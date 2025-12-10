Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

El susto, el humor y las mascotas: así reaccionaron las celebridades al temblor en Colombia - crédito Jesús Aviles

El fuerte temblor que sacudió a Colombia durante la madrugada del miércoles 10 de diciembre de 2025 provocó una oleada de reacciones en redes sociales, donde tanto ciudadanos como figuras públicas compartieron sus experiencias y emociones ante el inesperado movimiento sísmico.

El sismo, cuyo epicentro se localizó en Los Santos, Santander, se registró a las 03:27 a. m. y fue lo suficientemente intenso como para interrumpir el sueño de millones de personas, generando desalojos preventivos en edificios residenciales y conjuntos privados de varias zonas de Bogotá ante el temor de posibles réplicas.

Entre las celebridades que se pronunciaron en redes sociales estuvo la influencer y locutora Valentina Taguado, la cual a través de sus historias de Instagram, mostró su asombro con respecto a lo que sucedía, mientras que la modelo y creadora de contenido Laura González compartió que el temblor la despertó de manera abrupta y que el susto fue tan intenso que necesitó varios minutos para recuperar la calma.

“Uy ese temblor, ¿qué?“, escribió con un emoji de susto.

Así reaccionó Valentina Taguado al sismo del 10 de diciembre - crédito @valentinataguado/IG

La presentadora Maleja Restrepo optó por una reacción más distendida, publicando un video en el que su perro se acercaba a ella y acompañándolo con un comentario humorístico de doble sentido, lo que generó risas entre sus seguidores y confirmó la magnitud del sismo.

En sus propias palabras: “Espero todos estén bien. Tembló. Yo lo sentí durísimo (el temblor), ¿ustedes?”, expresó Maleja,

Otra de las reacciones que llamó la atención la de la creadora de contenido Tuti Vargas, que aseguró no haber sentido nada y que fue la actriz Juliana Galvis la que la alertó. De hecho, terminó pidiéndole ayuda para que en la próxima no la deje esperar tanto y la llamé de inmediato.

“¿Cómo así que tembló? Yo ni me di cuenta, estaba profunda. Esta mañana me levanté y vi, pues, mi Instagram. Pues vi muchos mensajes como: ‘Oigan, tembló como a las tres de la mañana. ¿Ustedes creen? Le escribí a Juli Galvis, que es una vecina acá de mi edificio, y le dije: ‘¿Cómo así que tembló?’ Y me dijo: ‘Tuti, tembló durísimo, hubo un montón de ruido’. Oigan, yo duermo y caigo como una roca, no me doy cuenta de nada. Me da angustia. O sea, ¿qué tal que se acabe el mundo y yo no me doy cuenta? Ya saben mis vecinos, si algo así pasa, por favor, despiértenme. O sea, vengan a mi casa y me despiertan porque perfectamente se acaba el mundo y no me doy cuenta. No me doy cuenta, no, esto... A la próxima me sacas de la casa Juliana Galvis“, expresó Vargas.

Tuti Vargas no se dio cuenta del temblor que sacudió a Bogotá el 10 de diciembre y fue Juliana Galvis la que la alertó - crédito @tutivargas/IG

La influenciadora explicó que su falta de escuchar ese tipo de situaciones se debe a una situación que realiza todas las noches antes de dormir.

“¿Saben qué pasa? Yo normalmente duermo con taponcitos en los oídos, me acostumbré hace muchos años porque tenía un personaje que roncaba y me acostumbré a dormir con eso y ya duermo casi que todos los días con eso y yo creo que fue por eso que no me di cuenta”, contó Tuti.

Finalmente, el influenciador Camilo Triana causó risas entre los internautas al subir un video a su TikTok en el que dejó ver cómo se sintió con el hecho de que hubiera quedado despierto a la madrugada por culpa del sismo.

“Agg, vida hijueputa. No podía temblar a las cinco, no, a las 3:30 tenía que temblar. Ya, magnus (le avisa a su perro), levántese y camine de una vez a trabajar, porque ya qué, ya a hacer tinto”, mencionó Triana disgustado y esto causó varias risas entre sus fans, incluso, hubo varios que aseguraron sentirse identificados con su sentir.

La reacción de Camilo Triana por el temblor del 10 de diciembre causó risas entre los seguidores - crédito @camilotriaana/tiktok