Un ataque violento por confusión, dejó a un hombre de 28 años gravemente herido en el sur de Bogotá: familia exige justicia

El presunto agresor fue capturado por la Policía tras ser retenido por la comunidad en el lugar de los hechos - crédito Captura video

La comunidad en el sector de Tunjuelito, en el sur Bogotá, se encuentra consternada tras un ataque violento a un hombre de 28 años, identificado como Steven, que fue apuñalado en tres ocasiones cuando regresaba a su vivienda.

El presunto agresor, que fue capturado por la Policía Metropolitana, habría actuado por error al confundirlo con otra persona, según relataron familiares y vecinos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La víctima permanece bajo atención médica y su estado de salud es delicado, mientras la familia exige que el proceso judicial avance con rapidez y se apliquen las sanciones correspondientes.