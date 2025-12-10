Así fue el encontronazo de María Corina Machado con guerrillas colombianas que reveló su hija en la entrega del Premio Nobel de Paz: “Reina el miedo”

Audio de María Corina Machado camino a Oslo - crédito Premio Nobel de Paz

El testimonio de María Corina Machado sobre la violencia y el control armado en la frontera venezolana resonó en Oslo, Noruega, a través de la voz de su hija, Ana Corina Sosa Machado, que leyó el discurso que la dirigente opositora no pudo pronunciar personalmente debido a su situación de clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

El relato, presentado durante la ceremonia del Premio Nobel de Paz, expuso la magnitud del desafío que enfrentan los habitantes de la zona de Delicias, un caserío del estado Táchira dominado por guerrillas colombianas y el narcotráfico, donde la vida cotidiana está marcada por el miedo y la ausencia de Estado.

Así fue el encontronazo de María Corina Machado con guerrillas colombianas que reveló su hija en la entrega del Premio Nobel de Paz - crédito Leonhard Foeger/Reuters

En el cierre del acto, Sosa Machado anticipó la inminente llegada de María Corina Machado a Oslo, donde se reunirá con su familia y con representantes de distintos países que participaron en la entrega del galardón. La dirigente opositora, que fue sancionada por el régimen tras su victoria en las primarias, se convirtió en símbolo de la resistencia democrática venezolana, según el discurso leído por su hija.

El episodio central del discurso reconstruyó una visita de Machado a Delicias durante su campaña, un lugar donde, según Sosa Machado era “un pequeño caserío tomado por la guerrilla colombiana y por el narcotráfico, donde ni una gallina puede venderse sin permiso de los criminales”.

La líder política venezolana describió el momento como una muestra del poder y control que pueden tener los grupos armados ilegales - crédito Federico Rios/Reuters

La zona, ubicada en el municipio Pedro María Ureña y próxima a la frontera con Norte de Santander, fue señalada durante años por la presencia del ELN y disidencias de las Farc, que controlan pasos irregulares y rutas de contrabando. El discurso subrayó que ningún candidato había visitado Delicias desde 1978, lo que acentuó la excepcionalidad de la presencia de Machado en el caserío.

Sosa Machado relató un momento especialmente significativo durante la visita: “Mientras subíamos la montaña, vi banderas de Venezuela ondeando en cada una de aquellas humildes casas. Pregunté, ingenuamente, si era un día de fiesta nacional. Alguien me susurró: ‘No. Aquí la bandera se mantiene escondida. Sacarla es peligroso. Hoy la gente la alzó para darte las gracias por atreverte a venir’”. Este gesto, según la lectura, fue interpretado como un acto de gratitud y valentía de los habitantes, que arriesgaron su seguridad para expresar su apoyo a la líder opositora.

El discurso también describió cómo las familias del caserío enfrentaron a los grupos armados que dominaban sus vidas y, junto a Machado, entonaron el himno nacional. Sosa Machado calificó este acto como “un acto frágil y desafiante de soberanía en una zona donde durante años ha reinado el miedo”. La lectura enfatizó que estos recorridos transformaron la campaña en “reuniones íntimas de miles de personas” que, entre abrazos, rezos y llanto, comprendieron que “la lucha no era solo electoral, sino ética, existencial y espiritual”.

A un año de las elecciones presidenciales que, según Sosa Machado, “se robó el régimen de Nicolás Maduro”, el desafío principal era unir a las fuerzas democráticas y restaurar la confianza en el voto. Las primarias, afirmó, lograron ese objetivo al consolidar una red ciudadana sin precedentes en Venezuela y otorgar la victoria a María Corina Machado.

Ana Corina Sosa Machado recibió el Premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega, en nombre de su madre - crédito Leonhard Foeger/Reuters

Por último, destacó el papel de Venezuela como refugio para todos los ciudadanos del mundo: “Abrimos los brazos a migrantes y exiliados de todos los rincones del mundo: españoles que huían de la guerra civil, italianos y portugueses escapando de la pobreza y las dictaduras, judíos que dejaban atrás el Holocausto, chilenos, argentinos y uruguayos que huían de los regímenes militares, cubanos que repudiaban el comunismo y familias enteras de Colombia, Líbano y Siria que buscaban la paz. Les dimos hogar, escuela y seguridad, y todos ellos se hicieron venezolanos”.