Un hombre murió apuñalado tras intentar detener la quema de pólvora por sus vecinos, en Antioquia

Jhony Alejandro Quirama Gaviria, de 40 años, perdió la vida por intentar persuadir a unos vecinos para que no quemaran pólvora junto a su casa, en el municipio de La Ceja

El ataque mortal ocurrió tras
El ataque mortal ocurrió tras la negativa de un grupo a dejar de lanzar artefactos explosivos cerca de una vivienda familiar - crédito Colprensa

Un nuevo acto de intolerancia se conoció en el municipio de La Ceja (Antioquia), por la negativa de un hombre a tolerar la quema de pólvora cerca de su vivienda.

Según el reporte de la Policía Nacional, Jhony Alejandro Quirama Gaviria, de 40 años, perdió la vida tras recibir una puñalada en la cabeza cuando intentó persuadir a un grupo de personas para que dejaran de quemar pólvora junto a su casa, donde se encontraba con su familia.

El hecho, ocurrido a la 1:30 a. m. del lunes festivo 8 de diciembre en el barrio El Concejo, después de que una mujer de la zona sufriera una lesión leve a causa de los explosivos, lo que llevó a Quirama a insistir en su reclamo.

En ese momento, uno de los involucrados respondió de forma violenta y le asestó una puñalada en la cabeza, causándole la muerte en el lugar.

El crimen se produjo durante
El crimen se produjo durante la celebración del Día de las Velitas, cuando varias personas manipulaban pólvora y consumían alcohol - crédito Policía Nacional

La discusión surgió a raíz de las constantes molestias que generaban las detonaciones de voladores y otros artefactos en la noche del Día de las Velitas, acompañadas por el consumo de alcohol entre los participantes.

El informe de las autoridades señaló que Quirama había solicitado “muy amablemente” que la quema se realizara a mayor distancia de su vivienda, pero sus peticiones fueron ignoradas y la situación continuó sin cambios.

El presunto agresor, cuya identidad está plenamente determinada gracias a los testimonios de los familiares de la víctima y otros residentes que presenciaron el ataque, logró huir de la escena. Las autoridades del municipio lo buscan activamente.

Por el momento, la Policía investiga si este hecho aislado se produjo como resultado de la tensión acumulada en el vecindario o si existían antecedentes de conflictos entre las partes. Hasta el momento, no ha trascendido información sobre otros incidentes previos entre los involucrados.

La Policía de La Ceja
La Policía de La Ceja identificó al presunto agresor gracias a testimonios de familiares y testigos del barrio El Concejo- crédito Colprensa

Hecho de intolerancia en Floridablanca en Noche de Velitas

La rápida captura de un hombre conocido como El Azulejo, tras la muerte a tiros de Jean Carlos Garnica González durante las festividades de la Noche de Velitas en Belencito, ha provocado indignación y temor entre los residentes del municipio de Floridablanca (Santander).

La intervención de la comunidad y la evidencia aportada por cámaras de vigilancia se han convertido en elementos clave para la investigación, después de que los vecinos colaboraran activamente con la Policía para señalar al presunto agresor.

Según relatos de los habitantes citados por las autoridades, los hechos ocurrieron la noche del siete de diciembre, cuando las familias se encontraban reunidas en la calle decorando y celebrando, con numerosos niños presentes en la vía pública. En medio de este ambiente, El Azulejo, quien consumía alcohol con otros adultos, disparó al aire su arma, lo que generó alarma entre los asistentes.

Preocupado por la seguridad de los menores, Jean Carlos Garnica González, de treinta años, decidió intervenir y solicitó al hombre que se abstuviera de realizar disparos.

Una confrontación entre vecinos durante
Una confrontación entre vecinos durante la noche de velitas terminó con la muerte de un hombre y la posterior captura del presunto responsable - crédito archivo Colprensa

De acuerdo con las versiones recogidas en el barrio, ese reclamo desencadenó una respuesta violenta. Sin emitir palabra, El Azulejo extrajo su arma y dirigió varios disparos directamente contra Garnica González.

El informe médico confirmó que la víctima llegó a la Clínica Bucaramanga sin signos vitales, tras recibir dos impactos de bala en la cabeza, lo que, según los especialistas, causó su fallecimiento de manera inmediata.

La reacción del agresor fue intentar abandonar la escena con aparente calma; sin embargo, al notar la llegada de la patrulla policial, huyó hacia una zona boscosa anexa al sector y arrojó el arma mientras escapaba.

Pese a su intento de fuga, policías del cuadrante lograron ubicarlo y detenerlo con celeridad, gracias a la información brindada en ese momento por varios vecinos, quienes lo identificaron como autor de los disparos.

Recluso con condena de 35

Karen Sevillano reveló si tienes

Cruz Azul vs. Flamengo: hora

La selección Colombia volvería a

Atentado terrorista en Cauca: este

Karen Sevillano reveló si tienes

Cruz Azul vs. Flamengo: hora

