Un ataque violento por confusión, dejó a un hombre de 28 años gravemente herido en el sur de Bogotá: familia exige justicia

La comunidad en el sector de Tunjuelito, en el sur Bogotá, se encuentra consternada tras un ataque violento a un hombre de 28 años, identificado como Steven, que fue apuñalado en tres ocasiones cuando regresaba a su vivienda.
El presunto agresor, que fue capturado por la Policía Metropolitana, habría actuado por error al confundirlo con otra persona, según relataron familiares y vecinos.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
La víctima permanece bajo atención médica y su estado de salud es delicado, mientras la familia exige que el proceso judicial avance con rapidez y se apliquen las sanciones correspondientes.
Más Noticias
Cónsul de Colombia en Chile estaría en el ‘ojo del huracán’ por supuesta agresión contra gestora cultural: la mujer hizo pública su denuncia
Elsa Tatiana Rodríguez Pulido acusó a la funcionaria y a un colaborador de intentar empujarla por las escaleras durante la celebración del Día de Velitas
Videos registran pelea entre vecinos por uso de pólvora en Bogotá
Videos grabados por residentes muestran un altercado en una zona de Bogotá por el uso de pólvora durante las celebraciones de diciembre, y las imágenes generan preocupación
Sepelio de ‘El Flaco’ con disparos al aire desató la furia del senador Jota Pe Hernández: “Necesitamos un gobierno con mano dura”
El pronunciamiento del congresista tras el multitudinario sepelio en Huila volvió a poner en debate la seguridad, al exigir un gobierno que, según sus palabras, “enfrente, someta y destruya a los bandidos”
El Ministerio de Salud descarta aumento de nuevas infecciones por VIH en Colombia
Las personas con diagnóstico de VIH reportadas hasta el 31 de octubre de 2025 asciende a 211.431, pero este aumento no implica necesariamente un repunte de nuevas infecciones, según el ministerio
Quién es el ‘Pechy Player’, el ‘influencer’ que se lanzó al Congreso por el Partido Conservador y criticó la dieta del Doctor Bayter
En la lista cerrada al Senado, el creador de contenido, cantante vallenato y zootecnista aparecerá con el número 90, que lidera el excandidato presidencial David Barguil
MÁS NOTICIAS