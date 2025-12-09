Partidos del Mundial 2026 se cruzarían con las elecciones presidenciales en Colombia, alertó Ramón Jesurún

Según el cronograma electoral, la eventual segunda vuelta presidencial se realizaría el 21 de junio de 2026 - crédito Registraduría Nacional/FIFA

La campaña electoral para el Congreso y la Presidencia de Colombia ha iniciado formalmente, con la inscripción de los candidatos para el Senado y la Cámara de Representantes, así como la postulación de diferentes líderes políticos que buscan su llegada a la Casa de Nariño el 7 de agosto del 2026.

En medio de la temporada electoral, también estará rodando la Copa Mundial de la Fifa 2026, evento que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, y que reunirá a 48 selecciones que clasificaron al certamen internacional.

No obstante, existe preocupación frente a la posibilidad de que el Mundial de Futbol se cruce con las elecciones presidenciales en el país sudamericano.

La fecha que está en el radar de todos los sectores es el 21 de junio de 2026, día en el que, según el calendario electoral, estaría previsto a realizarse la segunda vuelta presidencial entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en los primeros comicios que se efectuarán el 31 de mayo de 2026, respectivamente.

Al respecto, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Futbol (FCF), expresó su preocupación por la posible coincidencia entre las elecciones y los partidos del campeonato del mundo, pero enfatizó en que este ha sido un fenómeno que se ha presentado en anteriores ocasiones.

En diálogo con Caracol Radio, el dirigente nacional recalcó que este deporte podrá servir como una forma en la que, según él, se podrán bajar las tensiones y las polarizaciones en el país.

“Nosotros en el fútbol no nos hemos involucrado nunca en la política. Aunque a todos nos interesa la política y nos interesa el país, efectivamente, nos preocupa que, en pleno mundial, se va a hacer la segunda vuelta y en esto no quiero opinar si es política, si es que hay segunda vuelta. Pero eso también sucedió en el mundial de Brasil (2014) y en el mundial de Rusia (2018), también nos pasó lo mismo”, indicó Jesurún al citado medio de comunicación.

Además, el presidente de la FCF recalcó que “esperemos a ver de qué manera esto pueda sobrellevarse, y ojalá el fútbol sirva como un catalizador y un tranquilizador en esas épocas o en esos momentos que van a ser tan importantes para la historia actual del país”.