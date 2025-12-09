Petro sorprendió en un escenario internacional al decir que el consumo de drogas no es criminal: “En Colombia hemos aprendido”

Petro habló sobre las drogas y la criminalidad - crédito presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió una visión alternativa sobre el consumo de drogas en la reunión de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que se realizó este martes 9 de diciembre de 2025.

Desde su perspectiva, “el consumo de droga no es criminal” y la criminalización de los consumidores responde más a construcciones sociales y de poder que a criterios científicos. En ese mismo sentido, sostuvo que la experiencia de Colombia en materia de narcotráfico ha demostrado la necesidad de abordar el fenómeno desde múltiples perspectivas, alejándose de la mera respuesta policial y considerando factores humanos y sociales.

Durante su intervención, Petro enfatizó que la adicción debe entenderse como un fenómeno vinculado a razones afectivas y no exclusivamente criminales. En sus palabras: “Al consumidor se le pide una conducta responsable, que es diferente a la prohibición de consumos y llevar a la cárcel a consumidores que, en el caso de adicción —que es un extremo elevado del consumo de control—, tiene que ver con razones más afectivas que criminales”.

El mandatario colombiano remarcó que en sociedades altamente competitivas, la presión social puede empujar a más personas hacia las adicciones, y señaló que la experiencia colombiana se centra principalmente en el narcotráfico de la cocaína y, en menor medida, de la marihuana.

Petro abordó el desafío que representan las nuevas drogas sintéticas, como el fentanilo, cuya producción no requiere de cultivos ni de campesinos, sino de tecnología y grandes instalaciones industriales.

El mandatario explicó: “Recién aprendimos a saber cuáles son los insumos del fentanilo por ejemplo; fentanilo, solo fentanilo, no necesita tierra. Colombia, como tiene tierra, tiene una especialidad en sustancias peligrosas que necesitan de la tierra. Y entonces este tipo de nuevas drogas, la tecnología las desarrollan, cada vez más serán personalizadas, se harán en casa”. Añadió que la detección de estas sustancias resulta compleja y que la mayoría de los países americanos, incluido Colombia, carecen de la infraestructura industrial necesaria para producir compuestos químicos de alta complejidad.

El presidente también insistió en que el crimen no puede analizarse únicamente desde la óptica policial, sino que debe considerarse como una variable integral a los cuerpos humanos, lo que exige un enfoque multidisciplinario. Según Petro, “El crimen no es una variable policial exclusivamente y a veces se nos olvida, y se cometen errores. El crimen es una variable integral a los cuerpos humanos y, por tanto, hay que mirarlo desde diversas y múltiples facetas”.

A propósito, advirtió que la tendencia mundial avanza lentamente hacia la despenalización del consumo, y que Colombia aprendió que la criminalización del consumidor no es la vía adecuada para enfrentar el problema de las drogas.

Petro habló sobre la globalización del narcotráfico

En su análisis, el jefe de Estado señaló que Colombia ya no es un país que alberga a los líderes de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, puesto que el negocio ilícito se volvió global, por lo que ahora es liderado por grupos trasnacionales.

“Los grandes narcotraficantes de Colombia, subordinados a narcotraficantes extranjeros a Colombia y hasta extra americanos, como lo hemos encontrado aquí con sus enlaces capturados, sobre todo en la ciudad de Medellín, de Albania, de Croacia, de Alemania, de Holanda, de Suecia, mexicanos, colombianos, obviamente también, nos muestran un popurrí de enlaces globales que, como ustedes ya lo saben, muestran que la organización narcotraficante excolombiana ha sido superada en creces por organizaciones transnacionales con colombianos, pero ya no dominadas por Colombianos, sino por una multitud de gentes que provienen de nacionalidades diferentes y cuya lógica es global, no nacional”, expuso Petro.

A reglón seguido sostuvo: “Luego, el mercado de la cocaína, que antes era relativamente simple, se producía en Colombia, a veces Perú, Bolivia y se vendía en Estados Unidos, casi todo dominado por Colombia, por colombianos, pues hoy no existe. Hoy es un mercado global”.