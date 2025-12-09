Padre e hija fueron asesinados por hombres armados que ingresaron a su finca

La comunidad rural enfrenta el dolor y la incertidumbre tras un ataque mortal - crédito EFE

La violencia en el occidente del Huila volvió a sacudir a la comunidad rural del municipio de Nátaga tras un ataque armado que dejó como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades.

El hecho se suma a una serie de atentados recientes en la región y mantiene en alerta a las autoridades, que investigan la posible relación de grupos armados ilegales con el doble homicidio ocurrido en la vereda La Estrella durante la mañana del 7 de diciembre de 2025.

En la momento del ataque, los hombres armados irrumpieron en una finca donde se encontraban Edolio María Ipus Ceballos y su hija Nilsan Anyeri Ipus Castro. Las víctimas fueron asesinadas con arma blanca y de fuego, mientras que el esposo de la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, resultó gravemente herido.

Las autoridades investigan la posible implicación de grupos ilegales en el hecho ocurrido en el occidente del Huila - crédito EFE

Tras la agresión, los responsables huyeron sin dejar rastro, lo que ha dificultado la labor de la Policía Judicial y del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía, encargados de esclarecer el caso y dar con el paradero de los victimarios.

El sobreviviente fue auxiliado por vecinos alertados por las detonaciones y se encargaron de trasladarlo de inmediato a la unidad de urgencias de la E.S.E. Luis Ignacio Mojica de Nátaga, donde recibió atención médica inicial antes de ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Neiva.

Sobre su estado de salud, el diario La Nación reveló permanece en estado crítico y bajo estricta vigilancia médica, mientras su testimonio es considerado clave para el avance de las investigaciones.

En cuanto a los cuerpos de las víctimas, se confirmó que fueron llevados al casco urbano de Nátaga y posteriormente trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal para la realización de las necropsias correspondientes.

Entre tanto, las autoridades intensificaron el análisis de testimonios y de la evidencia física recolectada en el lugar, con el objetivo de identificar y judicializar a los responsables del crimen.

Ante el ataque se intensificaron las labores de investigación y vigilancia en la región - crédito La Chiva Noticias/Facebook

Aunque hasta el momento no se ha atribuido oficialmente el ataque a ningún grupo armado, en el occidente del Huila operan el Frente Hernando González Acosta y el Frente Ismael Ruiz; ambos pertenecientes al Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Los investigadores están verificando si los autores de este brutal crimen pertenecen a alguna de estas organizaciones.

Cabe mencionar que estas estructuras son señaladas de cometer homicidios selectivos, extorsiones y ataques armados contra la población civil y la Fuerza Pública en la región.

El doble homicidio en Nátaga se llevó a cabo apenas dos días después de un atentado contra la Estación de Policía de Tesalia, lo que se convierte en ejemplo de la persistencia de la violencia en esta zona del país.

Las circunstancias exactas del ataque aún son materia de investigación, mientras que la comunidad se encuentra preocupada y las autoridades refuerzan las medidas de seguridad en el área.

La violencia desmedida tiene preocupados a los colombianos - crédito Colprensa / JEP

Aunque este caso no ha sido reportado como una masacre, las autoridades investigan. Entre tanto, Indepaz reportó el hallazgo de una mujer y sus hijos que, desde 30 de agosto de 2022, fueron reportados como desaparecidos. Se trata de María Edilma Ul Baicue y sus hijos menores Maicol y Yerson Coicue Ull (que al momento de su desaparición tenían entre 8 y 4 años).

El 3 de diciembre de 2025, en la vereda Quinamayo del municipio de Toribío, Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) encontró sus restos en una fosa, donde se realizó la exhumación y los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal y posteriormente identificados, configurando este hecho como una masacre.