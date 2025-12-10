Colombia

Accidente en Bucaramanga: tractomula perdió el control y la cerveza que llevaba terminó en la carretera afectando la movilidad en el sector

La caída de estibas desde un vehículo de carga en una curva de Bucaramanga provocó el esparcimiento de botellas y líquido sobre la calzada

La caída de estibas de
La caída de estibas de cerveza desde una tractomula provocó el cierre temporal de la vía y afectó la movilidad local - crédito Captura video

La movilidad en el sector de Morrorrico, Bucaramanga (Santander), se vio afectada tras la caída de estibas cargadas con cerveza, que cayeron desde una tractomula durante la tarde del martes 9 de diciembre.

El incidente, registrado por cámaras de seguridad, revela cómo el vehículo perdió parte de su carga al tomar una curva conocida como Las Piscinas alrededor de las 6:00 p. m.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la tractomula circulaba a alta velocidad cuando tomó la curva, momento en el que las estibas cargadas con cerveza salieron expulsadas del vehículo.

El impacto de las botellas contra el pavimento ocasionó que el líquido se expandiera rápidamente sobre la vía, obligó a interrumpir el tránsito mientras se realizaban las labores de limpieza y recogida del material esparcido, afectando la movilidad en la zona.

El accidente dejó al menos una persona herida y dos motociclistas arrollados tras perder el control en la calzada resbaladiza - crédito @ColombiaOscura/X

Dos motociclistas que circulaban cerca del punto del accidente perdieron el control tras cruzar el área afectada por el derrame de cerveza, y fueron arrollados por la situación generada por el líquido vertido.

Testigos afirmaron que una mujer habría sufrido una lesión en una pierna como consecuencia del accidente, pero hasta el momento esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, que mantienen la información en proceso de verificación.

Pese a la magnitud del incidente, el conductor de la tractomula habría continuado su marcha sin detenerse. Se desconoce si el chofer advirtió la pérdida de la carga, aunque se sabe que el destino del vehículo era la ciudad de Cúcuta.

La dispersión de la mercancía, compuesta principalmente de cerveza, causó una interrupción considerable en el flujo vehicular mientras equipos de limpieza trabajaron en remover tanto los envases rotos como el líquido derramado para restablecer la movilidad sobre la calzada.

Las cámaras de seguridad captaron
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la tractomula, a alta velocidad, perdió parte de su carga en la curva - crédito Captura video

Las reacciones no se hicieron esperar, “Y llegó el tránsito y acusó a los de la moto de estar borrachos”; “Me imagino destaparon algunas para pasar el susto”; “Llega el tránsito y tome su multa por mezclar alcohol con gasolina”; “Señor mándame una señal para dejar el alcohol”; “¡La prueba de alcoholemia no la pasan!”; “Exceso de velocidad, exceso de carga y mala estiba de la carga. Todo mal”; “No que terrible accidente que nunca vuelva a pasar él. Derramiento de la cerveza es algo triste”: fueron algunos de los mensajes.

Saqueo masivo luego de que un camión se volteara en la vía Medellín-Costa Caribe: todo quedó en video

El volcamiento de un camión que transportaba alimento para perros, en la carretera que une Medellín con la región de la Costa Atlántica, derivó en una escena caótica en Yarumal, Antioquia, cuando cerca de 50 personas aprovecharon el accidente para saquear la carga, dejando a un lado el auxilio al conductor, quien no sufrió lesiones.

La rápida llegada de la Fuerza Pública no logró contener el desorden. Los uniformados optaron por no intervenir, ante el riesgo de enfrentarse con la muchedumbre que, según relataron varios asistentes, incluía a mujeres y hombres que luchaban por apropiarse del alimento regado tras el siniestro.

Los intentos de los soldados por calmar la situación sólo intensificaron las agresiones verbales. Uno de los saqueadores, molesto por ser identificado, desafió a los militares al decir: “¿Aquí todo el mundo roba y a mí es el único que me tiene identificado?”, mientras otros desoían las indicaciones de retirarse y forcejeaban por los bultos.

Cincuenta personas participaron en el
Cincuenta personas participaron en el robo de la carga tras el accidente en Yarumal, ignorando al conductor ileso - crédito Captura video

La situación se tornó aún más delicada para la prensa. Un periodista que documentaba los hechos fue intimidado en el lugar, recibiendo la advertencia: “Deje de grabar, papi, que le caen los de arriba y le echan candela”, clara alusión a las amenazas de grupos armados activos en la zona. A ello se sumó una amenaza directa sobre su equipo: “¿Quiere quedarse sin celular?”.

El camión accidentado se dirigía hacia Caucasia y perdió el control cuando descendía de Yarumal a Valdivia. El conductor, pese a salir ileso, fue testigo de cómo la carga desaparecía ante la presencia de curiosos y oportunistas que ignoraron cualquier llamado a la solidaridad o la legalidad.

La presencia militar no sólo fue insuficiente para frenar el saqueo, sino que terminó siendo blanco de insultos. Uno de los soldados, que intentó reprender a un implicado, fue confrontado con la expresión: “A mí no me chimbee, sapo”. Mientras tanto, el apoyo pedido al patrullaje de la Policía de Carreteras de Yarumal nunca se materializó en el lugar de los hechos.

