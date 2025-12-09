Colombia

Programa clave de la Paz Total de Petro quedó en entredicho tras 48 hallazgos por $1.513 millones: esto encontró la Contraloría

Una auditoría reveló deficiencias en la ejecución de 192 convenios interadministrativos, así como retrasos significativos en los plazos de las obras del programa destinado a intervenir 33.000 km de vías rurales y caminos ancestrales

Guardar
La Contraloría identificó los hallazgos
La Contraloría identificó los hallazgos fiscales en el programa 'Caminos Comunitarios de la Paz Total' - crédito Invías y REUTERS

La Contraloría General de la República informó sobre 48 hallazgos fiscales en el programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total”, ejecutado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), con un valor total de $1.513 millones.

La auditoría abarcó los convenios suscritos durante las vigencias 2023 y 2024 y revisó 192 convenios interadministrativos firmados con Juntas de Acción Comunal (JAC) de siete departamentos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El programa, diseñado para intervenir 33.000 km de vías rurales y caminos ancestrales con una inversión inicial de $8 billones, registró una ejecución de solo 117,2 km hasta diciembre de 2024, equivalente al 0,36% de la meta inicial. De los $4 billones previstos para las vigencias 2023 y 2024, únicamente se asignaron $660.000 millones, representando el 16,40% de lo programado.

Hallazgos en la ejecución de convenios

En 2023 se firmaron 1.035
En 2023 se firmaron 1.035 convenios, de los cuales 141 no estaban terminados y 7 fueron liquidados sin ejecución - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Durante la vigencia 2023 se suscribieron 1.035 Convenios Solidarios con las JAC. A diciembre de 2024, 141 convenios no habían sido terminados, 7 fueron liquidados sin ejecución y 856 se encontraban concluidos. El plazo promedio de ejecución fue de 10 meses, frente a los 3 meses inicialmente pactados, un aumento del 333%.

En la vigencia 2024 se firmaron 1.125 convenios, de los cuales 242 estaban en ejecución y ninguno terminado. Los 883 convenios restantes se suspendieron, según INVIAS, por la falta de asignación de Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La Contraloría detectó que los convenios fueron suscritos sin estudios técnicos completos que definieran de manera detallada el alcance de las obras. Esta responsabilidad fue trasladada a la etapa contractual, donde las Interventorías y las JAC debían revisarlas y ajustarlas, pero sin la debida supervisión y aprobación de Invías.

Asimismo, se evidenció que se asignaron obligaciones a las JAC para las cuales no estaban capacitadas técnica, organizacional ni operativamente. El apoyo de Invías resultó insuficiente, lo que generó reducción en el alcance de ejecución de varios convenios, sin revisión ni aprobación formal de Invías y, en algunos casos, sin supervisión rigurosa por parte de las interventorías.

Deficiencias financieras y de control

Hubo reducción del alcance de
Hubo reducción del alcance de las obras sin revisión ni aprobación de Invías - crédito Invías

En materia financiera, la auditoría identificó pagos sin debida justificación, incumplimiento de requisitos contables, tesorería y fiscales, y falta de facturación adecuada. Invías no contaba con todos los soportes documentales de las inversiones realizadas, como extractos bancarios y comprobantes de gasto, según lo evidenciado por la Contraloría.

La supervisión de la ejecución de los convenios y de los contratos de interventoría fue considerada deficiente. La institución delegó la autorización del gasto en los interventores y presidentes de las JAC, sin un seguimiento efectivo del desarrollo de las obras ni del manejo de recursos públicos.

Los hallazgos fueron producto de un control fiscal posterior y selectivo, que incluyó revisión, análisis y evaluación de la ejecución de los convenios interadministrativos con JAC de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño.

Impacto en la implementación del programa

La Contraloría indicó que los
La Contraloría indicó que los hallazgos deben servir para ajustar el programa y mejorar su ejecución - crédito Invías

El programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total” se diseñó como un componente central de la estrategia de paz del Gobierno nacional, con el objetivo de facilitar la conectividad de la Colombia profunda. Sin embargo, tras los hallazgos de la Contraloría, se recomendó que Invías realice los ajustes necesarios y suficientes para mejorar la ejecución del programa y garantizar que las obras planificadas cumplan con los objetivos de conectividad rural.

La entidad enfatizó que la auditoría busca que los hallazgos se conviertan en insumos para la mejora continua y la correcta administración de los recursos públicos, sin interferir en la misión del programa de conectar comunidades con centros logísticos y productivos del país.

A la fecha, Invías ha recibido los hallazgos y deberá presentar un plan de acción que responda a los señalamientos, asegurando la transparencia y eficiencia en la gestión de los convenios solidarios y en la utilización de los recursos públicos asignados.

Temas Relacionados

Caminos Comunitarios de la Paz TotalPaz TotalInvíasHallazgos fiscalesContraloríaVías ruralesEjecución de obrasRecursos públicosColombia-Noticias

Más Noticias

Estos serán los beneficios y subsidios que recibirán los hogares del grupo B del Sisbén en 2026

Las modificaciones en los programas sociales buscan ajustar la ayuda según la situación de cada familia, con énfasis en quienes enfrentan pobreza moderada

Estos serán los beneficios y

Aumento del salario mínimo de 2026 no vendría con subida de precios para multas y otras tarifas: trabajadores esperan respuesta

El debate sobre la desindexación de tarifas y subsidios ya empezó a generar tensiones entre los sectores que negocian la subida del sueldo básico

Aumento del salario mínimo de

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que representa los intereses de los jugadores que participan en el rentado criollo, denunció lo que serían los constantes incumplimientos del ente rector en la confección del calendario para la recta definitiva de la temporada

Acolfutpro apuntó a la Dimayor

La decisión de eliminar 12 colegios de apoyo a niños con discapacidad provoca crisis educativa y protestas en Bogotá

La tensión aumenta mientras cuidadores exigen respuestas claras y rechazan medidas que consideran un retroceso. La comunidad educativa se moviliza ante la falta de soluciones concretas

La decisión de eliminar 12

Hidroituango llega al 93,4% de avance y acelera obras para operar a plena capacidad, así está el panorama

EPM concentra los trabajos en la zona sur de la casa de máquinas, el último frente pendiente tras la emergencia de 2018, con el objetivo de instalar las cuatro turbinas restantes y completar la generación prevista para 2028

Hidroituango llega al 93,4% de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Anthony Zambrano lo defendió tras la polémica pelea con Tina

Laura Gallego, “Miss Bala”, sorprendió al revelar por qué esperó hasta los 23 años para perder la virginidad

Shakira hizo sentido homenaje a Gustavo Cerati en su concierto en Argentina: “Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré”

Blessd anunció su primera gira masiva en Colombia: conozca las fechas de ‘El mejor hombre del mundo tour’

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Deportes

Acolfutpro apuntó a la Dimayor

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

Linda Caicedo va tras cifra histórica de James Rodríguez en el Real Madrid

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: el día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista