Prima Media.

Ese detalle es relevante, pues en el RPM el reajuste de pensiones vinculadas al salario mínimo ya se encuentra definido en la Ley 100. Esto implica que los incrementos anuales están garantizados por el propio presupuesto del sistema, sin requerir una cobertura adicional como la que se analiza modificar en el nuevo decreto.

Semanas de cotización - Edad
Semanas de cotización - Edad para pensionarse - Reforma pensional - Gobierno nacional - Gustavo Petro - Sistema de Seguridad Social - Corte Suprema de Justicia - Pensión en Colombia - Fondos privados de pensiones - Colpensiones - Pensionados Colombia| crédito iStock

En su explicación más detallada, Colpensiones reiteró que “a las compañías aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias en el RAIS, a los fondos privados y al Ministerio de Hacienda, que financia la cobertura cuando el deslizamiento es positivo. De esta manera, como Colpensiones no participa en este esquema, ya que en el RPM las pensiones se reajustan directamente por ley y se pagan con recursos del sistema, sin intervención de aseguradoras ni necesidad de cobertura, no se ve impactada la entidad por el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda”.

Este señalamiento busca diferenciar el impacto potencial entre los dos regímenes del sistema. Mientras las aseguradoras y los fondos privados estudian los efectos que tendría la modificación del mecanismo, Colpensiones sostiene que sus procesos internos no se verían alterados. La aclaración también apunta a tranquilizar a los afiliados del Régimen de Prima Media, quienes dependen de la actualización legal establecida para las mesadas vinculadas al salario mínimo.

A pesar de las precisiones, persisten interrogantes sobre el alcance real que podría tener el decreto una vez entre en vigencia. El debate se mantiene activo debido a que las rentas vitalicias representan un componente central para miles de personas que estructuran su jubilación a través del RAIS, y los cambios en la cobertura del deslizamiento podrían modificar la manera en que se calculan o proyectan esos ingresos.

En este contexto, las aseguradoras analizan cómo ajustar sus modelos de riesgo, mientras que los fondos privados revisan los escenarios en los que la ausencia de la cobertura afectaría la planificación financiera de los afiliados. El Gobierno, por su parte, evalúa las implicaciones fiscales y la sostenibilidad del esquema actual, considerando el costo que representa para las finanzas públicas.

Hasta ahora, no se han anunciado fechas para una decisión definitiva, pero el proyecto continuará en discusión en los espacios correspondientes. El sector pensional permanece atento al avance del trámite, dado que los cambios propuestos podrían modificar procesos clave en la estructura de jubilación que utilizan diferentes grupos de trabajadores en el país.

Temas Relacionados

pensiones en Colombiarentas vitaliciasColpensionesMinisterio de HaciendaColombia-noticias

Más Noticias

Qué ganan y qué arriesgan Sergio Fajardo y Abelardo De la Espriella al no ir a consulta en 2026

Sin estructuras colectivas que respalden sus candidaturas, la viabilidad de conquistar electores dependerá de la fortaleza individual y de la capacidad para atraer nuevos apoyos durante la campaña

Qué ganan y qué arriesgan

Lina Cuartas asume como gobernadora encargada de Antioquia en remplazo de Andrés Julián Rendón

Lina Cuartas se desempeñaba como secretaria Privada de la Gobernación de Antioquia

Lina Cuartas asume como gobernadora

Nequi: Cómo recargar su cuenta de desde el celular sin acudir a corresponsales bancarios

Nequi ofrece una alternativa digital para añadir saldo mediante PSE, sin filas ni intermediarios. El proceso puede realizarse desde el celular o la página web y garantiza seguridad en cada transacción

Nequi: Cómo recargar su cuenta

“Entre los casos más relevantes” revela Policía tras operativo contra red de explotación infantil

Un operativo coordinado entre autoridades nacionales y extranjeras permitió identificar a una mujer que involucraba a sus dos hijas en actos sexuales transmitidos en línea, mientras la Policía desarrollaba acciones dirigidas a desarticular redes dedicadas a la explotación infantil

“Entre los casos más relevantes”

Veedores solicitan claridad a la Procuraduría para evitar frenos en la modernización del alumbrado en Cali

Los veedores de servicios públicos en Cali pidieron a la Procuraduría precisar el alcance de la investigación sobre el alumbrado público, al advertir que cualquier suspensión podría afectar la continuidad de obras consideradas esenciales para los usuarios

Veedores solicitan claridad a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Raba reveló su

Juan Pablo Raba reveló su drástico cambio físico para un personaje que nunca filmó: la transformación marcó su carrera

“Quiero vivir aquí”: la mujer italiana que abandonó su país para pasar una Navidad en Cartagena

Desafío Siglo XXI: Yudisa y Lucho fueron eliminados dando paso a las mejores parejas de la temporada 2025

Un año después, el ibaguereño Michael Mejía reveló lo que hizo con el auto morado de Shakira: “Lloré en tu carro y también sané”

Yeferson Cossio alarmó a sus seguidores tras revelar aparatoso accidente que sufrió su madre: “Valoren mucho a sus papás”

Deportes

Dimayor confirmó fecha y hora

Dimayor confirmó fecha y hora para el sorteo de la Liga BetPlay del 2026, que se jugará en el formato de ‘play-offs’: esto se sabe

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

Linda Caicedo va tras cifra histórica de James Rodríguez en el Real Madrid

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich